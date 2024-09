Nymburk hraje kvalifikaci o Ligu mistrů poprvé, předtím měl vždy účast v hlavní soutěži jistou. Momentálně ale český koeficient neumožnil mistrovi přímý postup a osmou účast si tak musí Nymburk vydřít na hřišti. „Ten postup si budeme muset zasloužit. Všichni jsme si přáli, abychom byli v Lize mistrů bez kvalifikace, ale to se nepovedlo, tak teď si ten sen musíme vybojovat,“ prohlásil rozehrávač Ondřej Sehnal, který hraje o svou premiérovou účast v nejlepší klubové soutěži pod hlavičkou FIBA. Ze současného kádru Nymburka si v BCL zahráli jen kapitán Martin Kříž, Jakub Tůma, František Rylich, Jaromír Bohačík a v premiérovém ročníku i Matěj Svoboda.

„Liga mistrů je velmi lákavá. Všichni tam chceme postoupit. Musíme vyhrát dva zápasy a pevně věřím, že na to máme. Teď je to náš jediný cíl. Příprava se nám povedla, tak když v tom budeme pokračovat, tak máme velké šance,“ připomněl kapitán Martin Kříž, že Nymburk má za sebou velmi vydařené léto. Povedlo se složit nový tým, který v přípravě vyhrál přesvědčivě všech šest zápasů a dokonce se blýskl výhrou na hřišti Chemnitzu, aktuálního šampiona FIBA Europe Cupu a jistého účastníka Ligy mistrů.

„Dá se říci, že to byla nejlepší příprava, jakou jsem zažil. Vždy jsme měli nějakou porážku, ale teď jsme vše vyhráli a to jsme nehráli s lehkými soupeři. Loni nám trvalo určitě déle, než jsme se sehráli. Teď už to vypadá skoro jak v půlce minulé sezony. Asi pomohlo, že my jsme už systém znali a nové kluky jsme do toho rychle zapojili,“ popsal Jakub Tůma, který začíná v Nymburce už šestou sezonu. „Podařená příprava nám určitě zvedá sebevědomí. Hlavně ta výhra nad Chemnitzem. Ta nám hodně zvedla sebevědomí,“ dodal.

Aby si Nymburk mohl poosmé zahrát v elitní společnosti, musí tak vyhrát oba kvalifikační zápasy. Pokud to zvládne, dostane se do základní skupiny D, kde by se utkal s německým celkem Rasta Vechta, řeckým Promitheas Patras a tureckým Galatasaray Istanbul. Pokud však Nymburk neuspěje, čekají ho boje ve FIBA Europe Cupu. V případně vypadnutí už v pátečním duelu by šel do skupiny H s Ludwigsburgem, Caledonií Gladiators a vítězem duelu mezi Dijonem a Dinamem Záhřeb. Porážka ve finále kvalifikace by Nymburk posunula do skupiny F, kde jsou bulharský mistr Rilski, Le Portel a vítěz duelu mezi Albou Fehervar a Prievidzou.

Celá kvalifikace se odehraje na jednom místě v turecké Antalyi v Gloria Sports Areně. V pátečním semifinále se Nymburk už 13:00 SEČ utká s lepší ze středečního čtvrtfinále. Mírným favoritem by měl být kyperský mistr Keravnos. To by byl pikantní souboj zejména pro nového pivota Nymburka Christiana Bishopa, který proti Keravnosu těsně prohrál finále kyperské ligy v dresu APOELU Nikósie.

S Keravnosem se Nymburk utkal v Lize mistrů v sezoně 2020/21. Oba zápasy tehdy jasně vyhrál 102:69 a 96:69. V minulé sezoně hrál Keravnos FIBA Europe Cup, kde skončil ve skupině za Göttingenem a italským Varese. Keravnos však musí nejprve projít přes kosovskou Trepču, což je celek, který prožívá velký vzestup po těžkých časech. Po 12 letech se stal kosovským mistrem, loni byl ve FIBA Europe Cupu, kde mimo jiné vyhrál nad francouzským Gravelines, a nyní se poprvé snaží probojovat do Ligy mistrů. Trepča má na soupisce například bahamského reprezentanta Sammyho Huntera, který si letos zahrál na olympijských hrách, či amerického rozehrávače Malika Johnsona, který přišel z německého Bambergu.

Pro případné finále je největším favoritem Kalev. Estonský celek se pravidelně účastní evropských pohárů. S Nymburkem se potkával ve VTB lize, v sezoně 2022/23 došel až do semifinále FIBA Europe Cupu. Jde o čtrnáctinásobného estonského šampiona.

„Bude to velmi těžká kvalifikace. Oba možní soupeři mají dobrý tým. Keravnos udržel tým z minulé sezony a má tak dobrou chemii. Trepča přivedla zajímavé cizince a hraje dobrou obranu. Bude to těžký zápas. A pokud ho zvládneme, tak i v druhé straně pavouka jsou obtížní soupeři jako Kalev a Levice. Nic nemáme jistého a musíme bojovat o každý míč, abychom to zvládli. Je tam několik týmů podobné úrovně a uvidíme, kdo bude hrát lépe,“ řekl trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Zápasy kvalifikace lze sledovat na YouTube kanále FIBA a také na oficiální streamovací platformě FIBA Courtside 1891.

(David Šváb)