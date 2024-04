Basketbalisté Nymburka vyhráli i druhé čtvrtfinále play off Kooperativa NBL, když doma udolali Olomoucko 69:61. V sérii tak vedou 2:0 na zápasy. Favorit si vedení držel od začátku do konce, přestože se trápil střelecky, ale zejména díky dobré obraně měl zápas pod kontrolou a nedovolil překvapení. Nejlepším střelcem Nymburka byl s 15 body Sukhmail Mathon.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko (69:61) | Foto: David Šváb

Nymburk šel do utkání bez svého nejlepšího skórera Tye Gordona, který měl po prvním utkání menší zdravotní potíže a dostal tak volno na doléčení. Po měsíci a půl se naopak do zápasové sestavy vrátil Nakye Sanders.

Oproti prvnímu utkání začal Nymburk velmi aktivně v obraně a od začátku nedovolil hostům žádný jednoduchý koš. Při jednom z olomouckých útoků vytasil Myles Stephens hned dva parádní bloky. Dobře do obrany naskočil i střídající Sanders a celý tým bránil velmi dobře. Ve druhé čtvrtině tak Nymburk vedl už o 18 bodů.

Jenže ve druhé půli se domácí trápili v útoku, nemohli se trefit z dálky a za třetí čtvrtinu dali jen 11 bodů. Olomoucko toho využilo a drželo rozdíl ve skóre kolem deseti bodů. Nymburk však drama nedovolil. Hned na začátku poslední čtvrtiny protrhl střelecké trápení trojkou Martin Kříž a důležitých osm bodů dal Mathon.

Nymburk si mimo jiné pomohl doskokem, kde získal 61 míčů, což je nový rekord sezony.

Třetí utkání se hraje v pondělí 22. dubna od 18 hodin v Olomouci.

„Od začátku jsme měli velmi dobré nasazení v obraně a dvacet pět minut jsme hráli velmi dobře. Udávali jsme tón hry naší obranou a soupeř se na každý koš hodně nadřel. Ve hře je držely jen trestné hody. Pak jsme minuli pár střel a dovolili jsme, aby nás ovládla frustrace. Ta je naším největším nepřítelem celou sezonu. Musíme se naučit s tím lépe vypořádat. Hlavní je vyhrát a je jedno, o kolik je to bodů. V play off se počítá jen výhra,“ uvel po utkání Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Plán je vyhrát dvanáct zápasů v řadě. Teď máme dva a jedeme dál v boji za trofejí. Odvedli jsme dobrou práci v obraně. V útoku jsme si vytvářeli dobré pozice, ale prostě nám to tolik nepadlo. O to důležitější byla obrana. Trochu jsme bojovali s frustrací. Nakonec jsme to zlomili i v tom útoku. Já tam dal pár košů, ale bylo to hlavně o týmové práci a je třeba ocenit spoluhráče, že mě dokázali dostat do těch střeleckých pozic, abych mohl skórovat. A rád bych pogratuloval svému bývalému klubu Ostravě k výhře v Opavě. Měl jsem za ně velkou radost a držím jim palce,“ vyprávěl nymburský basketbalista Sukhmail Mathon.

„Dojmy jsou smíšené. V play off je nejdůležitější vyhrát a my prohráváme 0:2. A jestli jsme prohráli o třicet bodů nebo o bod, to nikoho nezajímá. Na druhou stranu jsme předvedli dobré výkony. Nezbývá nám, než se zvednou, zregenerovat a v pondělí na to jdeme znova,” řekl hostující hráč Lukáš Feštr. „Na začátku jsme byli hrozně ztuhlí a Nymburk si vytvořil náskok, který držel až do konce. My se potřebovali rozeběhnout. Když se to povedlo, tak jsme se do zápasu dostali. Znovu nás ale trápila střelba, což je zapříčiněno i tou nymburskou obranou. Točí na nás dvanáct hráčů, jsou fyzičtí a je to těžké, ale s tím jsme do té série šli. Je to play off a Nymburk je vítěz základní části. Doma musíme zapracovat na doskoku, který Nymburku hodně pomohl,” přidal Feštr.

„Nymburk vstoupil do zápasu ve velkém stylu a zasadil nám tvrdý úder. Ale musím ocenit mé hráče, že se nepoložili, oklepali se a dál bojovali. Ukázali jsme velkou hrdost. Teď musíme nabrat síly, zapracovat na trestných hodech a uvidíme, co se stane v pondělí a úterý u nás doma. Můžeme čekat nečekané. Nelze předvídat, co se stane. První zápas byl hodně o útoku, teď to bylo zas o obraně. Nymburk je velmi dobře trénovaný, ale my se mu pokusíme dál vzdorovat,“ uvedl Andrew Hipsher, trenér Olomoucka.

Nymburk - Olomoucko 69:61 (19:11, 17:12, 11:15, 22:23)