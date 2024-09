Nymburk o víkendu svedl úspěšnou bitvu o postup do Ligy mistrů a po pondělním návratu z Turecka měl jen jeden trénink, aby se stihl připravit na Olomoucko. Trenér Francesco Tabellini se rozhodl dát více prostoru hráčům, kteří v Turecku tolik nehráli a zkoušel si také různé herní varianty a kombinované sestavy.

Na začátku oba celky zahodily několik dobrých pozic a dostávaly se do tempa. Rychle se však střelci zahřáli a hrálo se velmi rychlé a ofenzivní utkání, kdy často hned po přechodu do útoku přišla střela.

Olomoucko dlouho drželo s favoritem krok a ve druhé čtvrtině dokonce chvíli vedlo 31:29. Pak ale Nymburk zlepšil obranu a začal soupeři utíkat i díky 18 ziskům, z nich vytěžil 20 bodů z protiútoků a 34 bodů po ztrátách soupeře. Ve druhé půli se navíc hráči Nymburka rozstříleli z dálky a celkem dali 16 trojek, což je vyrovnané maximum sezony. Se 107 body pak Nymburk stanovil zatím nejvyšší počet bodů v sezoně. Stejně tak s 31 asistencemi a 18 získanými míči.

„Z výhry mám radost. I vzhledem k tomu, že jsme se teprve v pondělí vrátili z kvalifikace a měli jsme jen jeden trénink na přípravu na Olomoucko. Hráči ale využili pozitivních vibrací, které získali úspěchem v kvalifikaci,“ uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Na začátku jsme minuli několik lehkých střel a nebyli jsme tak důslední v obraně. Nevím, jestli to bylo frustrací z těch minutých střel, nebo naopak ty minuté střely vyplynuly z toho, že se nám v obraně tolik nedařilo. Ale rychle jsme to napravili a všichni se podíleli na dobré výhře. Byl to dobrý start do domácí soutěže,“ přidal Tabellini.

„Můžeme být spokojeni. V první půli bylo dost chyb. Asi to bylo tím, že jsme se teprve v pondělí vrátili z Ligy mistrů a měli jsme trochu zdravotní problémy. Ale pak jsme odehráli dobré utkání. Asi jsme si trochu zvykali na míče na ligu, protože jsme s nimi trénovali jen jeden trénink, jelikož jsme celou přípravu trénovali s míči pro Ligu mistrů. Ale rychle jsme si zvykli a ve druhé půli už jsme trefili hodně trojek. Jak jsme jim odskočili, tak pak už přišla střelecká pohoda a skóre rychle narůstalo,“ řekl po utkání nymburský basketbalista Jakub Tůma.

„Bylo tam hodně věcí, které jsme udělali dobře, ale také hodně věcí, které tak dobré nebyly,“ zamyslel se kouč hostí Andrew Hipsher. „Hráčům jsem po zápase řekl, že je hlavní, jak tuto porážku vstřebají a jak se z toho poučí. Čelili totiž velké fyzické převaze a co si z toho vezmou, je může jen posunout a zlepší se. Věřím, že mám tým se správnou mentalitou, který k tomu přistoupí dobře. Fyzičnost Nymburka a agresivita zápas rozhodly, ale je třeba jim dát i kredit za to, že proměňovali střely z dálky. Když mají tolik zbraní, střely i nájezdy, tak je těžké je zastavovat,“ měl jasno olomoucký trenér.

„V první půli jsme mohl být spokojeni s útokem. Dali jsme 45 bodů, což je zvláště v Nymburce dobrý počin. Ale zase jsme 55 bodů dostali. Bylo to hodně útočné utkání. Nymburk navíc hraje nejfyzičtěji z celé ligy a my jsme se s takovým soupeřem dosud včetně přípravy nesetkali. Máme nový tým plný kluků, kteří začínají s profesionálním basketbalem. Pro mnoho z nás to byla první zkušenost s tak agresivní obranou soupeře. Ale je dobře, že to přišlo hned takto brzy, protože nám to může jen pomoc se zlepšit a růst. Potřebujeme hrát více takto těžkých zápasů,“ uvědomuje si Adam Goga, hráč Olomoucka.

Nymburk - Olomoucko 107:73 (21:20, 34:25, 25:15, 27:13)

Nejvíce bodů: Shumate 18, Svoboda, Ceaser po 15, Birts a Tůma po 12, Bishop 9, Bohačík a Rylich po 8, Brown 6, Sehnal a Kříž po 2 - Wright 16, Asberry 15, Wertz a Carter po 11. TH: 22/15 - 31/22. Trojky: 16:7. Doskoky: 45:33. Fauly: 27:19. Zisky: 18:5. Ztráty: 7:22. Asistence: 31:13.