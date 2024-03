/FOTO/ Basketbalisté Nymburka se sice v 11. kole nadstavby Kooperativa NBL trápili doma s USK Praha, ale zlepšeným výkonem v poslední čtvrtině duel otočili a vyhráli 84:72. Nadále tak drží první příčku v tabulce před Ústím, které vyhrálo 93:71 v Děčíně. Právě se Slunetou se Nymburk utká už v pátek v dohrávce 3. kola.

Nymburk nastoupil do zápasu bez reprezentačního rozehrávače Ondřeje Sehnala, který dostal volno. I bez něj chtěl ale tým napravit porážku v Ústí, to se však dlouho nedařilo. Domácím se totiž nepovedlo zachytit nástup hostů a za stavu 2:9 si musel trenér Tabellini brát oddechový čas. Pražané si však většinu první půle drželi vedení, když se dařilo zejména Daliboru Vlkovi.

Na straně Nymburka se dlouho nemohl nikdo střelecky chytit. Zavelel až kapitán Martin Kříž, který nastřílel 14 bodů a překonal hranici 3000 bodů v NBL.

Hráči USK odrazili i ve třetí čtvrtině nápor domácích a uhájili těsný náskok. A to i přesto, že pivot František Fuxa napodobil gesto fair play nymburského Ondřeje Sehnala a přiznal se k teči míče a daroval Nymburku balon za stavu 53:50.

V poslední čtvrtině už ale Nymburk potvrdil roli favorita. A postaraly se o to dvě hlavní ofenzivní hvězdy. Ty Gordon začal razantně najíždět do koše, z čehož sbíral body, fauly a asistence, navíc přidal i důležitou trojku na 63:59. Jaromír Bohačík pak dal v poslední části deset ze svých dvanácti bodů. Navíc pomáhal tvořit hru a zastoupil tak absentujícího Sehnala.

„Nesmíme podcenit důležitost této výhry a hlavně způsob, jak jsme k ní došli. Nebylo to nic jednoduchého. Sami jsme si to ztížili, když jsme v první půlce hráli měkce. Ale zůstali jsme při sobě, dostali jsme do hry emoce a chtěli jsme to zvrátit na naší stranu. Ve druhé půli to bylo výrazně lepší,” zhodnotil zápas Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Máme teď hodně zápasů, ale není důvod se šetřit, protože hlavní jsou výhry. My chceme vyhrávat a podle toho to musí vypadat,” podotkl kouč Nymburka.

„V prvním poločase jsme navázali na výkon z Ústí, což jsme nechtěli. Zapnuli jsme trochu na začátku druhého poločasu a pak až ve čtvrté čtvrtině. Jsem rád, že jsme nakonec tu deku ze sebe shodili, dali jsme tam nějaké střely a vybojovali výhru,” radoval se kapitán Nymburka Martin Kříž. „Nikdo z nás nechtěl mít dvě porážky po sobě. Ale nehrajeme tak, jak bychom chtěli. Musíme se z toho poučit a změnit to, abychom hráli naplno už od úvodních minut. Oni hráli hodně zónovou obranu a nám tam dlouho nic nepadlo z dálky, ale náš úkol je najít jinou cestu, jak dostat míč do koše. Problém byl hlavně v obraně,“ přidal Kříž.

„Nemyslím si, že rozhodla až ta poslední čtvrtina. Celkově jsme v té druhé půli polevili. Také jsme si nepohlídali útočný doskok domácích, kteří měli hodně doskoků. Pak nás porazili Ty Gordon s Jaromírem Bohačíkem, kteří nakombinovali polovinu všech bodů, které jsme ve druhé půli dostali. Nám také trochu došla pára. Ale nebyl to od nás špatný výkon, musíme si z toho vzít pozitiva, že jsme schopni hrát i takové zápasy. Chybělo několik maličkostí a detailů. Jádro tohoto týmu se přesvědčilo o tom, že můžeme hrát s Nymburkem, došlo tam k mentálnímu zlomu, a to je hlavní důvod, proč jsou naše zápasy s nimi často vyrovnané. Na hráčích je vidět extra motivace, ale úkolem nás trenérů je, aby s takovou motivací hráli každé utkání a ne jen ta s Nymburkem,” řekl po utkání kouč USK Praha Jan Pospíšil.

„Je to škoda. Konečně jsme hráli to, co jsme chtěli, ale nevím, co se v té poslední čtvrtině stalo. Prostě jsme s nimi už ten krok neudrželi. Já se teď trochu trápil a nevěděl jsem, jak týmu pomoc. Konečně jsem se chytil, něco jsme dal, tak doufám, že na to budu schopný navázat v dalších zápasech. Sám nevím, čím to je, že zrovna proti Nymburku se nám tak daří. Určitě je naše výhoda, že máme načteného trenéra Tabelliniho. Také nám pomáhá větší motivace proti nejlepšímu týmu tabulky. Kdybychom takto hráli i v jiných zápasech, tak máme výher určitě více. Teď se snažíme soustředit na to, abychom vybojovali sedmou příčku a pak zvládli předkolo,“ uvedl Dalibor Vlk, hráč USK.

Nymburk - USK Praha 84:72 (23:22, 11:18, 20:19, 30:13)

Nejvíce bodů: Gordon 15 +9 asistencí, Kříž 14, Bohačík, Mathon a Stephens po 12, Kovář 6, Tůma a Rylich po 5, Bell 3 - Šafařík a Vlk po 14, Samoura 12. Fauly: 20:22. TH: 27/17 - 22/14. Trojky: 7:4. Doskoky: 41:37. Ztráty: 6:14. Zisky: 5:3. Asistence: 23:10.