Basketbalisté Nymburka vyhráli na domácím hřišti šestý zápas Kooperativa NBL za sebou a znovu jasným rozdílem, když v 16. kole přehráli Písek 101:65. Nymburk si už v první čtvrtině vypracoval dvacetibodové vedení a od té doby zápas kontroloval. Nejlepším střelcem byl s 21 body a osmi doskoky Sukhmail Mathon, pro kterého to byl nejlepší výkon v nymburském dresu. Spencer Svejcar přidal 16 bodů a Jaromír Bohačík 13 bodů, 8 doskoků a 5 asistencí za 18 minut na hřišti.

Nymburk od začátku hrál velmi aktivně a nutil soupeře ke ztrátám. Celkem za zápas získal 20 míčů, což je druhý nejlepší výkon této sezony právě po Písku, který v listopadu sebral Slavii ještě o jeden míč více. Velmi aktivní v získávání míčů byl zejména Thomas Bell, který si připsal pět zisků a k dalším pomohl spoluhráčům. David Collins jich měl rovněž pět.

Oba celky postrádaly důležité hráče. Nymburk svého nejlepšího střelce Tye Gordona, který odletěl na víkend domů do USA z rodinných důvodů. Navíc kvůli zranění kotníku nehrál ani reprezentační pivot Luboš Kovář. Také Písek ale přijel oslaben hlavně pod košem, kde chyběli Dalibor Fait a Pavel Englický a zranění vyřadilo také Kevina Týmla.

Za Písek museli tak hrát hodně i mladí odchovanci, kteří obvykle tolik minut nedostávají, a Nymburk je vůbec nešetřil. Rychle si budoval vedení až na rozdíl 42 bodů a až v poslední čtvrtině trochu polevil a dovolil soupeři šňůrou 9:0 alespoň zmírnit vysokou porážku.

ERA Basketbal Nymburk - Sršni Photomate Písek 101:65 (34:17, 25:14, 23:11, 19:23)

Nejvíce bodů: Mathon 21, Svejcar 16, Bohačík 13, Tůma 12, Bell 11, Collins a Kříž po 7, Rylich a Novák po 5, Sehnal 4 - Borovka 20, M. Svoboda 15, Skalička 9. Fauly: 21:21. TH: 27/21 - 23/16. Trojky: 12:7. Doskoky: 47:40. Ztráty: 15:27. Zisky: 20:11. Asistence: 33:12.

Řekli po zápase

Francesco Tabellini (trenér Nymburka): „Hráli jsme dobrý basketbal. Bylo důležité dobře začít, a když jsme všichni koncentrovaní a na stejné vlně, tak se hraje lépe. Respektuji Písek a jeho hru, jak se snaží hrát aktivně. Dnes ale postrádali pár hráčů. Nám se dnes potvrdilo, že vyhrávání pomáhá vyhrávat a vytvářet dobré návyky. nejlepší by bylo vyhrávat pořád, ale to samozřejmě nejde. Po prohře je důležité vždy začít na maximum, což se nám minule v Brně nepovedlo. Tentokráte jsme si začátkem pomohli. V našem stylu hry, kdy nikdo nehraje přes 30 minut a hodně si půjčujeme míč, je pro každého hráče těžké dát přes 20 bodů. A Sukovi Mathonovi se to dnes povedlo i přes Martina Svobodu, který patří k nejlepším pivotům v lize. Také ho dobře bránil a pomohl na doskoku, takže dnes to byl od Mathona dobrý zápas. Máme teď náročný program, ještě nás do Vánoc čekají dva zápasy, tak je pojďme zvládnout, ať si pak můžeme Vánoce užít v klidu a s vítěznou náladou.“

Sukhmail Mathon (hráč Nymburka): „Snažíme se do každého zápasu nastoupit co nejaktivněji a dnes to vyšlo podobně jako ve středu ve FIBA Europe Cupu. Šli jsme do toho naplno a odvedli jsme dobrou práci. Spoluhráči mi dnes hodně pomohli, dávali mi přihrávky a mě se dařilo zakončovat. Patří jim dík stejně jako trenérovi. Je poctou dát přes 20 bodů v zápase v dresu Nymburka a doufám, že se mi podaří na to navázat i v dalších zápasech. Čekají nás ještě další dva zápasyv příštích čtyřech dnech, takže musíme teď rychle odpočinout a připravit se na další zápasy. Chceme je zvládnout, aby si mohl trenér na Vánoce dát v klidu svoje tortellini a my zas čas s rodinami.

Jan Čech (trenér Písku): „Nymburku gratuluji, vyhrál zcela zaslouženě. Nechci se vymlouvat na zranění ani na náročný program, během kterého jsme odehráli tři těžká utkání v šesti dnech, a na to nejsme zvyklí. Věděli jsme, že Nymburk po poslední porážce v lize v Brně nastoupí do utkání s velkou energií a bude chtít potvrdit svou dominanci. To splnil do puntíku. My jsme úvod utkání působili jako parta … - to ani nechci vyslovit - na výletě. Vstup do zápasu rozhodl celé utkání, pak se zápas v podstatě jen dohrával. O tom, jak budeme hodnotit tuto sezonu, se ale nerozhoduje na palubovce v Nymburce. Nás čeká ve středu klíčové utkání s Kolínem a tam směřujeme veškerou energii a myšlenky. Do zápasu jsem docela dost zapojoval mladíky, protože pro ně je nejlepší křest ohněm a hra proti nejlepšímu týmu v lize je může posunout v jejich kariéře. Jsem rád, že se nebáli hrát. V takovém utkání jim za chybu hlavu nikdo neutrhne, naopak by mi vadilo, kdyby se schovávali. Chyby ve hře a občas nešikovné fauly s tím prostě přichází. Kdy jindy mají zkušenosti nasbírat, než v takových utkáních.“

Štěpán Borovka (hráč Písku): „Dnešní zápas jsme brali jako přípravu na utkání s Kolínem, které následuje. Výhra v něm by nás mohla posunout nebo alespoň vytvořit důležitý krok směrem ke skupině A1. Věděli jsme, že nás na utkání odjede jen deset, přesto jsme se chtěli prezentovat dobrým výkonem. Mohli jsme si vyzkoušet hrát ve vysokém tempu. Před zápasem jsme nevěděli, na kolik bude náš výkon stačit. Měli jsme na konci čtvrté čtvrtiny světlejší chvilky, možná nymburští polevili… Nám padly nějaké koše a povedlo se výsledek trochu zkorigovat. Hrát proti Nymburku je pro mladé hráče hodně zkušeností, ale na druhou stranu to přináší větší stres. Popasovat se s dobře připraveným soupeřem není snadné. Pramenily z toho některé naše ztráty. Takhle se musí kluci obouchat, ale nejen ti nejmladší.“

Autor: David Šváb