Basketbalisté Nymburka si po dvou letech zahrají Ligu mistrů. Ve finále kvalifikačního turnaje v turecké Antalyii zvítězili 80:66 nad estonským šampionem Kalev/Cramo a do elitní klubové soutěže pod Mezinárodní basketbalovou federací FIBA postoupili už celkově poosmé. Nymburk do Basketball Champions League vstoupí už ve středu 2. října na palubovce řeckého Promitheas Patras, ve skupině D se utká také s Galatasaray Istanbul a německou Rastou Vechta, kterou přivítá v prvním domácím utkání 22. října. Domácí zápasy bude Nymburk hrát v Praze na Královce. Trojvstupenky na celou skupinu se začnou prodávat ve středu.

Nymburk od vzniku soutěže chyběl v Lize mistrů jen loni, kdy skončil v české lize až třetí a šel do FIBA Europe Cupu. Nyní se do elitní společnosti vrací. Poprvé si ji jako ligový šampion musel vybojovat v kvalifikaci. „Opravdu jsme si to museli zasloužit. O to větší radost z toho máme,“ řekl trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Většina týmu Nymburka se potýkala se zažívacími problémy. Nejvíce to odnesl JT Shumate, který nemohl ani trénovat. Do zápasu sice nastoupil, ale viditelně mu chyběla energie. Hrát nemohl Jakub Tůma, který si ze semifinále odnesl zranění na ruce. A v první čtvrtině celý tým Nymburka jakoby postrádal tradiční energii. Soupeř navíc proměnil téměř každou střelu a rychle odskočil na rozdíl třinácti bodů.

Jenže Nymburk se šance na Ligu mistrů nechtěl vzdát a vzchopil se k jednomu z nejbojovnějších výkonů ve své historii. Od druhé čtvrtiny začal po soupeři šlapat a agresivní obranou po celém hřišti ho nutil k chybám. Rychle se tak vrátil do zápasu a nezastavila ho koncovka první půle, kdy Kalev znovu odskočil na devět bodů.

Do druhé půle nastoupil český tým ještě více hladový, s abnormálním tlakem na míč a estonský celek měl kolikrát problém vůbec dostat se na útočnou půlku. Výsledkem bylo hned dvacet osm ztrát, což je nejvíce ze všech kvalifikačních zápasů. Nymburk z toho vytěžil dvaatřicet bodů a zejména pod košem soupeře přehrál na body 48:14.

Když pak ve třetí čtvrtině předvedl Nymburk šňůru 10:0 a poprvé se dostal do vedení 55:49, protivníkovu vůli tím zlomil a už si zbytek zápasu hlídal vedení díky velkému nasazení v obraně.

„Jsem na tým extrémně hrdý. Od prvního dne přípravy jsem cítil, že tento tým je opravdu dobrý a že má na to hrát Ligu mistrů. A teď jsme tam. A způsob, jakým jsme toho dosáhli, je neskutečný. Proti velmi dobrému a zkušenému soupeři předvedli hráči ve druhé půli opravdu obdivuhodný výkon. Úroveň odhodlání, touhy, nasazení byla obrovská. Je to krásná odměna za práci, kterou každodenně odvádíme. Jsem opravdu hrdý,“ pochvaloval si nymburský trenér Francesco Tabellini. „Tento tým má opravdu něco speciálního a věřím, že máme před sebou opravdu skvělou sezonu. Byla to pro mě jedna z nejhezčích výher kariéry. Opravdu jen těžko bych si vzpomněl, kdy jsem se cítil tak hrdý na výkon svého týmu,“ přidal kouč vítězů.

„Nejprve jsme si mysleli, že nám na Ligu mistrů bude stačit titul, pak se ukázalo, že musíme jít do kvalifikace. Museli jsme si to dvakrát zasloužit a o to větší radost máme,“ radoval se kapitán nymburského týmu Martin Kříž. „Zápas se nevyvíjel podle našich představ, ale ukázali jsme charakter. Dvakrát jsme se dokázali vrátit, při tom druhém návratu jsme šli i přes ně a zlomili jsme to,“ řekl k utkání Kříž. „Teď jsme v Lize mistrů a čeká nás dlouhá cesta. Nechtěl bych náš výkon přeceňovat, ale je to ta hra, kterou bychom se chtěli prezentovat. Tým má velký potenciál a může být ještě mnohem lepší. Skupina Ligy mistrů není lehká, ale to žádná. Ale přesvědčili jsme se, že když budeme hrát to, co chceme, a ještě na tom zapracujeme, tak můžeme hrát s každým. Teď máme deset dní se na to připravit. Během toho tam máme dva zápasy české ligy, kdy si můžeme něco vyzkoušet a pak hurá na to,“ dodal kapitán.

Nymburk - Kalev/Cramo 80:66 (11:21, 23:2, 26:10, 20:13)

Nejvíce bodů: Bishop 17, Bohačík 16, Ceaser a Birts po 11, Brown a Kříž po 6, Rylich a Svoboda po 5, Sehnal 3, Shumate 0 - Tape 13, Suurong a Hermer po 12. TH: 20/12 - 21/18. Trojky: 6:10. Doskoky: 32:40. Fauly: 22:22. Zisky: 13:10. Ztráty: 14:28. Asistence: 24:19.

David Šváb