Pokud se Nymburk probojuje do hlavní soutěže Ligy mistrů, ve skupině D se utká s německým celkem Rasta Vechta, řeckým Promitheas Patras a tureckým Galatasarayem Istanbul.

„Byl jsem překvapený, co tam Vojta Hruban dělá. Trochu jsem se bál, aby nás nepotopil, ale los dopadl celkem dobře,“ řekl nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal. „Asi můžu Vojtu pochválit za to, jak nás nalosoval. Je tam určitě velká šance na to, abychom Ligu mistrů zase hráli. Je to jen o nás, jak se na tu kvalifikaci připravíme,“ dodal kapitán Martin Kříž.

Vedení soutěže se rozhodlo rozdělit kvalifikaci na dvě linie. V jedné je 12 týmů, které ve svých zemích získaly titul, ale nevešly se mezi 28 týmů s přímým postupem do hlavní soutěže. Právě do této části byl zařazen i Nymburk. Druhou částí je dalších 12 týmů, které ve svých zemí tituly nezískalo. V této části jsou i celky ze silných evropských lig a boje v této části tak budou ještě náročnější.

Nymburk díky tomuto rozdělení věděl už před losem, že se vyhne těm nejtěžším protivníkům. I tak ale na českého mistra nečeká lehký boj. Bude muset vyhrát dva zápasy proti mistrům z jiných lig. S Keravnosem má zkušenost právě z Ligy mistrů, když se s ním utkal ve skupině v sezoně 2020/21. Nymburk tehdy oba zápasy jasně vyhrál 102:69 a 96:69. V minulé sezoně hrál Keravnos FIBA Europe Cup, kde skončil ve skupině za Göttingenem a italským Varese, se kterým později vypadl i Nymburk. Kyperskému celku se daří přivádět zajímavé americké hráče a měl by být v prvním kole favoritem v zápase s Trepcou.

Kosovský celek prožívá velký vzestup po těžkých časech. Po 12 letech se stal kosovským mistrem, loni byl ve FIBA Europe Cupu, kde mimo jiné vyhrál nad francouzským Gravelines, a nyní se poprvé snaží probojovat do Ligy mistrů.

„Keravnos na tom v uplynulých letech byl lépe, tak ho považuji za favorita na to, že s námi bude hrát. Měli jsme i možnost se s ním před lety utkat. Momentálně je ale brzy na to určovat, kdo jak bude silný. Týmy se teprve budují. Pro nás ale bude jasný úkol vyhrát, ať už proti nám bude kdokoli,“ řekl Kříž.

Z druhé strany turnajového pavouka by měl být favoritem Kalev. Estonský celek se pravidelně účastní evropských pohárů. S Nymburkem se potkával ve VTB lize, v sezoně 2022/23 došel až do semifinále FIBA Europe Cupu, když vyřadil i německý Bamberg s Jaromírem Bohačíkem v sestavě. Jde o čtrnáctinásobného estonského šampiona. Nejprve ale bude muset v semifinále vyřadit soupeře, kterým by měli být Levice. Pokud by slovenský mistr překvapil Kalev, mohlo by tak dojít i na československé derby podobně jako tomu bylo letos ve finále Československého poháru, kdy Nymburk vyhrál nad Levicemi 95:82.

„Předpokládám, že budeme hrát s Keravnosem, což je kvalitní tým se zkušenostmi. A pak to bude pravděpodobně Kalev. To nebude nic jednoduchého. S Jardou Bohačíkem jsme se bavili, že proti nim hrál s Bambergem a dostali od nich klepec,“ popsal Sehnal.

„Kalev dlouhodobě ukazuje sílu. V pohárech se pohybuje. Pamatuji si, jak s nimi Bamberg hrál čtvrtfinále FIBA Cupu. My zase s nimi hráli ve VTB lize. To asi bude nejtěžší soupeř,“ tuší Kříž. „Pokud se chceme do Champions League vrátit, tak se nemůžeme ohlížet na to, proti komu budeme hrát, ale spíše to bude o tom, jak budeme v srpnu makat, abychom se připravili. Přeci jen nebude tolik času, abychom se sehráli,“ dodal.

Oba připouštějí, že by je lákalo odehrát československé derby s Levicemi o postup. „Československé finále by bylo parádní. Takové finále bych si přál,“ řekl Sehnal. „S Levicemi jsme hráli teď v poháru, ale nevím, jak skládají tým na novou sezonu. Ale každopádně by bylo zajímavé utkat se o místo v Lize mistrů právě s Levicemi,“ doplnil Kříž.

Velkým lákadlem vybojovat postup je i to, že by se pak ve skupině utkali s týmy ze silných evropských lig Německa, Řecka a Turecka. „Se všemi třemi soupeři by to byly skvělé zápasy. Ale je to ještě daleko a ještě nad tím nechceme přemýšlet. Teď je pro nás hlavní se v srpnu připravit co nejlépe na kvalifikaci, abychom ji zvládli, což nebude lehké. Ten postup si budeme muset zasloužit. Všichni jsme si přáli, abychom byli v Lize mistrů bez kvalifikace, ale to se nepovedlo, tak teď si ten sen musíme vybojovat,“ prohlásil Sehnal.

„Galatasaray, Promitheas i Vechta jsou týmy, které už v Lize mistrů udělaly velkou stopu. Když bude možnost s nimi hrát, tak to pro nás bude skvělá možnost poměřit se s evropským basketbalem na této úrovni,“ přidal Kříž.

Kvalifikace o Ligu mistrů - mistrovská část