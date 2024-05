Basketbalisté Nymburka vstoupí v neděli od 15 hodin do semifinále play off Kooperativa NBL s jasným cílem předvést svou nejlepší hru a nedovolit soupeři z Ostravy další překvapení. Nová Huť totiž ve čtvrtfinále nečekaně vyřadila obhájce titulu Opavu 4:2 na zápasy a poprvé po jedenácti letech postoupila do bojů o medaile, přestože do play off šla až z deváté pozice. Nymburk ale nehodlá soupeře podcenit a chce potvrdil roli velkého favorita.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko (69:61) | Foto: David Šváb

Nymburk s přehledem zvládl oba dosavadní souboje s Ostravou v sezoně. V listopadu vyhrál v Ostravě 93:59, v lednu pak doma triumfoval 96:49. Šlo o jediný zápas sezony, ve kterém jeden z týmů nedal více než padesát bodů. Celkem Nymburk ovládl 52 z posledních 53 vzájemných zápasů. Jedinkrát zaváhal loni v dubnu. V play off se oba celky potkaly jen jednou v roce 2007. Tehdy Nymburk vyhrál čtvrtfinále 2:1 na zápasy.

„V play off už nezáleží na tom, z jaké pozice tým postoupil. Nelze se ohlížet na to, že mi jsme byli první a Ostrava šla z deváté pozice. A když Ostrava dokázala vyřadit nasazenou dvojku, tak to značí, že je to velmi dobrý tým. Udělalo na mě dojem, jak byli schopni změnit svou sezonu z nepovedeného začátku až do současného úspěchu. zřejmě ve skupině A2 nabrali sebevědomí a získali týmového ducha. Najednou je z nich tým, který v předkole vyřadil Kolín a teď i Opavu. Takže k nim mám velký respekt a oceňuji, co tam Adam Choleva udělal už druhou sezonu po sobě. Oproti našemu poslednímu vzájemnému utkání v lednu je to úplně jiný tým. S větším sebevědomím, začali lépe bránit, dali hráčům trochu jiné role. Teď jsou nebezpečným týmem. Podle toho musíme ke každému utkání přistoupit a dávat důležitost každému míči. To je klíč k úspěchu. hrát na maximum od první do poslední minuty a bojovat o každý míč,“ uvedl před sérií Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

Ostrava je v semifinále poprvé od roku 2013 a prožívá tak velkou euforii. Vždyť do sezony vstoupila deseti porážkami z úvodních jedenácti zápasů a zdálo se, že bude spíše myslet na záchranu než na boje o medaile. Jenže udělala změny v kádru a v nadstavbě A2 se chytla. Vybojovala deváté místo a v předkole jasně vyřadila Kolín 2:0 na zápasy. Ve čtvrtfinále sice první zápas v Opavě prohrála, ale pak vyhrála tři duely za sebou a nakonec zvládla i šesté utkání doma a dostala se mezi čtyři nejlepší týmy soutěže. Celkem zvládla třináct z posledních devatenácti zápasů.

Velkou zásluhu na tom má pivot Dominik Heinzl, který prošel nymburskou akademií a hrál tam i za rezervní tým. V lize dosud plnil spíše roli náhradníka, ale nyní dostal roli hlavního pivota týmu a byl klíčovým X-factorem souboje s Opavou. Klíčovými hráči pak jsou Američané Rashad Madden, Jarrid Rhodes a Elyjah Williams, který z pozice malého pivota tvoří hru. Na rozehrávce je pak slovenský reprezentant Matej Majerčák, z Čechů jsou oporami i Michal Svoboda a David Škranc.

V sezoně má sice Ostrava nejhorší úspěšnost střelby za tři body a to jen 28,7 procent, ale ve čtvrtfinále si právě trojkami hodně pomohla. Silná je naopak na doskoku, kde je dokonce se 48,9 doskoky na zápas nejlepším týmem ligy. Na druhou stranu nejhorší je v počtu ztrát, když v průměru ztrácí 18,7 míčů na utkání. Také je nejvíce faulujícím týmem soutěže.

Nymburk jde do série v plné síle. K dispozici má i všech šest zahraničních hráčů, přičemž do utkání může nastoupit jen pět z nich. Trenér Francesco Tabellini se až v den zápasu rozhodne, kdo zůstane mimo soupisku.

Sukhmail Mathon má na kontě 960 bodů a v průběhu série tak může pokořit hranici 1000 nastřílených bodů v české lize jako stý cizinec v historii.

„Nečekal jsem, že budeme hrát s Ostravou. Počítali jsme s někým úplně jiným. Ale Ostrava si to výhrami nad Opavou zasloužila. A my se na souboje s ní těšíme. I když se může zdát jako nejslabší ze semifinalistů, tak výkony proti Opavě rozhodně ukázala, že ji není radno podceňovat. A my to rozhodně neuděláme,“ řekl nymburský basketbalista Jakub Tůma.

„Určité překvapení to je, že hrajeme s Ostravou, která byla deváté v sezoně. Ale i v minulé sezoně jsme viděli, že i z předkola se dá dostat až k titulu, když se to povedlo Opavě. A Ostrava teď zaslouženě postoupila právě přes Opavu a má zajištěný boj o medaile,” řekl kapitán Nymburka Martin Kříž. „Začátek sezony se jim přitom nepovedl, ale zvedli se, načasovali formu a mají teď sebevědomí. Ale věřím, že my jim ho hned na začátku série srazíme. Všichni si přejeme, aby byla hala zaplněná a byla dobrá atmosféra. O tom je play off, abychom si to užili společně s fanoušky. Proto je všechny zvu, ať v neděli a v pondělí dorazí a přijdou nás podpoři,” dodal Kříž.