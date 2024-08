„Nighael je velmi atletický a pohyblivý pivot, který dokáže ovlivnit hru v obraně, jelikož je to velmi dobrý blokař a dobře doskakuje, ale také umí být nebezpečný v útoku. Rychle běhá dopředu a dobře rolluje. Věřím, že nám dodá hodně energie,“ řekl trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Ceaser odehrál tři roky na univerzitě Texas State, které dvakrát pomohl vyhrát základní část konference Sunbelt. V závěrečném roce měl průměry 23 minut, 9,5 bodu, 6,5 doskoku a 1 blok na utkání. V létě 2023 se přesunul do Evropy, když ho angažoval finský tým Pyrintö Tampere. Tam se stal hvězdou finské ligy. V 19 ze 32 zápasů si připsal double double a v průměru sbíral 14 bodů, 11,5 doskoků (z toho 4,5 doskoku v útoku), 2,4 asistence a 2,5 bloku na zápas. Byl tak nejlepším doskakovačem i blokařem ligy a čtvrtým nejlepším střelcem mezi pivoty. Zvolen byl do třetí nejlepší pětky ligy podle Eurobasket.com.

S Pyrintem ale nepostoupil do play off, a tak by pro něj v březnu skončila sezona. Místo toho ale zamířil do Austrálie, kde hrál druhou nejvyšší soutěž za Rockhampton, kde sbíral v průměru 24,6 bodů, 10 doskoků, 2,5 asistence a 1,6 bloků na utkání. Byl tak druhým nejlepším střelcem soutěže.

Nymburk tak zkompletoval soupisku pro novou sezonu, která čítá čtrnáct jmen s tím, že Spencer Svejcar stále dokončuje rehabilitaci po jarní operaci kolene a do zápasů bude připraven až v průběhu sezony.

Soupiska Nymburka na startu sezony