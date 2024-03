Basketbalisté Nymburka zvítězili v dohrávce 7. kola nadstavby Kooperativa NBL v Pardubicích 79:61 a definitivně si tak zajistili prvenství v tabulce a nejlepší pozici pro play off. Druhé Ústí totiž tři kola před koncem už ztrácí tři výhry a má i horší vzájemné zápasy. Nymburk podobně jako v pátek proti Slunetě táhli Ty Gordon s Mylesem Stephensem, kteří dali 22 a 21 bodů. Zápas rozhodla šňůra hostů 22:0 ve třetí čtvrtině.

Z basketbalového utkání nadstavbové části NBL Pardubice - Nymburk (61:79) | Foto: David Šváb

Nymburk opět nastoupil bez jedné z opor Jaromíra Bohačíka a v menší rotaci, ale dokázal si s tím poradit. Velkou zásluhu na tom měli Gordon se Stephensem, kteří byli opět velmi aktivní a hráli agresivně do koše. Pardubice se však v první půli udržely ve hře a v poločase bylo srovnáno.

Nástup do druhé půle vyšel lépe domácím, kteří vedli 45:40. Jenže v tu chvíli přišel velký zlom. Nymburk zapnul na vyšší level hlavně v obraně a dobrým týmovým výkonem dosáhl na šňůru 22:0. Během ní donutil soupeře k devíti ztrátám.

Ačkoli Nymburku nešla střelba z dálky, našel způsob, jak si poradit s obranou Pardubic a agresivně útočil na koš. Výsledkem bylo 58 bodů z pod koše a také 31 bodů po ztrátách soupeře. Také na body po útočném doskoku přehrál domácí 15:5.

Definitivně si tak Nymburk pojistil první místo v tabulce. Potvrdil tak, že od roku 2003 nikdo jiný nevyhrál dlouhodobou část ligy. Naposledy šla do play off z první místa Opava právě před 21 lety. Od té doby to byl vždy Nymburk a bude tomu tak i letos.

„Zápas jsme rozhodli ve druhé půli, kdy jsme se semknuli a zapnuli v obraně. Povedla se nám tam hezká šňůra, která byla pro vývoj zápasu velmi důležitá. Dala nám vedení o patnáct bodů a to už jsme udrželi,” pochvaloval si Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Jsem moc rád za výhru a jsem pyšný na nasazení, které tým do zápasu dal i v době, kdy máme náročný program. Někteří měli už pátý zápas za týden, jelikož hráli Utkání hvězd. Tato výhra pro nás znamená hodně, protože nám definitivně zajistila první místo v tabulce. Za to se sice žádná cena nedává, ale i tak je to úspěch a vítězství je návykové a my chceme tento návyk dále utužovat,“ řekl po zápase nymburský trenér.

„Byl to od nás hlavně ve druhé půli povedený zápas. Hodně jsme běhali, půjčovali si míč a byli jsme hodně aktivní. Navíc i v obraně jsme předvedli dobrý výkon, když jsme Pardubice udrželi na šedesáti bodech,” zhodnotil utkání krátce nymburský basketbalista František Rylich.

„Chybí nám Jarda Bohačík jako jeden z hlavních skórerů, tak to na sebe bereme s Tyem více a snažíme se být hodně agresivní do koše. Naše hra ale stále vychází z týmového pojetí a dobrého pohybu míčem, což otevírá obranu pro naše nájezdy. Skvělá byla i týmová obrana, která nám ve druhé půli hodně pomohla. Suk to ucpal pod košem, Thomas skvěle získával míče, všichni tam něco předvedli,” uvedl autor jednadvaceti nymburských bodů Myles Stephens.

Pardubice - Nymburk 61:79 (15:18, 21:18, 9:24, 16:19)

Nejvíce bodů: Chatman 15, Skifič 14, Švrdlík 10 - Gordon 22, Stephens 21, Bell 10, Kříž 7, Mathon a Rylich po 6, Kovář 3, Sehnal 2 (+9 asistencí), Tůma 2. Fauly: 16:17. TH: 14/11 - 10/6. Trojky: 6:5. Doskoky: 30:39. Ztráty: 18:11. Zisky: 3:8. Asistence: 22:21.