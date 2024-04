Basketbalisté Nymburka v posledním kole nadstavby Kooperativa NBL zvítězili 89:72 nad Pardubicemi a prodloužili svou domácí neporazitelnost na šestnáct zápasů. Teď je čeká pauza, během které se dozví soupeře pro čtvrtfinále play off. Ten vzejde z trojice Olomoucko, Ostrava a Kolín. Pardubice nevyužily zaváhání Brna s Děčínem a zůstaly na šesté příčce. Ve čtvrtfinále tak na Východočechy čeká souboj s Ústím nad Labem.

Z basketbalového utkání nadstavbové části NBL Nymburk - Pardubice (89:72) | Foto: David Šváb

Nymburk nastoupil s devíti hráči, když se oproti čtvrtečnímu duelu v Opavě vrátil do sestavy kapitán Martin Kříž. Předchozí zdravotní potíže na něm nebyly znát a dokonce byl se 16 body nejlepším střelcem domácích společně s Thomasem Bellem. K nim se přidal i třetí podkošový hráč Sukhmail Mathon, který nasbíral 15 bodů a 14 doskoků a společně přehrávali pod košem soupeře.

Nymburk od začátku diktoval tempo a už v poločase měl náskok 16 bodů. Pardubice se sice snažily vrátit do hry a šňůrou 7:0 snížily na rozdíl osmi bodů. Domácí však nápor odrazili a v klidu si hlídali vedení až do konce.

Nyní čeká na Nymburk pauza dvanáct dní. Čtvrtfinále zahájí domácími zápasy 18. a 19. dubna.

Foto: Bousov vydřel s několika marody tři body ze závarů

„Bylo to hezké týmové vítězství. Pardubice se několikrát pokusily vrátit do zápasu a nic nevypustily. Tým na to reagoval dobře. Chtěli jsme se hodně soustředit na doskok a bylo to lepší, ale stále je to něco, na čem musíme pracovat. Teď si trochu odpočineme, nabijeme energii a budeme se co nejlépe připravovat na play off, abychom byli úspěšní,“ řekl Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„My jsme ty poslední zápasy brali jako přípravu na play off, bohužel nás teď trochu trápila marodka. Ale ten zápas se nám i v devíti lidech povedl. Sice tam stále máme nějaké výpadky, kdy to není ono, ale jinak je naše výkonnost stoupající a věřím, že na play off budeme dobře připraveni,“ přeje si nymburský basketbalista Ondřej Sehnal.

„V první půli jsme dostali lekci z toho, jak být agresivní pod košem na obou stranách hřiště. Trvalo dlouho, než jsme si na to zvykli. Ve druhé půli už to bylo lepší a druhá půlka byla vyrovnaná, ale Nymburk už nás na dostřel nepustil,” podotkl po zápase hostující trenér Vanja Miljkovič. „Soupeř hrál s vysokou kvalitou a pro nás to byla dobrá příprava na play off. Teď se musíme připravit na Ústí. Máme s nimi vyrovnanou bilanci, známe se velmi dobře. Musíme se jim vyrovnat v individuální kvalitě, především na pozicích guardů. Oni hrají hodně rychle, střílejí z protiútoků, musíme si na to dát pozor,” střádá plány na další mače Miljkovič.

Hlaváč zašel v Poděbradech životní dvacítku. Zlepšil se o víc než dvě minuty

„Cítili jsme šanci, protože Nymburk měl teď šílený program a klobouk dolů před nimi, jak to zvládli. I v té úzké rotaci ukázali sílu a my neměli moc šanci. Je z toho šesté místo, ale vzhledem k tomu, jak pro nás sezona začala a jaké jsme tam měli problémy, tak jsme rádi, že máme play off v klidu a nemusíme do předkola. Navíc Opava loni ukázala, že i z nižších pozic lze v play off uspět. Liga je hodně vyrovnaná. Navíc doufám, že se vrátí Tomáš Vyoral a budeme ještě silnější. Jdeme do play off s tím, že se pokusíme překvapit a postoupit,” uvedl Petr Šafarčík, hráč Pardubic.

Nymburk - Pardubice 89:72 (21:14, 28:19, 17:20, 23:19)

Nejvíce bodů: Bell a kříž po 16, Mathon 15 + 14 doskoků, Sehnal 13, Tůma 10, Stephens 6, Gordon 5, Novák a Kovář po 4 - Škifič 19, Chatman 16, Šafarčík 13. Fauly: 16:22. TH: 25/16 - 16/9. Trojky: 9:7. Doskoky: 41:39. Ztráty: 10:14. Zisky: 7:6. Asistence: 22:19.