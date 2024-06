Jednadvacetiletý rodák ze Žiliny je v Nymburce už od roku 2019. Prošel akademií, kde patřil mezi klíčové hráče kategorie U17 a U19. Dokonce se stal nejlepším střelcem a nejužitečnějším hráčem celé extraligy U19 s průměry 23,4 bodů, 7,8 doskoků a 4,8 asistence na utkání. Mezi nejlepší hráče patřil i v první lize v dresu Polabí. V kádru A týmu strávil dvě sezony, ale zatím si i kvůli loňským problémům se zády nevybojoval větší roli a minutáž. Klub se ho proto rozhodl uvolnit na hostování, kde bude moci sbírat větší herní zkušenosti.

Do Slavie si ho vybral trenér Lubomír Růžička, který Nováka sledoval ještě v době, kdy byl v Brně a Novák v nymburské akademii.

„S Dávidem do budoucna počítáme. Je to hráč s velkým potenciálem. Ale nyní potřebuje co nejvíce hrát, což by měl u nás v příští sezoně stále složité. Ve Slavii bude pracovat s trenérem Růžičkou, což je pro nás záruka toho, že bude mít kromě zápasů i kvalitní tréninky a bude moci dále růst. Uvidíme za rok za dva, jak se Dávid herně posune,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Sokolovský.