/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Nymburka ve druhém utkání osmifinálové skupiny FIBA Europe Cupu zvítězili doma nad Manisou 84:62 a mají první výhru. Český celek předvedl proti tureckému soupeři skvělý výkon plný energie a emocí a celý zápas si udržoval dvouciferné vedení. V tabulce je nyní na druhém místě za Gravelines Dunkerque, který zvítězil doma 70:69 nad Zaragozou a má už dvě výhry. Právě s francouzským týmem se Nymburk utká příště a to 10. ledna doma.

Osmifinále FIBA Europe Cup: Nymburk - Manisa 84:62. | Foto: FIBA

"„Chci pogratulovat svým hráčům. Nejen za basketbal, jaký předváděli, ale také za charakter, který dnes ukázali. Situace chvíli připomínala týden starý zápas v Zaragoze, kdy jsme také vedli dvojciferným rozdílem, o který jsme ale přišli. Dnes tam soupeř chvíli také dotahoval, ale zvládli jsme to mnohem lépe. Udrželi jsme si naší identitu. Naším cílem před vstupem do této možná nejtěžší skupiny ze všech bylo, abychom byli všem konkurenceschopným soupeřem. A to se daří. A na to můžeme být hrdí. A já jsem hrdý na to, co jsme dnes předvedli," těšilo nymburského kouče Francesca Tabelliniho.

Nymburk měl v průběhu týdně velké zdravotní problémy a pořádně netrénoval. Na zápas se ale hráči dali dohromady a vlétli do hry jako dravé šelmy. Rychle získali vedení 9:0 a soupeř byl hodně opařený. Pak se sice Manisa přeci jen chytla, ale na přelomu první a druhé čtvrtiny padly domácím trojky a náskok narostl na dvouciferný rozdíl.

Nymburk čeká vrchol podzimu. Doma přivítá silnou Manisu

Ve třetí čtvrtině se hosté ještě na chvíli nadechli a zabojovali, zejména díky tvůrci hry Pako Cruzovi a pivotovi Emanuelovi Terrymu, ale oproti prvnímu utkání ve skupině v Zaragoze se Nymburk poučil a nedovolil soupeři obrat. V poslední čtvrtině dovolil soupeři jen sedm bodů a nakonec navýšil vedení až na konečných 22 bodů.

Nymburku se dařila hlavně obrana, proti které si hvězdy soupeře nevěděly rady. Důsledkem toho byla frustrace, která vyústila v pět technických chyb a vyloučení trenéra Ahmeta Kandemira. Nymburk byl lepší ve všech kategoriích. kraloval i na doskoku 43:31, když měl 18 útočných doskoků. nejlepším střelcem vítězů byl s 20 body Ty Gordon, který si připsal i 8 asistencí. Dalších 18 bodů přidal Spencer Svejcar.

Basketbalisté nestačili na Brno ani podruhé a už nejsou první

„Nejdůležitější bylo, že kluci odvedli dobrou práci v obraně na Cruzovi, protože on je motor celé hry soupeře. A my mu to dost znepříjemnili. Bylo cítit, že soupeř je nervózní. Dostával technické chyby, trenér byl dokonce vyloučen, což potěší, protože je to důkaz, že něco děláme dobře. Ale jeho vyloučení nehrálo roli, protože přišlo už docela pozdě. My se na ně dobře připravili, zastavili jsme jejich silné stránky včetně střelby z dálky. Dnes to byla celkově dobře odvedená práce," hodnotila zápas nymburská opora Jaromír Bohačík.

ERA Basketbal Nymburk - Manisa BBSK 84:62 (23:14, 26:18, 17:23, 18:7)

Body: Gordon 20+8 asistencí, Svejcar 18, Bohačík 11 + 9 doskoků, Kříž 10 + 9 doskoků, Mathon 10, Bell 6, Sehnal, Collins a Rylich po 3, Tůma a Kovář po 0 - Terry 16, Cruz 14, Luther 12. Fauly 23:24. Trestné hody: 21/16 - 20/13. Trojky 10:5. Doskoky 43:31.

FOTO: Nymburk byl blízko překvapení, nakonec v Zaragoze těsně prohrál