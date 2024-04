Basketbalisté Nymburka vstoupili do čtvrtfinále play off Kooperativa NBL výhrou 103:81 nad Olomouckem a ujali se vedení v sérii. Hanáci se sice dlouho drželi a ještě po třech čtvrtinách bylo skóre vyrovnané, ale v poslední čtvrtině Nymburk dominoval a s přehledem si připsal první vítězství. Ty Gordon k tomu přispěl 20 body, Jaromír Bohačík 16 body. Olomoucku nestačilo ani 31 bodů Amina Adamua, který si vytvořil osobní rekord v NBL.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko 103:81 | Foto: David Šváb

Nymburku po čtrnácti dnech pauzy chvíli trvalo, než se dostal do zápasového rytmu. Rozehrané Olomoucko z předkola naopak hrálo svoji typickou hru plnou soubojů jeden na jednoho a přinášelo to ovoce. Zejména pod taktovkou Amina Adamua a Dupreeho McBrayera drželo s domácími krok a první poločas dokonce těsně vyhrálo.

Už první utkání přinášelo hodně emocí, zejména v soubojích mezi Ondřejem Sehnalem a Dupreem McBrayerem. Ten několikrát neudržel nervy na uzdě a už ve třetí části si vykoledoval druhou technickou chybu a byl vyloučen. To ještě více zúžilo rotaci Olomoucka. Ještě do konce třetí čtvrtiny se ale hosté díky Adamuovi drželi.

Jenže do čtvrté části vstoupil Nymburk šňůrou 14:1, čímž zlomil odpor soupeře. Postarali se o to zejména Bohačík, Myles Stephens a poté Gordon. Nymburk už pak v klidu zápas dohrával a pokořil i stobodovou hranici.

Druhé utkání se hraje hned v pátek 19. dubna znovu od 18 hodin.

„Jsem spokojený s výsledkem. V play off se počítají jen výhry a je jedno, jestli je to o bod, v prodloužení nebo o padesát bodů. Není v tom rozdíl,” uvedl po zápase Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Ve druhé půli jsme hráli dobrý basketbal v útoku i v obraně. V první půli jsme postrádali obezřetnost, která je potřeba nejen v play off, ale v každém zápase. Dovolili jsme toho soupeři příliš. Do druhé půle jsme to chtěli změnit a nastoupili jsme do správných kolejí. Soupeř se ještě držel, trefoval těžké střely, ale nakonec jsme našli způsob, jak zvítězit, a odvedli jsme dobrou práci,” přidal Tabellini.

„Máme první krok, který jsme potřebovali udělat, ale spokojenost tam být nemůže. I když jsme se na to připravovali, tak jsme tři čtvrtiny měli problém s obranou jeden na jednoho. Soupeř tam dával i těžké koše, ale to si musíme lépe pohlídat, aby se to netáhlo takhle dlouho. Na druhou stranu jsme teď měli dva týdny bez zápasu a čekal jsem, že se budeme rozjíždět pomaleji. V konečné důsledku je to ale dobrá výhra,” komentoval utkání kapitán Nymburka Martin Kříž.

„Dlouho jsme se drželi. Byli jsme produktivní a do třetí čtvrtiny to bylo vyrovnané. Pak ale v poslední čtvrtině došly síly, neměli jsme dostatek rotace na to, abychom se udrželi jejich tempa, ale celkově to byl od nás dobrý zápas. Škoda, že se nechal vyloučit Dupree. Potřebovali jsme dalšího hráče na míč. Tohle je play off, musíme být mentálně připraveni a nenechat se ovládnout emocemi,” měl jasno Amin Adamu, hráč Olomoucka.

„Kredit Nymburku, jak dokázal zápas zvládnout. Ve čtvrté čtvrtině nám rychle odskočili. Hodně zápas ovlivnilo, že náš klíčový hráč musel zápas opustit. Play off přináší emoce, hráči bojují. Více k tomu teď neřeknu. Gratuluji Nymburku. Moji hráči bojovali,” řekl kouč Olomoucka Andrew Hipsher.

Nymburk - Olomoucko 103:81 (20:24, 22:20, 29:27, 32:10)