Basketbalisté Nymburk potvrdili v úvodním čtvrtfinále Louda Auto FINAL 8 Česko-slovenského poháru mužů roli favorita a v souboji české jedničky se slovenskou čtyřkou Iskrou Svit brzy napravili své zaváhání z první čtvrtiny. Na pražské Královce zvítězili 85:61 a mohou se těšit na čtvrteční semifinále. Svit pak čekají bitvy o páté až osmé místo.

Už po minutě a půl zamířil tým Svitu za vedení Nymburka 4:0 k prvnímu timeoutu. Vzápětí se ale k radosti svých nejvěrnějších v hledišti vzchopil a ze ztrát soupeře i aktivitou na útočném doskoku se pod vedením rozehrávače Rožánka vyšplhal k trháku 12:4. Nymburk chyboval při zakončeních, zprvu mu chyběla intenzita v obraně i na doskoku, navíc jej tížily fauly. Po vlastním timeoutu ale postupně získal půdu pod nohama, zlepšil všechny činnosti, dvěma trojkami snížil na 10:14, a i když pak Svit, v úvodu tažený Mozonem a Sumbrym, ještě jednou unikl na 12:21, dál už byl u kormidla zápasu jen český favorit. Téměř sedmiminutovou šňůrou 19:0 otočil na přelomu prvních dvou čtvrtin na 31:21, když soupeře za bubnových rytmů svého fanklubu ničil zpod koše, z brejků i neprodyšnou obranou, navíc umazával i z manka na doskoku a Svit po dvanácti ztrátách v poločase zaostával 36:45.

Na široko rotující Nymburk (jen bez Svejcara, Kováře) tu dominoval body náhradníků (29:0) a výrazně napřed byl i v produkci zpod koše (22:10). Naopak největší devizou Svitu bylo dvanáct útočných doskoků, jež ale přetavil jen v osm bodů. Druhou půli Nymburk otevřel především podkošovou smrští a po dvaceti šesti minutách navýšil svůj náskok na už rozhodných 64:44. Soupeře presoval už od výhozu z autu na obranné polovině Svitu a vydechnout jeho víceméně šestičlenné rotaci nenechával ani po přechodu půlky hřiště.

„Nemyslím si, že to bylo tolik o soupeři. Celkově to nebyl vůbec dobrý zápas z naší strany. Nevstoupili jsme do toho s dobrou energií, nebyli jsme dost fyzičtí a musíme se z toho poučit, protože další zápas by to nemuselo dopadnout dobře. Do druhé půle jsme ale přidali, zrychli jsme hru, dali body z protiútoků a byli jsme lepší na útočném doskoku,“ uvedl po zápase Ondřej Sehnal, rozehrávač ERA Basketball Nymburk. „Dobře jsme rozdělili minuty, všichni dali body, Jarda Bohačík nehrál podle mě posledních patnáct minut. Tenhle turnaj bude o energii a my jsme nějaké minuty ušetřili,” přidal Sehnal.

„První poločas jsme měli velmi slušný, první čtvrtinu jsme vyhráli, ale ve druhé půli už nám odešly síly, naše rotace je oproti Nymburku úplně jinde a už jsme to tempo pak nevydrželi. A Nymburk ukázal svou kvalitu. My jsme samozřejmě jako správní sportovci šli do utkání s tím, že chceme vyhrát. Zápas jsme nakonec neodehráli špatně. Teď je důležité zregenerovat a myslím, že budeme mířit k pátému místu, které je v tuhle chvíli naším cílem,“ uvedl po utkání rozehrávač slovenského týmu Róbert Rožánek.