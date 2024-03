/FOTO/ Basketbalistům Nymburka se historický úspěch vzdálil, když v úvodním duelu čtvrtfinále FIBA Europe Cupu prohráli doma s Varese 65:80. Aby se tak poprvé v dějinách dostali do semifinále evropské pohárové soutěže, musejí za týden v odvetě v Itálii zvítězit minimálně o šestnáct bodů.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Nymburk - Itelyum Varese 65:80 | Foto: David Šváb

Varese je ofenzivní tým, ale v Nymburce překvapil svou obranou. Domácí měli od začátku problémy se do defenzivy soupeře dostávat, a když už se to povedlo, většinou to skončilo tvrdým soubojem a často i blokem. Navíc Nymburk ztratil 19 míčů.

Přesto se Nymburk v první půli držel. Chvíli ho táhl Sukhmail Mathon, chvíli Myles Stephens, a když v závěrů půle trefil Ondřej Sehnal trojku, byl poločasový rozdíl jen dva body pro Varese.

Pro Svejcara skončila sezona, musí na operaci Basketbalistům Nymburka bude ve zbytku sezony chybět Spencer Svejcar. Američan reprezentující Česko si poranil přední zkřížený vaz v koleni a musí na operaci. Pokud bude probíhat vše v plánu, zapojí se do přípravy Nymburka na příští sezonu a zpět na hřišti by mohl být v říjnu. „Mám teď hodně pocitů. Převládá asi zklamání, že nebudu moci dokončit tuto velmi dobře rozehranou sezonu a nebudu moci týmu pomoci,“ řekl Svejcar pro klubový web. „Pro mě je to první vážné zranění. A je těžké se s tím vyrovnat a připravit se na to, že mě teď čeká několika měsíční rekonvalescence. Bohužel je to součást sportu a v kariéře se to stane většině sportovců,“ dodal.

Ve třetí čtvrtině navíc hvězda soupeře Nico Mannion nasbíral čtyři fauly a šel střídat, ale i bez něj si soupeř poradil. Velmi dobře hráli zejména Davide Moretti a nová posila Hugo Besson. Varese tak od stavu 40:39 předvedlo šňůru 11:2 a odskočilo. Nymburk se ještě přitáhl na rozdíl tří bodů a na začátku čtvrté čtvrtiny na rozdíl čtyř bodů. Jenže rozjetí hosté ještě zabrali a minutu a půl před koncem už to bylo o 17 bodů. Koš Suka Mathona prohru ještě alespoň snížil. I tak ale čeká Nymburk v odvetě těžká práce.

„Občas je třeba si přiznat, že soupeř hrál lépe než my. Musíme Varese pogratulovat k výkonu, který předvedli. Je to silný a talentovaný tým a to ukázal,” uvedl po utkání Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Především ale ukázali fyzickou stránku a tvrdou obranu, které nečelíme tak často. Měli jsme s tím problémy. Nepůjčovali jsme si dobře míč, ztratili jsme sebevědomí. V první půli jsme si ještě byli schopni vytvořit otevřené pozice, ale pak soupeř ještě zabral a my naopak nehráli v útoku tak dobře, jak jsme schopni. Musíme se sebrat a v odvetě hrát lépe,” hodnotil zápas kouč Nymburka. „Děkujeme fanouškům, kteří přišli. Vytvořili velmi hezké prostředí, podporovali nás. A také pochopili, že jsme na hřišti nechali všechno a i přes porážku nás podporovali, plácali si s námi a ocenili nasazení hráčů. Moc si jejich podpory vážím a věřím, že podobných atmosfér zažijeme tady ještě hodně a že fanoušci dorazí i na další zápasy,“ podotkl Tabellini.

Nymburk podepsal smlouvu s šestnáctiletým talentem Nymburský klub pokračuje v zapojování mladých talentů z nymburské akademie. Naposledy s nejúspěšnějším českým týmem podepsal dlouhodobou smlouvu teprve šestnáctiletý Thomas Stanko, který patří k oporám týmu U17 a nastupuje i za U19. S prvním týmem už absolvoval několik tréninků, nyní bude mít prioritu jeho rozvoj v akademii a studium na gymnáziu. Do Nymburka přišel loni z Prievidzy. „Thomas má před sebou slibnou budoucnost a jsme rádi, že se ji rozhodl spojit s Nymburkem. Pro nás je nyní prioritou pokračovat v jeho správném rozvoji a nebudeme spěchat s jeho zapojením do A týmu. Může z něj být rozdílový hráč a musí si zvykat na roli lídra v dorostu a v příští sezoně v první lize mužů za Polabí,“ řekl sportovní ředitel nymburského basketbalu Ladislav Sokolovský.

„Oba týmy začaly nervózně. Pramenilo z toho hodně chyb. Ale Varese se postupně chytlo. My naopak druhý poločas začali pomaleji než oni, dovolili jsme jim pár trojek z protiútoků a manko naskakovalo. Koncovka od nás nebyla dobrá,“ uznal nymburský basketbalista Ondřej Sehnal. „Nic ale nevzdáváme a do Itálie pojedeme s tím, že tam můžeme vyhrát i o těch šestnáct bodů,“ přidal odhodlaně Sehnal.

„První poločas nebyl optimální a druhý byl hodně špatný. Soupeř naopak předvedl, jak je to kvalitní tým. My možná až moc chtěli a hráli jsme moc na sílu. Je to škoda. Ale když oni vyhráli u nás o patnáct bodů, tak nevidím důvod, proč bychom tam nemohli vyhrát o šestnáct bodů. Musíme být ale více koncentrovaní, disciplinovaní a více hrát spolu,“ řekl Jaromír Bohačík, hráč Nymburka.

Nymburk - Itelyum Varese 65:80 (16:16, 16:18, 16:23, 17:23)

Nejvíce bodů: Gordon 14, Bohačík 12, Sehnal a Mathon po 10, Stephens 7, Kříž 5, Bell 4, Tůma 3 - Moretti 18, Besson 16, Mannion 12, Brown 10. Fauly: 20:15. TH: 10/5 - 14/12. Trojky: 6:10. Doskoky: 44:39. Ztráty: 19:11. Zisky: 6:9. Asistence: 15:18.