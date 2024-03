Pro basketbalisty Nymburka skončilo účinkování ve FIBA Europe Cupu ve čtvrtfinále. Po domácí prohře 65:80 prohráli i odvetu na hřišti Varese o patnáct bodů 76:91 a znovu tak neprolomili prokletí a nepodívají se do semifinále evropských pohárů. Varese si v semifinále zahraje s Bahcesehirem, druhou semifinálovou dvojici tvoří Chemnitz a Bilbao.

Nymburk chtěl postupně na soupeře tlačit a budovat si pozici pro to, aby mohl v závěru útočit na výhru o šestnáct bodů a postup. Jenže Varese mu nedalo šanci. Brzy domácí hráči trefili dvě trojky a rychle vedli 12:5. Hosté se zvedli a snížili na 15:16, jenže vzápětí domácí předvedli šňůru 10:0 a poté hráli s velkým sebevědomím.

Nymburk sice ještě snížil na čtyři body, ale Varese do poločasu znovu odskočilo na dvouciferný rozdíl a pro Nymburk už pak bylo těžké najít hlavně psychické síly na zvrat. Domácí postupně utekli až na rozdíl dvaceti čtyř bodů a bavili zaplněnou halu pohlednými akcemi a hlídali si výhru i postup.

Varese těžilo zejména z velmi přesné střelby, když trefilo 15 trojek s úspěšností 44 procent oproti čtyřem trojkám Nymburka. Za dva body domácí stříleli dokonce s úspěšností 66 procent. Také trestali ztráty hostů a vytěžili z toho 25 bodů. Nymburk byl naopak silný na doskoku, kde domácí přeskákal 48:33 a z druhých šancí dal 14 bodů a vyhrál i na body zpod koše. Nejlepším střelcem Nymburka byl se 16 body Myles Stephens, Sukhmail Mathon přidal double double za 13 bodů a 13 doskoků.

„Chtěli jsme naší sezonu ve FIBA Europe Cupu končit vítězně, protože bychom si to zasloužili, ale soupeř nám to nedovolil nedovolil. Nesmí to hodit stín na to, co jsme v soutěži dokázali, protože už čtvrtfinále bylo nad plán. Nikdo nečekal, že tu budeme,” uvedl po utkání nymburský trenér Francesco Tabellini. „Varese ale nyní nastoupilo jako výrazně silnější tým, než jakým bylo v průběhu sezony. V mnoha věcech jsme jim byli vyrovnaným soupeřem, na doskoku jsme je ničili, ale bohužel jsme míjeli naše střely, zatímco oni proměňovali i těžké střely a neustále si zvyšovali sebevědomí. Pak už se je těžko zastavovalo. Varese si zasloužilo postoupit a přeji mu hodně štěstí do dalších bojů,” přidal kouč. „Bylo hezké, že nás přijeli podpořit i fanoušci. Slyšeli jsme je. Bereme to jako odměnu za to, čeho se povedlo dosáhnout, a že to fanoušci oceňují. I přes tu prohru máme být na co pyšní,“ řekl Tabellini.

„Soupeř hrál výborně. Dal patnáct trojek s úspěšností pětačtyřicet procent, to je pak těžké. Hnali je fanoušci. A nám nevyšla ani jedna z věcí, na které jsme se chtěli soustředit. V útoku jsme se znovu trápili. Když jsme šli do manka, tak jsme znovu hráli individualisticky. Také nám znovu dali moc bodů z protiútoku a po našich chybách a ztrát,“ hledal příčiny porážky Ondřej Sehnal, hráč Nymburka. „Musíme se z toho poučit a rychle se sebrat a soustředit se na ligu. Už nechceme v lize žádný zápas prohrát, musíme se vrátit k naší hře s dobrou obranou,“ přemýšlel nahlas Sehnal.

„Počítali jsme s tím, že to nebude nic lehkého, ale soupeř ukázal, že je připravený velmi dobře. My naopak nebyli schopni naplnit náš potenciál v obraně ani v útoku,“ přiznal kapitán Nymburka Martin Kříž. „Varese střílelo velmi přesně za tři body, my se k nim museli více vytahovat a oni nás začali rozebírat jeden na jednoho. My se to snažili urvat alespoň v útoku, ale ani to nešlo, protože oproti nim bylo naše procento z dálky špatné. Je to pro nás hořký konec ve FIBA Europe Cupu poté, co jsme předváděli ve skupinách, ale takový je život. Nesmíme na tom moc přemýšlet, ale musíme se vzchopit a začít zase předvádět náš basketbal,“ zhodnotil utkání Kříž, který poděkoval i věrným příznivcům. „Já ale děkuji našim fanouškům, kteří dorazili do Itálie a přijeli nás podpořit. Jen se jim musíme omluvit, že to z naší strany nebylo lepší. Máme i informaci, že jeden z našich nejvěrnějších fanoušků využil tento zájezd k tomu, že požádal o ruku svou přítelkyni. Tak jsme jim v kabině podepsali památeční trička, aby si na tento den vzpomněli. Doufám, že jim to bude klapat,“ usmál se kapitán Nymburka.

Varese - Nymburk 91:76 (24:15, 21:20, 22:19, 24:22)

Nejvíce bodů: Brown 17, Besson 16, Mannion 12, Moretti a McDermott po 10 - Stephens 16, Gordon 15, Mathon 13, Sehnal 12, Bell a Kříž po 8, Kovář 4. Fauly: 17:17. TH: 16/8 - 15/8. Trojky: 15:4. Doskoky: 33:48. Ztráty: 10:16. Zisky: 11:5. Asistence: 25:16.