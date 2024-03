Basketbalisté Nymburka zvítězili v 8. kole nadstavby Kooperativa NBL nad Opavou 92:79 a zvýšili své vedení v tabulce na dvě výhry. Navíc mají dva zápasy k dobru, a pokud je zvládnou, budou mít před druhým místem náskok už čtyř výher. Nejlepší pozici pro play off tak už mají na dosah. Nymburk zápas vyhrál i přesto, že už v první půli přišel o trenéra Francesca Tabelliniho, který dostal dvě technické po sobě a musel opustit halu. Nejlepšími střelci Nymburka byli se šestnácti body Ty Gordon a Sukhmail Mathon, Opavu táhl se sedmnácti body Radek Farský.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Nymburk - Opava 92:79 | Foto: David Šváb

Opava přijela už v téměř kompletním složení i se Šiřinou a Zbránkem, kteří doléčili zranění. Nymburk naopak kromě dlouhodobě zraněného Svejcara postrádal i kapitána Kříže, který má hned několik menších zdravotních potíží. A další pivot Sanders sice byl připraven na lavičce, ale trenéři se ho nakonec rozhodli nenasadit poté, co měl v týdnu také zdravotní potíže.

Nymburk tak měl v rotaci jen tři pivoty, přičemž Mathon měl brzy problémy s fauly a Bell s Kovářem si už během první půli přivodili menší zranění, ale se sebezapřením dohráli a pomohli týmu.

Opava od začátku držela s Nymburkem krok. Domácím se tolik nedařilo na doskoku v útoku je ale držel Gordon, který dal za prvních šest minut deset bodů. Ve druhé čtvrtině pak začaly stoupat emoce. Vše odstartovala roztržka mezi domácím Sehnalem a Kouřilem. Sehnal byl potrestán technickou chybou. Situace navíc naštvala i nymburského kouče Tabelliniho, který tak vehementně protestoval u sudích, že dostal dvě technické chyby po sobě a byl vyloučen. Týmu se tak ujali asistenti Sokolovský s Konvalinkou, kteří sami v minulé sezoně byli v roli hlavních trenérů a mají tak s vedením týmu zkušenosti.

Utkání se zlomilo ve třetí čtvrtině, kdy za stavu 51:51 předvedl Nymburk šňůru 13:0, získal dvouciferné vedení a to už si držel až do konce. Jeho vedení narostlo postupně až na 23 bodů a Opava snížila až v závěru.

Nymburk těžil z převahy pod košem. Sice neměl tolik doskoků jako obvykle, ale na body zblízka vyhrál 34:18. Navíc Opavě dovolil jen 49 střel z pole, když hostující hráče donutil hned k 26 ztrátám. Z nich vytěžil 39 bodů.

Nymburský Jaromír Bohačík, který nastoupil v roli kapitána, v zápase překonal hranici 4000 bodů v NBL a také dal svou 500. trojku.

„Po delší době jsem nemusel sedět a mohl jsem zase být v roli trenéra. Ale to se občas stává, že se trenér rozčílí. Teď se to stalo Francescovi, který se nechal vyloučit. Vzali jsme to za něj a byla to kolektivní práce. Hodně práce tam odvedl Adam Konvalinka, stejně tak Rička Reimaris. Já jsem hlavně povzbuzoval hráče a pokračovali jsme v taktice trenéra Tabelliniho. Hráči to také vzali zodpovědně a chtěli vyhrát pro trenéra,” uvedl po utkání Ladislav Sokolovský, asistent trenéra Nymburka. „Důležité bylo, že jsme jim pak zamezili skórovat zpod koše, odkud dali ve druhé půli jen osm bodů. Něco nám dali zvenku, když jsme trochu zaspali, ale úplně vše ubránit nejde. Ještě je do konce nadstavby dost zápasů, takže určitě se nemůžeme cítit v klidu na prvním místě, navíc my chceme vyhrávat každý zápas,” řekl Sokolovský.

„Utkání přineslo hodně emocí. Hlavně od té situace ve druhé čtvrtině. Já tam dostal do obličeje. První reakce nebyla ode mně, až ta druhá, ale jak to tak bývá, rozhodčí viděli až to druhé, dostal jsem technickou. Pak i trenér. Ale vyříkali jsme si to a jedeme dál. Raději mám ty poklidné zápasy, ale utkání s Opavou a Děčínem jsou vždy vyhrocené, fanouškům se to musí líbit. Vyloučením trenéra to dostalo ještě větší grády. Hlavní je, že jsme to zvládli k vítězství,“ komentoval zápas nymburský basketbalista Ondřej Sehnal.

„V poločase to bylo o tom, abychom se nezalekli toho, že byl vyloučen trenér, ale abychom se pro něj semkli a pokračovali v naší hře. Abychom se soustředili a nesesypali se a jen se nehádali s rozhodčími. A to se povedlo. Semkli jsme se, bojovali jsme a nedali jsme Opavě nic zadarmo. Zabrali jsme i na doskoku. Jediné, co mě mrzí, že když už to bylo o dvacet tři bodů, že jsme zase polevili a nakonec to skončilo jen o třináct. S tím, jak se zápas vyvíjel, to mělo být o víc. My chceme každý zápas šlapat naplno. S Opavou je to vždy vyhrocené. Jsme dlouholetí rivalové. Ale mě takové zápasy baví, myslím, že i ostatní kluky. Pak je ta výhra o to sladší. Hlavně je udržet chladnou hlavu a nenechat se těmi emocemi rozhodit,“ řekl Luboš Kovář, hráč Nymburka.

„Dvacet až dvacet pět minut jsme byli schopni hrát s Nymburkem vyrovnaný zápas, vyrovnali jsme se jeho tvrdosti v obraně a z toho těžit v přechodové fázi. Pak jsme ale polevili, začali dělat hloupé ztráty a tím jsme vlili domácím energii do žil a my už tahali za kratší konec provazu. Zápasy s Nymburkem jsou vždy hodně fyzické. Oni využívají svůj potenciál na všech pozicích, my na to byli připraveni, v hlavách jsme se s tím srovnali, ale jen těch dvacet pět minut,“ podotkl opavský asistent trenéra David Zach.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a bylo to vyrovnané. Ale ve druhém poločase jsme extrémně polevili v hlavách, přestali jsme věřit, že můžeme vyhrát, a moc jsme se soustředili na rozhodčí. Proto jsme to ve druhé půli vůbec nezvládli. Já se osobně cítím v dobré formě, doufám, že moje výkonnost bude gradovat do play off, ale hlavní je, abych to udržel a nebylo to podle toho, jak se zrovna probudím,“ vyprávěl Radek Farský, hráč Opavy.

Nymburk - BK Opava 92:79 (23:22, 23:19, 25:18, 21:20)

Nejvíce bodů: Gordon a Mathon po 16, Stephens 14, Bohačík 12, Bell 11, Sehnal 10, Rylich 8, Kovář 3, Tůma 2 - Farský 17, Mokráň 14, Puršl a Pecháček po 11. Fauly: 24. TH: 36/25 - 28/24. Trojky: 11:11. Doskoky: 26:37. Ztráty: 8:26. Zisky: 13:3. Asistence: 21:16.