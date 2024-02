Před zatím nejvyšší návštěvou se na pražské Královce odehrálo první semifinále Louda Auto FINAL 8 Česko-slovenského poháru basketbalistů, v němž Nymburk i přes poločas zcela hluchou střelbu z jakékoli delší vzdálenosti podruhé za pět dnů v hlavním městě přemohl tým USK. Po silnější druhé půli skolil Sovy 71:55 a jako první postoupil do pátečního finále. Zůstává tak dál ve hře o dvě trofeje, jak o Český, tak o Česko-slovenský pohár. USK čeká duel o bronz, ale už nyní má jistý minimálně bronz z Českého poháru.

„Věděli jsme, co od USK čekat. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale určitě to nebyl výkon, který bychom chtěli předvádět. Doufám, že ty ne moc vyvedené výkony jsme si vybrali a ve finále už to bude šlapat tak, jak má,“ věří Martin Kříž, forward a kapitán ERA Basketball Nymburk. „V obraně jsme po čtvrtfinále něco změnit museli, ale zase nás trápily jiné věci. V obraně jeden na jednoho jsme tam měli zmatky a nebylo to nejvydařenější utkání. Věřím, že v pátek to bude lepší. Pro finále si člověk soupeře nevybere, abychom si zahráli zase proti někomu jinému, tak bychom brali Levice, ale necháme to na klucích, jak to zvládnou, ať už to bude Děčín, nebo Levice,” přidal nymburský kapitán.

„Hrát proti Nymburku po lize podruhé krátce po sobě bylo náročné, ale zase jsme na něj byli připravení. Málem se to povedlo,“ řekl guard USK Praha Matěj Šafařík. „V prvním poločase nás nejvíc trápil útočný doskok soupeře, který nás podle mě stál zápas, ale musíme dát hlavu nahoru a příští ligový souboj v Nymburce už bychom chtěli vyhrát,“ podotkl Šafařík. „Bez Máry Vyroubala to bylo určitě o hodně těžší, je to náš hlavní rozehrávač, podepsalo se to na naší hře a hodně nás to omezilo a oslabilo. Zápas o bronz chceme rozhodně vyhrát a zlepšit to, co jsme neudělali. Osobně bych rád Děčín, kde některé kluky znám, ale proti Levicím jsem nikdy nehrál, takže bych ještě radši je,” dodal basketbalista týmu USK Praha.