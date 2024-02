/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Nymburka po reprezentační přestávce navázali na to, kde skončili a po velmi dobrém výkonu porazili Brno 87:59. A to v duelu 5. kola nadstavby Kooperativa NBL šetřili reprezentanty Martina Kříže a Jaromíra Bohačíka. I bez nich ale měli zápas pod kontrolou a po dvou předchozích těsných porážkách poprvé v sezoně Brno porazili.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Nymburk - Basket Brno 87:59 | Foto: David Šváb

Nymburk od triumfu v Československém poháru neměl tým pohromadě a nemohl pořádně trénovat. I díky výpomoci mladých hráčů z nymburské akademie se ale povedlo ještě více zapracovat nedávné posily a pracovat na nových herních variantách zejména v obraně. Trenér Francesco Tabellini si tak mohl dovolit nechat zcela odpočívat Bohačíka, který v pondělí patřil k oporám národního týmu proti Řecku. Kapitán Martin Kříž, který rovněž výrazně pomohl k výhře nad Řeckem, se sice rozcvičoval, ale nakonec i jeho trenér do hry nenasadil a šetřil ho.

Zbytek týmu měl totiž zápas s Brnem pod kontrolou od první čtvrtiny. Ve třetí části začal rozdíl ve skóre narůstat na více než dvacet bodů a zápas byl rozhodnutý. V poslední části pak už oba celky šetřily opory a prostor dostali i mladí hráči. Za Brno debutoval Nikos Koulisianis, za Nymburk odehrál 18 minut Dávid Novák.

Trenér Tabellini mírně upravil herní systém, hráči nebránili osobně po celém hřišti, ale naopak se často vraceli do zónové obrany, což brněnské trochu zaskočilo. Ve druhé půli dokonce Brno dalo jen dva body z podkoše a celkem Nymburk na body zblízka vyhrál 42:24. Domácí také ovládli doskok 58:35 a na body z druhých šancí vyhráli 17:1. Nejlepším střelcem utkání byl s 18 body Ty Gordon. Myles Stephens přidal 14 bodů, 9 doskoků a 5 asistencí a byl nejužitečnějším hráčem zápasu.

Utkání odstartovalo kampaň k projektu Bez Faulů, ve kterém všechny ligové kluby postupně podpoří sbírku na nový vozík pro parabasketbalistu Mikuláše Hapku. Nymburský asistent Ladislav Sokolovský si proto v závěru nechal dát technickou chybu, za kterou se v rámci projektu přispívá do sbírky. Úvodní slavnostní rozskok zápasu vhodila ředitelka zaštiťující nadace Konto Bariéry Jolana Voldánová.

„Jsem rád za výhru, protože dosud jsme proti Brnu moc úspěšní nebyli, ale teď jsme konečně bilanci z 0:2 vylepšili na 1:2, což je mnohem lepší. Zápas jsme začali ne úplně nejlépe, ale odpovídalo to tomu, že jsme teď nemohli trénovat pohromadě a byla tam pauza a vypadli jsme z rytmu. Ale to platilo i pro soupeře,” vyprávěl po utkání Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „První půli jsme byli trochu měkčí v útoku i v obraně. Ve druhé půli nám ale dali jen dva body z pod koše oproti 22 bodům ze první poločas, takže tam je jasné zlepšení. Také měli jen dva útočné doskoky. Tam byl velký rozdíl. Máme široký kádr, máme další dobré hráče, kteří odvedli dobrou práci. Hodně nám v tom pomohli naši mladí hráči z akademie, kteří s námi trénovali přes reprezentační přestávku a pomohli hráče připravit v době, kdy většina českých hráčů byla pryč. Vedli si velmi dobře a i naše hráče bavilo s nimi trénovat, protože byli konkurenceschopní. Nebylo to pro ně jednoduché, museli se rychle naučit sety a zapracovat se, ale zvládli to velmi dobře. Ukázali, že máme v budoucnu kde brát. A tahle výhra je i jejich zásluha,“ chválil mladíky Tabellini.

„Byl to dobrý zápas. Věděli jsme, že Brno nás dvakrát porazilo, proto jsme do toho dali hodně energie, abychom jim to vrátili. Byli jsme schopni udělat další krok dopředu a zvládnout zápas velmi dobře. Pracovali jsme na nových věcech a možná jsme Brno i překvapili. Změny, které jsme udělali v obraně, byly určitě velkou součástí naší výhry. Znovu jsme si hodně pomohli obranou, která opět byla velmi dobrá,“ řekl k zápasu nymburský basketbalista Ty Gordon, s osmnácti body nejlepší střelec utkání.

„Hodně se na nás podepsala ta dlouhá pauza. Vypadli jsme z rytmu, nemohli jsme najít rytmus v útoku. Nymburk je zkušený a fyzický tým, aby nás za naši hru bez absolutního odhodlání trestal. Trestal nás útočnými doskoky a rychlým protiútokem,“ hledal příčiny porážky brněnský kormidelník Martin Vaněk. „Na druhou stranu, vyhrát v Nymburce je těžké pro každý tým. Věřím, že nám tenhle zápas dal facku. Takto se prezentovat nemůžeme a věřím, že se rychle vrátíme do stavu, ve kterém jsme byli před reprezentační pauzou,“ řekl kouč hostí.

„První trénink s týmem jsem absolvoval v úterý a už ve středu jsem dostal tolik minut na hřišti. Ještě proti tabulkově nejlepšímu týmu v lize. Já jsem si zápas užil znamenitě. Jsem moc rád, že mi trenér Martin Vaněk dal v závěru tolik minut. I když jsem hrál proti Nymburku, nebál jsem se jeho hráčů. Pokud se člověk bojí, nezahraje nic. Vždycky je to v hlavě. Jít do zápasu v nejvyšší lize mužů je docela velký rozdíl ve srovnání s mládežnickými soutěžemi, které obvykle hraji. Největší rozdíly jsou v rychlosti i v síle hráčů,“ uvedl Nikos Koulisianis, hráč Brna.

Nymburk - Basket Brno 87:59 (21:14, 20:18, 26:13, 20:14)

Nejvíce bodů: Gordon 18, Stephens 14, Sanders a Sehnal po 11, Mathon a Tůma po 8, Rylich 6, Kovář 5, Novák a Bell po 3 - Brown-Soares a Půlpán po 10, Lee 9. Fauly: 18:22. TH: 27/18 - 13/9. Trojky: 7:8. Doskoky: 58:35. Ztráty: 10:9. Zisky: 6:4. Asistence: 19:16.