/VIDEO, FOTO/ Basketbalisté Nymburka vyhráli i třetí čtvrtfinále play off Kooperativa NBL. Tentokrát uspěli na hřišti Olomoucka 102:70 a v sérii na čtyři vítězství vedou 3:0. V úterý tak už mohou slavit postup. Oproti druhému utkání Nymburk výrazně zlepšil střelbu a čtrnácti trojkami se nasměroval k poklidnému vítězství. Jaromír Bohačík k tomu přispěl dvaceti body, Jakub Tůma přidal sedmnáct bodů a o bod zaostal za svým nymburským maximem.

Závěr třetího čtvrtfinále mezi Olomouckem a Nymburkem | Video: Deník/David Kubatík

Nymburk znovu nastoupil bez svého nejlepšího střelce Tye Gordona, který sice už byl po menším zranění připraven hrát a rozcvičoval se, ale trenér Francesco Tabellini nechtěl riskovat a ještě ho na jedno utkání šetřil. Ostatní hráči byli připraveni, přestože bojovali s nemocí a to především Jakub Tůma.

Jenže právě Tůma patřil k tahounům nymburského týmu společně s Bohačíkem, který udal ráz zápasu a společně ještě s Ondřejem Sehnalem vytvořili v první půli českou legii zkázy, která ničila obranu Olomoucka. Především jejich zásluhou dal Nymburk ve druhé čtvrtině 40 bodů.

Náskok hostů postupně narostl na 34 bodů a o vítězovi zápasu nebylo pochyb. Zvláště když se domácím zranil Erik Klepač a rotace se tak ještě zmenšila. Nymburk skóroval celkem 26 bodů z protiútoků.

Čtvrté utkání se hraje v úterý 23. dubna od 18 hodin znovu v Olomouci.

I.B třída: Lídr vrátil sokovi porážku, Semice otáčely, Vykáň poprvé vyhrála

„V obraně jsme minulý zápas hráli lépe, ale teď jsme hráli s větším sebevědomím, trefovali jsme střely. Ale nebylo to tak, že bychom hráli o tolik lépe než předtím. Jde o to, aby tým věřil tomu, co chceme hrát. Vytvářeli jsme si více šancí než soupeř, měli jsme otevřené střely, a pak je to o tom je trefit. Musíme věřit tomu, co děláme na trénincích. Pak je z toho takový výsledek. Je třeba ocenit Jakuba Tůmu, který v minulých dnech bojoval s nemocí, přesto nám hodně pomohl. Trefil i nejdůležitější střelu zápasu ve chvíli, kdy domácí měli šňůru 8:0, ale Jakub jim ji zarazil trojkou. Toho si hodně cením,” uvedl po zápase Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Už cestou sem jsme se snažili nastavit a začít s co největší koncentrací. To se povedlo a rychle jsme odskočili. Pak se sice Olomoucko chytlo, když jsme nebyli v obraně tolik koncentrovaní a dělali jsme zbytečné chyby a fauly. Nakonec jsme si to ale pohlídali a odvedli jsme dobrý výkon. Podle skóre nejpovedenější v sérii. Teď ještě musíme zabrat v dalším utkání. Nechceme Olomoucku dát čuchnout a dokončit to tady, aby se už pátý zápas nehrál. Jsem stále trochu nemocný, předtím jsme ani netrénoval, ale to tak bývá, že pak přijde taková ta falešná forma. Tu jsme měl. Padaly mi tam těžké střely i trojky. V jednu chvíli mělo Olomoucko šňůru, na mě pak z protiútoku vyšla volná trojka, kterou jsem proměnil a to byla pro domácí těžká rána,“ hodnotil utkání nymburský basketbalista Jakub Tůma.

Olomoucko - Nymburk 70:102 (13:19, 25:40, 19:23, 13:20)

Nejvíce bodů: Vogt 15, McBrayer 14, Bailey a Feštr po 12 - Bohačík 20, Tůma 17, Sehnal 16, Stephens 12, Mathon 9, Kovář 7, Sanders 6, Finke 5, Rylich a Novák po 3, Bell a Kříž po 2. Fauly: 15:23. TH: 28/15 - 17/12. Trojky: 3:14. Doskoky: 32:51. Ztráty: 18:18. Zisky: 8:11. Asistence: 18:21. Stav série: 0:3.