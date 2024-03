/FOTO/ Domácí Nymburk si po vítězství 86:72 nad pronásledovatelem v tabulce Ústí nad Labem pojistil první místo v průběžném pořadí basketbalové Kooperativa NBL a vyrovnal stav vzájemných zápasů v této sezoně na 2:2. Díky výhře o čtrnáct bodů tak bude mít i lepší bilanci skóre.

Z basketbalového utkání nadstavbové části NBL Nymburk - Ústí nad Labem (86:72) | Foto: David Šváb

Na nymburské lavičce v tomto utkání seděli čtyři hráči neschopní boje. Kromě Svejcara, Sanderse a Nováka v zápase absentoval Jaromír Bohačík. Nicméně oproti zápasu ze středy se do sestavy vrátil Ondřej Sehnal.

Nymburk poučen z vlažného začátku v minulém zápase těchto soupeřů a také i utkání proti USK, vstoupil do boje velice soustředěně. Vynikající obrana především klíčových hráčů Nicholse a Autreyho přibrzdila bodové konto Ústí na 11 bodech po první čtvrtině a díky solidní střelbě se ještě do první přestávky rozdíl vyšplhal nad deset bodů. Ve druhé části hosté přece jen vyrovnali průběh utkání, když využili poněkud slabší střelbu domácích, ale blíže než na dva body se nikdy nedostali.

Ani ve druhém poločase Nymburk nedal svou hrou šanci hostům změnit vývoj utkání. Trojky Stephense, Tůmy i Rylicha odrážely snahy Ústí se bodově dotáhnout a v polovině třetí čtvrtiny se náskok lídra utkání navýšil opět do dvouciferných hodnot. Někdy snahu Nymburka navyšovat vedení zhatily ztráty míče, které umožnily soupeři vybíhat do rychlého protiútoku. V průběhu celého zápasu však Nymburk na body z rychlého protiútoku zvítězil 17:8.

Nemožnost dotáhnout vedení Nymburka vyústila v mírný trash talk mezi americkými hráči obou týmů. Vše se odehrálo v mírné rovině, a tak ani rozhodčí nemuseli vytáhnout žádné tresty.

V poslední čtvrtině se náskok Nymburka vyšplhal ke dvacítce a tempo hry ochablo. Díky menší koncentrovanosti jasně vedoucího domácího týmu, hosté zkorigovali rozdíl pod 15 bodů.

„Byli jsme hodně odolní. I když se soupeř několikrát snažil dotáhnout, tak jsme vždy našli způsob, jak znovu odskočit. Ať už díky útočnému doskoku, nebo nájezdům,“ pochvaloval si Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Hráli jsme solidně. Tento výkon a výhra pro nás byly hodně důležité, protože jsme teď trochu v nouzové situaci, kvůli zdravotním potížím nám chybí hráči. Proto je třeba naší energii využít správným způsobem a připravit se na play off co nejlépe,“ řekl kouč.

„Výkon nebyl podle našich představ, ale hodně jsme si pomohli obranou. Ale celkově se teď trochu trápíme. Hrajeme hodně individuálně a mělo to skončit o více než čtrnáct bodů. Musíme se do toho dostat, teď máme hodně zápasů za sebou, tak je důležité se rychle zbavit únavy,“ uvedl po zápase nymburský basketbalista Ondřej Sehnal.

„Pokud chcete vyhrát v Nymburce, musíte zahrát nadstandardně. A to se nám nepovedlo. Měli jsme slabou úspěšnost za tři body. Chyběla nám energie. Měli jsme v nohách zápas s Nymburkem doma a středeční derby a to se projevilo. Chyběla síla v nohách. Rowan zahrál velmi dobře, má teď dobrou formu. Můžeme ho využít na více místech v rotaci a věřím, že v těchto výkonech bude pokračovat,“ okomentoval utkání hostující kormidelník Jan Šotnar.

„Čekal jsem od sebe i od týmu více. Nikdo nemůžeme být spokojený. Možná jen Rowan, který dal 22 bodů a hrál opravdu dobře. Bylo to pak už i dost vyhecované, Američani se tam špičkovali, ale už to bylo dost zbytečné, protože spolu budou hrát na All Star a tam budou kamarádi,“ podotkl Jan Karlovský, hráč Ústí.

Nymburk - Ústí nad Labem 86:72 (23:11, 17:21, 23:22, 23:18)

Body: Gordon 24, Stephens 22, Tůma 11, Mathon 10, Rylich a Sehnal po 6, Kříž 4, Bell 3 - Rowan 22, Martin 13, Nichols 12, Autrey 10, Karlovský 6, Haiblík 4, Nábělek 3, Johnson 2, Fauly: 21:21. TH: 22/17 - 30/14. Trojky: 9:8. Doskoky: 43:35. Ztráty: 16:11. Zisky: 8:11. Asistence: 18:15.