„Myslím, že dnes je to obrovská škoda, protože jak už ten výsledek napovídá, mohli jsme vyhrát. Odehráli jsme fantastickou první čtvrtinu, kdy jsme hráli ten basket, který jsme chtěli hrát. Dobře nám putoval míč z ruky, nepustili jsme soupeře k ničemu, ale pak se bohužel projevilo to, co se nám stává v těch druhých zápasech. Došla nám energie, což pak spadlo do toho útoku, kdy jsme neměli sílu se uvolnit, udělat krok navíc a vypadalo to hodně staticky," líčil po utkání viditelně zklamaný kouč domácích Jan Šotnar.

Jeho družina měla přitom impozantní vstup do zápasu. Prvních deset minut zvládla ve velkém stylu, vedla 22:13 a i přes následné zlepšení Středočechů si nesla do kabin náskok, byť už jen jednobodový. Po změně stran ale přišla především přesná palba hostů za tři body, díky níž si vypracovali až desetibodové vedení (54:64). Krom Gordona se Stephensem se všichni střelci Nymburka za tři body dostali přes 66% úspěšnost. Přesto do poslední části vstupovali domácí díky dvojici Ty Nichols - Lamb Autrey pouze za šestibodové ztráty.

Jenže ke zmíněným Američanům se nedokázal přidat nikdo další. Šest bodů Karlovského a Rowana bylo nejblíž 29 bodům nejlepšího hráče ligy a 27 bodům severočeské stálice Autreyho. Kris Martin zůstal pouze na 4 bodech, kapitán Pecka dokonce na dvou, oba navíc nedohráli zápas kvůli pěti osobním chybám. Jediný bod si připsal také zámořský pivot Delvon Johnson.

Ústí postupem času docházela šťáva v útoku, čehož si všiml i Šotnar. "Včera jsme měli 24 asistencí, dnes jich bylo jen devět. Sice jsme začali nějakým způsobem hrát na sebe, ale zkrátka ta energie nám chyběla a naopak Nymburk jí měl v obraně dostatek a tím si to vyhrál. Ale i tak jsme mohli zvítězit, fanoušci byli skvělí, udělali nám fantastickou atmosféru, i proto mě to mrzí," dodal zklamaně.

Emoce během 4. finále

Emoce ve 4. finálovém střetnutí Kooperativa NBL, Sluneta Ústí - Nymburk | Video: Deník/Daniel Brzák

I přes jasnou snahu Nymburka co nejdříve zlomit odpor soupeře si slovo v závěru vzal Ty Nichols, který dělal možné i nemožné. Tu trefil trojku, tam přišel koš s faulem. A když dvě a půl minuty před koncem přiblížil Ústecké z propasti znovu na dostřel (78:83), hala se znovu probudila nadšením. Jenže všechny ostatní střely už nenašly cíl a Nymburk si tak dokráčel pro třetí bod v sérii.

Že nebyl jednoduchý ale věděl i hostující kouč Francesco Tabellini. „Gratuluji ústeckému týmu k úžasné atmosféře, kterou tady dokázali se svými fanoušky vytvořit. Myslím, že diváci tlačili tým, velice dobrý tým, k výbornému výkonu. My jsme začali vlažně, neuvědomovali jsme si důležitost zápasu. Pak jsme ale nastavili správnou mentalitu a v příštím zápase musíme předvést minimálně stejné nasazení, jinak nebudeme úspěšní, protože od Ústí očekávám, že bude hrát skvělé zápasy až do konce," smekl před soupeřem.

Podobně mluvil i kapitán Tabelliniho výběru Martin Kříž, autor devíti bodů. „Po včerejším zápase jsme se snažili se nastavit v hlavách jako by ten zápas vůbec nebyl. Jsme rádi že jsme to dnes urvali a zvýšili na 3:1. Myslím si, že atmosféra i emoce na hřišti byly hodné play-off. Pevně věřím, že ve čtvrtek to doma ukončíme, ale jak jsme si řekli v šatně – ještě není hotovo a věřím, že Ústí bude vzdorovat, takže je to zase jenom o nás jak k tomu přistoupíme a budeme plnit 40 minut to, co si řekneme.“

Žlutomodří tak nedotáhli senzaci v podobě srovnání 2:2 na zápasy, ačkoliv zápas byl nesmírně vyrovnaný. Sluneta dokonce vedla větší časový úsek než její soupeř (20:12 - 18:15), přesto bude ve čtvrtek odvracet konec sezóny. "Měli jsme šance, aby to bylo 3:1 pro nás, místo toho je to opačně. Teď jedeme do Nymburka, kde víme, že to bude strašně těžké, na druhou stranu ten poslední krok bývá nejtěžší. Vůbec teď nevím, jak to pobrat, musíme si to rozebrat na tréninku a uvidíme," přidal na závěr svůj pohled šestibodový ústecký střelec Jan Karlovský.

I páté utkání série má začátek v 18 hodin a přímým přenosem ho vysílá ČT Sport plus. Nymburk v něm může doma odšpuntovat titulové oslavy, naopak Severočeši se budou snažit vrátit sérii na svou palubovku. Pokud se jim to podaří, šestý mač se bude hrát v sobotu 1. června, jak jinak než v šest hodin večer.

Basketbal, Kooperativa NBL, finále, 4. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem – ERA Basketball Nymburk 78:85 (22:13, 37:36, 62:68)

Ústí: Nichols 29, Autrey 27, Karlovský a Rowan po 6, Martin 4, Nábělek 3, Pecka 2, Johnson 1

Nymburk: Gordon 29, Mathon 13, Tůma 12, Kříž a Bohačík po 9, Kovář 6, Stephens 5, Sanders 2

Trojky: 33/9 – 19/9. Trestné hody: 24/19 – 34/26. Doskoky: 26 - 42. Osobní chyby: 28 - 22. Diváci: 2 071.

Stav série: 1:3.