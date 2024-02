Basketbalisté Nymburka v úterý zakončí osmifinálovou skupinu FIBA Eruope Cupu na palubovce Gravelines. Jelikož Nymburk už je jistým vítězem skupiny a Gravelines už nemůže postoupit, výsledek utkání tak není důležitý pro tabulku. Nymburk by však rád potvrdil dobrou formu a udržel se na vítězné vlně. Utkání začíná ve 20 hodin.

Nymburk vyhrál čtyři z pěti zápasů ve skupině a už má jisté první místo. Gravelines naopak vyhrálo jen dvakrát a už je bez šance na postup, když druhé místo má díky lepším vzájemným zápasům jisté Zaragoza. Pro Nymburk i Gravelines je tak zápas důležitý hlavně z psychologického hlediska. Nymburk chce prodloužit sérii sedmi soutěžních výher a naladit se na příští týden, kdy ho čeká FINAL8 Československého poháru. Francouzský celek zase potřebuje nabrat sebevědomí do bojů o záchranu ve francouzské lize. Aktuálně je předposlední se ztrátou dvou výher na místa záchrany.

Utkání se bude hrát v sousedním Dunkerque, jelikož během vánočních svátků došlo v Gravelines k velké tragédii a domácí hala vyhořela. Gravelines tak muselo hledat nový domov a azyl našlo v hale Stade des Flandres pro 2500 fanoušků, která dosud sloužila především pro házenou. Zatím tam Gravelines odehráli tři zápasy a vyhráli jediný, když si vyšlápli v lize na Dijon.

Nymburku bude chybět Spencer Svejcar, který si poranil koleno a s týmem neodcestoval stejně jako David Collins.

„Je to zvláštní zápas, který o ničem nerozhoduje, ale to neznamená, že jsme to přijeli jen odehrát. To by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat. Když něco vypustíte, tak pak se hrozně těžce znovu nahazuje řetěz. Přistoupíme k tomu jako ke každému jinému zápasu a budeme se snažit předvádět výkon, jaký jsme ukazovali v posledních zápasech,” uvedl před utkáním Jaromír Bohačík, hráč Nymburka. „Když tým dosáhne na výhry a porazí silné soupeře, tak sebedůvěra roste a vše jde najednou snáze. Proto bychom si chtěli toto rozpoložení udržet. Čeká nás francouzský tým, liga je tu velmi vyrovnaná. Gravelines uškodilo, že hrají ten FIBA Europe Cup a liga je pak pro ně mnohem těžší a platí za to daň. I když jsou předposlední, tak bych je rozhodně nepodceňoval, protože sílu mají. Nedávno to ukázali třeba proti Dijonu. Navíc se musí vypořádat s tím, že nehrají ve své hale. Ale už v té nové něco odehráli, tak si tam zvykli a pořád budou mít výhodu domácího prostředí,“ přidal Bohačík.