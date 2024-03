Basketbalisté Nymburka sice ve 12. kole nadstavby Kooperativa NBL prohrávali v Brně už o patnáct bodů, ale postupně se jim povedlo skóre otočit a zvítězit 79:74. Potvrdili tak své první místo v tabulce, které už mají jisté a navíc zdolali posledního soupeře, který s nimi měl v této sezoně lepší bilanci. Nyní má tak Nymburk lepší bilanci se všemi soupeři.

Z basketbalového utkání nadstavby NBL Brno - Nymburk (74:79) | Foto: David Šváb

Nymburku se nepovedl vstup do zápasu a v první čtvrtině prohrával 6:21. Brno bylo v tu chvíli výrazně lepší, ale lídr tabulky ukázal svou zkušenost a kvalitu a postupně se vrátil do hry. Pomohl si kvalitním doskokem, když posbíral 57 míčů, což je třetí nejlepší výkon této sezony.

Brno se však díky svým americkým podkošovým hráčům Leeovi a Brown-Soaresovi drželo ve vedení. Ještě v polovině třetí čtvrtiny vedli domácí o 13 bodů. Pak ale zavelel František Rylich trojkou a Nymburk šňůrou 12:1 srovnal krok a díky Tyovi Gordonovi už šel do poslední čtvrtiny v těsném vedení.

Ani jeden z týmů se odmítal vzdát a hráči se rvali o každý koš. Důležitou roli ale sehrály tři trojky Ondřeje Sehnala. Ten nejprve trojkou pět minut před koncem poslal Nymburk do vedení a dvě minuty před koncem trefil další důležitou trojku, která dala hostům náskok šest bodů. Nymburk pak už výhru nepustil.

Gordon v zápase nasbíral 18 bodů, Sehnal 15 bodů a Sukhmail Mathon zapsal double double za 13 bodů a 10 doskoků.

„Naším problémem bylo, že jsme podlehli frustraci z toho, že jsme nebyli schopni trefil střelu za tři body. Brno se rozhodlo zůstat ve vymezeném území, rozhodlo se, že nás nechá střílet. Ovlivnilo to i naši defenzivní snahu. Řekli jsme si, že když nám to nepadá, musíme zlepšit obranu. Pak jsme dali pár snadných košů z přechodu do útoku a získali jsme pár bodů náskok,” uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Myslím, že v tuto chvíli sezony musíme být dostatečně zralí, abychom pochopili, jaké jsou naše priority, a nasměrovali naši pozornost k těmto prioritám,” přidal kouč Nymburka.

„Ve druhém poločase jsme zapnuli, hráli jsme mnohem rychleji a líp jsme bránili. Bod po bodu jsme se k Brnu přibližovali. Když jsme na konci třetí čtvrtiny vyrovnali, tak jsme měli to momentum, byli jsme lepší tým na hřišti a zvládli jsme to ubojovat,” řekl k zápasu nymburský basketbalista Ondřej Sehnal. „Teď s prvními čtvrtinami bojujeme a nezačínáme dobře, ale pak jsme ukázali týmovou sílu. Chceme vyhrát každý zápas, Brno potřebuje každou výhru, tak oba celky bojovaly. Oni nás už dvakrát porazili a věřili si, pro nás je proto hodně důležité, že jsme to otočili a vyhráli venku,” dodal Sehnal.

Brno - Nymburk 74:79 (24:14, 13:17, 14:21, 23:27)

Nejvíce bodů: Lee 21, Brown-Soares 20, Šiška 11 - Gordon 18, Sehnal 15, Mathon 13 +10 doskoků, Bell 8 + 12 doskoků, Stephens a Rylich po 8, Kříž 4, Kovář 3, Tůma 2. Fauly: 26:23. TH: 28/18 - 31/19. Trojky: 2:8. Doskoky: 47:57. Ztráty: 12:12. Zisky: 7:5. Asistence: 18:16.