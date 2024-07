Pokud se basketbalistům Nymburka nepodaří postoupit z kvalifikace do Ligy mistrů, mohou se i tak těšit na atraktivní soupeře v základní skupině FIBA Europe Cupu. Los v Mnichově rozhodl o tom, že pokud Nymburk vypadne v semifinále kvalifikace, půjde do skupiny H, ve které by se potkal s německým Ludwigsburgem, Caledonia Gladiators a vítězem kvalifikačního duelu mezi Dijonem a Dinamem Záhřeb. V případě, že Nymburk prohraje ve finále kvalifikace Ligy mistrů, půjde ve FIBA Europe Cupu do skupiny F. V ní by se utkal s bulharským mistrem Rilski, francouzským Le Portel a vítězem kvalifikace mezi Albou Fehervar a slovenskou Prievidzou.

Zejména vypadnutí v semifinále kvalifikace by poslalo Nymburk do velmi náročné skupiny s dalšími dvěma celky, které v minulosti hrávaly Ligu mistrů. Především s Dijonem má Nymburk už bohaté zkušenosti. Ludwigsburg je zase osmý tým německé ligy, který má za sebou šest sezon v Lize mistrů. Třetím soupeřem ve skupině je Caledonia ze skotského Glasgow, kde v minulé sezoně působil bývalý hráč Nymburka Lukáš Palyza.

Pokud by Nymburk první zápas zářijové kvalifikace v Antalyi zvládl, ale pak by vypadl ve finále, půjde do skupiny F, kde by byl favoritem francouzský celek Le Portel, který se do pohárové Evropy vrací po sedmi letech poté, co v uplynulém ročníku vybojoval ve francouzské lize osmé místo. Vedle bulharského šampiona Rilski by skupinu doplnil vítěz kvalifikace mezi slovenskou Prievidzou a Albou Fehérvár, která bude papírovým favoritem.

Caledonia Gladiators a Rilski se stejně jako Nymburk účastní kvalifikace o Ligu mistrů. Pokud by postoupily, jejich místo ve skupinách zaujme nejlepší z poražených týmů v kvalifikaci FIBA Europe Cupu.

Los FIBA Europe Cupu