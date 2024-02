Basketbalisté Nymburka po dvou letech zvítězili v základní části Kooperativa NBL. První místo uhájili zásluhou výhry 89:83 v posledním kole doma nad Slunetou Ústí nad Labem a díky lepším vzájemným zápasům a skóre zůstali první před Opavou, která vyhrála v Děčíně 81:78. Nymburk táhl Ondřej Sehnal, který si 29 body vyrovnal své osobní maximum v NBL. Jaromír Bohačík přidal 20 bodů.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Ústí nad Labem (89:83) | Foto: David Šváb

Nymburk nastoupil bez dvou klíčových střelců Spencera Svejcara a Tye Gordona, jehož ze hry na poslední chvíli vyřadil poraněný kotník. I tak ale domácí začali proti Slunetě velmi dobře a brzy vedli 18:8. Jenže hosté se rychle oklepali a šňůrou 10:0 se vrátili do zápasu. Nymburk si pak udržoval jen těsné vedení.

Před poločasem to bylo jen o dva body, jenže poslední akci si vzal Sehnal a košem s faulem se nastartoval k velmi dobrému druhému poločasu. Do něj vstoupil dvěma koši, další dva přidal Bohačík a rázem to bylo o 13 bodů. Jenže Ústí se znovu udrželo, když se kromě Nicholse dařilo i Peckovi a také náhradníkovi Karlovskému. Před koncem třetí čtvrtiny šli dokonce hosté do čtyřbodového vedení.

Klíčové byly dvě trojky Sehnala, který pět minut před koncem otočil ze 72:73 na 78:73. A když se pak hosté dvě minuty před koncem znovu dostali na rozdíl jediného bodu, byl to opět Sehnal, kdo trefil trojku a dal domácím klid do koncovky.

„Nehráli jsme náš nejlepší zápas, o to je ta výhra cennější. Zakončili jsme tak základní část na prvním místě. To není něco, co bychom měli teď slavit, ale je to určitý úspěch, kterého jsme společně dosáhli a kterého si můžeme vážit a ocenit ho. Druhé věci, které si cením, je to, že jsme dokázali zvládnout zápas, ve kterém se nám nedařilo a ve kterém jsme se potýkali s frustrací a emocemi. To se nám v této sezoně zatím moc nedařilo. Většinou, když se nám nedařilo, tak jsme podlehli frustraci a neuměli jsme se s tím vyrovnat. Tentokrát jsme na to byli připraveni, protože Ústí je dobrý tým a už nás jednou porazilo,” uvedl po utkání Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Výhra byla pro nás všechny důležitá, abychom po základní části byli zase první a ne jako v minulé sezoně. Předvedený výkon nebyl nejlepší. Chyběl nám Ty Gordon, který je pro tým podstatný. Dostali jsme 83 bodů, což je více, než jsme zvyklí. Musíme se rychle dát do kupy a ve středu předvést mnohem lepší výkon,“ uvědomoval si s devětadvaceti body nejlepší skórer zápasu Ondřej Sehnal. „V tomto zápase i díky absenci Gordona jsem měl více minut, vícekrát jsem měl míč v ruce. Ani jsem nevnímal, že jsem vyrovnal svůj ligový rekord a ani nevím, jak ty body přišly. Byl jsem v transu. Prostě jsem chtěl za každou cenu vyhrát. Hodně mi pomohl Jarda (Bohačík), který to vzal na sebe, když jsem toho měl plné kecky. I on předvedl výborný výkon, také Suk (Mathon) hrál výborně. Na konci prvního poločasu se povedlo obrat Lamba (Autreyho) a to mě trochu nastartovalo. Měl jsem strach, aby mě to nestrhlo moc. Důležité bylo, že jsme zvládli konec zápasu, přidal Ondřej Sehnal.

„V závěru rozhodly střely Ondry Sehnala. Dal v posledních třech minutách tři trojky, přičemž ta poslední byla z kategorie supertěžkých. Ondra je umí proměňovat. Dá se říct, že Ondra udělal, co naši hráči Autrey a Nichols dělají jiným soupeřům. Jsem relativně hrdý na náš tým, jak jsme v Nymburce hráli. Když jsme viděli, že není v dresu Gordon a Svejcar, řekli jsme si, že nejedeme do Nymburka jen odehrát zápas. Byli jsme v situaci, že tady můžeme vyhrát. Nemyslím si, že všichni hráči našeho týmu tomu od první čtvrtiny věřili. Proto jsme v prvním poločase prohrávali. V útoku jsme hráli dobře a v určitých momentech jsme se domácím vyrovnali i v obraně, ačkoliv Nymburk má obranu opravdu skvělou. Chybělo málo k tomu, abychom vyhráli. Možná chyběla jen víra ve vítězství,“ přemýšlel nahlas trenér Slunety Jan Šotnar.

Nymburk - Ústí nad Labem 89:83 (30:24, 17:18, 20:27, 22:14)

Nejvíce bodů: Sehnal 29, Bohačík 20, Mathon 10, Bell 8, Kříž a Tůma po 6, Rylich 5 - Nichols 22, Pecka 16, Karlovský 12. Fauly: 27:21. TH: 25/16 - 36/28. Trojky: 9:7. Doskoky: 33:36. Ztráty: 13:16. Zisky: 8:9. Asistence: 13:14.