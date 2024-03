Je to pro Děčín krásný basketbalový večer. Válečníci doma podruhé v sezoně složili Nymburk, který po velmi dobrém výkonu porazili 88:83. Získali tak navíc parádní jistotu - čtvrtfinále play-off budou začínat v domácím prostředí.

Děčínští basketbalisté doma porazili Nymburk 88:83. | Foto: Luděk Černý

„My jsme dnes bojovali od první do čtyřicáté minuty. Takhle bych si představoval, abychom hráli. Když budeme takhle hrát, bojovat a makat, nemohu hráčům nic vyčíst. Ani při porážce," řekl Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Válečníci předvedli v prvním poločase velmi dobrý ofenzivní výkon, když Nymburku nasázeli 52 bodů! Přesto vedli pouze o pět bodů. Po změně stran hosté zatlačili a skóre obrátili. Děčín se ale nesložil, poslední čtvrtinu vyhrál 19:13 a užil si sladké vítězství. Navíc už má jisté to, že čtvrtfinále play-off začne doma. „Teď už nám chybí odehrát poslední zápas nadstavbové části, uvidíme s kým budeme hrát. Důležité je, že začínáme doma. A jestli to budou Pardubice nebo Brno, to teď neřešíme. Jsme rádi, že jsme dnešní zápas zvládli, protože to byla čtyřicetiminutová bitva, na české poměry opravdu velmi intenzivní. Každý, kdo dnes vstoupil na hřiště, odvedl absolutní maximum," dodal Grepl.

Skvělý zápas odehrál kapitán Děčína Tomáš Pomikálek, který nasázel 26 bodů, trefil všechny tři trojkové pokusy a byl nejlepším střelcem celého zápasu. „Co rozhodlo? Já si myslím, že rozhodlo to, že Tomáš Pomikálek odehrál první dobrý zápas (smích). Doufám, že ladil celou sezónu formu, a teď bude v play-off podávat takové výkony jako dnes. Teď doopravdy. Tomáš byl dnes naším lídrem a podržel nás v těch nejdůležitějších momentech. Dnes mu patří veliký kredit, protože odehrál skvělý zápas. Ale dobře zahráli vlastně všichni a byl tu super týmový výkon. Jsem na spoluhráče hrozně pyšný, protože jsme ukázali naši domácí sílu," usmíval se děčínský basketbalista Matěj Svoboda.

„V Děčíně se z mnoha důvodů nehraje snadno a z celkového pohledu jsme s nimi bojovali dobře. Bohužel jsme měli špatný přístup k začátku zápasu, kdy jsme nebyli přesní v obraně a nebyli jsme tak tvrdí v bedně. Ztráceli jsme míče. Ale díky touze a nasazení jsme se rychle vrátili zpět do hry. Náš útok v první půli nebyl dobrý, ve druhé půli to bylo lepší, ale v rozhodující chvíli jsme minuli otevřené pozice a nebyli jsme tak přesní. Také jsme nebyli tak tvrdí v obraně. Soupeř hrál velmi dobře a my bychom museli zahrát nejlépe, jak umíme, abychom je porazili. Ale z pohledu bojovnosti to bylo mnohem lepší než minulý zápas, který jsme tu sehráli," uvedl k utkání Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Naše začátky poslední dobou nejsou takové, jak si to představujeme a musíme to zbytečně dotahovat. To si musíme v play off pohlídat. Polovinu bodů v první půli jsme dostali z protiútoků a to je strašně moc a ovlivnilo to ten zápas. Přitom jsme se na to upozorňovali a chtěli jsme si to pohlídat. Jenže jsme dělali zbytečné ztráty," řekl nymburská basketbalista Jakub Tůma. „Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci v útoku, v jednu chvíli mě spoluhráči hodně hledali. Mám pokyn nebát se a střílet, tak se to snažím plnit. Na konci nám chyběli nějaké trestné hody, také jsme si měli více pohlídat doskok a lépe si připravit střely. Hlavně to ale bylo o obraně, že jsme na konci limitu jim dovolili doskočit, místo toho, abychom šli rychle dopředu. Všichni v lize mají proti Nymburku si něco dokázat a mají velkou motivaci a hrají proti nám svá nejlepší utkání a to platí i pro Děčín. Zápas už měl takovou play off atmosféru, takže to pro nás byla dobrá příprava," přidal autor šestnácti nymburských bodů.

BK ARMEX Děčín - ERA Basketball Nymburk 88:83 (27:26, 52:47, 69:70)

Body Děčína: Pomikálek 26 (3x 3, TH 9/10), 6 získaných faulů), Svoboda 19 (1x 3, 7 doskoků, 4 asistence), Walton 18 (1x 3, TH 9/10, 3 zisky), Kroutil 13 (3x 3), Ogundiran 4 (5 asistencí), Slowiak 3, Macháč 2, Štěrba 2, Šturanovič 1 (6 doskoků).

Body Nymburka: Gordon 20 (1x 3), Tůma 16 (4), Stephens 16 (1), Kříž 10 (8 doskoků, 7 získaných faulů), Mathon 9, Sehnal 7 (1x 3, 9 asistencí), Bell 3, Kovář 2.

Střelba za 2 body 18/34:22/39, za 3 body 8/23:7/30, TH 28/35:18/26. Doskoky 38:39 (útočné 10:16), asistence 20:17, ztráty 17:16, fauly 23:23. Diváci: 880