/FOTO/ Basketbalisté Nymburka zakončili osmifinálovou skupinu FIBA Europe Cupu porážkou 71:74 na hřišti Gravelines Dunkerque. Proti francouzskému celku se trápili v útoku, přesto dokázali v závěru zápas zdramatizovat a měli i střelu na vyrovnání, kterou ale v poslední vteřině Ondřej Sehnal neproměnil. Nymburk i tak vyhrál skupinu a má se všemi třemi soupeři lepší vzájemné zápasy. Ve středu se dozví jméno soupeře pro čtvrtfinále.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Gravelines - Nymburk (74:71) | Foto: David Šváb

Už dopředu bylo jasné, že výsledek zápasu nebude hrát roli pro vývoj skupiny. Gravelines tak nechalo odpočívat dva hráče základní sestavy Babba a Stocktona. Nymburk přijel bez zraněného střelce Svejcara a také bez Collinse, který se rozhodl odejít.

Od začátku měly navrch obrany obou celků, Nymburk však tentokrát nebyl tak hladový, jako v jiných zápasech. projevilo se i to, že domácí nastoupili s vytaženou zónovou obranou, která zpomalovala nymburskou hru. přesto se na přelomu první a druhé čtvrtiny povedlo Nymburku dát deset bodů v řadě a získat si devítibodové vedení.

Domácí se však nechtěli se soutěží loučit porážkou a zapnuli v obraně. Několikrát zastavili nájezd hostů blokem a Nymburk měl problém skórovat. Šňůrou 20:6 získal Gravelines zápas pod svou kontrolu. A manko Nymburka postupně narostlo až na 13 bodů.

Nymburk dlouho hledal střelce, když body sbíral jen pivot Sukhmail Mathon, který nakonec nasbíral 17 bodů a 11 doskoků a byl nejlepším hráčem zápasu. Jenže ostatním hráčům se v útoku příliš nevedlo. Až v poslední čtvrtině zvedl prapor Jaromír Bohačík, který dvěma trojkami vykřesal naději. V dramatickém závěru se Nymburk snažil odvrátit porážku a málem se mu to povedlo, když měl poslední útok. Míč se přes Gordona a Bohačíka dostal až k Sehnalovi, ale ten tentokrát nepotvrdil, že má momentálně možná životní formu.

Nymburk doplatil zejména na slabou úspěšnost střelby, která byla jen 35 procent. Pouze Mathon s Jakubem Tůmou měli úspěšnost nad 50 procent.

„Tým má svou hrdost a nechtěl zápas odevzdat a bojoval až do konce. Tento zápas by nás měl udržet v pozoru, že když do zápasu nenastoupíme s tou správnou touhou a zápalem, tak jsme mnohem slabší tým,“ měl jasno Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Tentokrát tam nebyla ta mentalita outsidera, která nás provázela celou sezonu v evropských pohárech. Všechno je součást procesu. Když se vám povede úspěch, tak pak přijde trochu uvolnění. Je to přirozené a mají s tím problémy týmy po celé Evropě. Věřím, že nám to přinese poučení,“ přidal Tabellini.

„Nenastoupili jsme do zápasu dobře. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Oni nám tam pak utekli, ale vůlí a bojovností jsme se udrželi v zápase a nakonec jsme měli střelu na vyrovnání. Domácí hráli zónový presink a pak zónu a tím nám zastavili naší rychlou hru. To nám dělalo problémy. Soupeř měl převahu pod košem, kde má silné a atletické hráče, blokovali naše layupy. Ale nakonec z toho byla jen těsná porážka,“ hodnotil zápas nymburský basketbalista Jakub Tůma. „Se všemi soupeři ve skupině máme lepší vzájemné zápasy, jsme první, takže i přes dnešní prohru můžeme říci, že se nám tato skupina hodně povedla a doufám, že se nám bude dařit i ve čtvrtfinále,“ věří Tůma.

„Opět jsme ukázali, že se nevzdáváme, i když nám to tolik nejde. To je naše identita. Bohužel jsme nezačali s intenzitou, s jakou chceme zápasy začínat. Měli jsme si s utkáním poradit lépe, ale alespoň jsme to nevzdali a bojovali,“ uvedl Sukhmail Mathon, hráč Nymburka. „Nestříleli jsme příliš dobře a to byl problém, protože soupeř má atletické hráče, kteří nás nenechali najíždět do koše. Věděli jsme, že budeme první ve skupině i bez ohledu na tento výsledek, ale samozřejmě by bylo lepší končit skupinu vítězně. Ale i tak si musíme vážit výsledku, který jsme ve skupině uhráli a snad jsme si výhru schovali na příště,“ dodal Mathon.

Gravelines Dunkerque - Nymburk 74:71 (14:20, 23:13, 20:17, 17:21)

Nejvíce bodů: Berhanemeskel 15, Cornely 11, Nnoko 10 - Mathon 17 + 11 doskoků, Bohačík 12, Tůma 10, Sehnal 9, Gordon 8, Rylich 7, Bell 4, Novák a Kovář po 2. Fauly: 25:30. TH: 37/25 - 25/16. Trojky: 5:9. Doskoky: 36:34. Ztráty: 22:14. Zisky: 5:7. Asistence: 16:16.