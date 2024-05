Basketbalisté Nymburka si po dvou letech zahrají finále Kooperativa NBL a mohou útočit na devatenáctý titul. V semifinále vyřadil Ostravu jasně 4:0 na zápasy, když na hřišti Nové Hutě zvítězil 86:57. Ve třetí čtvrtině sice byl rozdíl ve skóre jen tři body, ale poslední čtvrtinu Nymburk ovládl o dvacet bodů a potvrdil svůj postup. Nyní bude čekat na soupeře, který vzejde z vyrovnané série mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Finále začne 21. května.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko (69:61) | Foto: David Šváb

Oba týmy šly do zápasu oslabeni o dva hráče. Nymburk postrádal Tima Finkeho a Ondřeje Sehnala, Ostravě chyběl vedle Rhodese také Madden.

Hosté si sice udržovali v zápase vedení a měli ho pod kontrolou, ale dlouho se nedařilo Ostravu definitivně zlomit. Domácí se snažili soupeře rozhodit tvrdou hrou a chvílemi se to dařilo. Hlavně ve třetí čtvrtině, kdy se domácím povedlo desetibodovou ztrátu stáhnout na tři body. Za stavu 52:55 ale Nymburk zapnul na vyšší level a zbytek zápasu vyhrál 31:4.

Výrazně k tomu pomohl Thomas Bell, který po svém nástupu do poslední čtvrtiny dal osm nymburských bodů v řadě a nažhavil spoluhráče. Poté už si Nymburk v klidu hlídal vedení.

Nejlepším střelcem byl opět Ty Gordon se 16 body, Myles Stephens přidal 12 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí. Na dvouciferný počet bodů se dostali i Jaromír Bohačík, Martin Kříž a Bell.

„Naše obrana nebyla tolik konzistentní, což mě trochu frustrovalo, ale hráči to pochopili a ve chvíli, kdy v obraně přidali, se to utkání zlomilo. Během krátké chvíle jsme náskok tří bodů navýšili na dvacet a hráči odvedli dobrý výkon. Chci pogratulovat Ostravě k atmosféře, kterou tu měli. Zasloužili si být v semifinále. Svému kolegovi Adamovi Cholevovi jsem říkal, že mi připomínají můj tým z minulé sezony v USK, ale že si vedli ještě lépe, protože na rozdíl od nás do semifinále postoupili. Zaslouží si respekt, který jim fanoušci ukazují,” řekl po zápase Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Cíl byl jasný a to ukončit sérii co nejrychleji, i když to není ideální a zase nás čeká hodně dní volna. Se vším respektem k Olomoucku a Ostravě, tak zatím jsme před finále nebyli tolik prověřeni, takže teď budeme muset týden využít k tomu, abychom se ještě více nastartovali, protože ve finále nás bude čekat určitě něco jiného. Bude jen na nás, jak se na to adaptujeme a doufám, že nás nečeká žádné překvapení,“ konstatoval kapitán Nymburka Martin Kříž.

„Mrzí nás, že to skončilo 0:4, jedno vítězství jsme chtěli urvat. Ale v té sestavě, v jaké jsme byli, jsme tu hanbu neudělali a určitě jsme hráli lépe než v Nymburce. Musíme se dát zdravotně dohromady a namotivovat se na boj o bronz. Pro nás je to jak finále a půjdeme do toho s velkým odhodláním jako proti Opavě,“ uvedl domácí basketbalista Matej Majerčák.

Nejhůře dopadl milovický dorostenec, za kravatu dostal čtyři zápasy

„Nymburk ukázal kvalitu. Nám setnul hlavu už začátek série, do které jsme šli bez Michala Svobody a hned se zranil Rhodes. Pak jsme měli menší rotaci a sebralo nám to sebevědomí. Doma jsme zvedli hlavu podporovaní publikem. Bohužel jsme dokázali hrát s Nymburkem jen tři čtvrtiny. Tentokrát jsme na začátku čtvrté čtvrtiny nakupili mnoho chyb, ani jsme se nedokázali postavit do útoku, tam jsme to ztratili, soupeř odskočil a bylo po zápase i sérii. Byli jsme si vědomi, že uspět proti Nymburku by byl spíše zázrak, ale i zázraky se dějí. Dostali šanci i další kluci a teď se musíme plně soustředit na zápas o bronz a zmobilizovat síly. Máme o co hrát, protože medaile tu nebyla dlouho a moc ji chceme,“ hodnotil utkání I celou sérii Adam Choleva, trenér Ostravy.

NH Ostrava - Nymburk 57:86 (19:21, 17:25, 18:17, 3:23)

Nejvíce bodů: Williams a Heinzl po 10, M. Svoboda 9 - Gordon 16, Steohens 12, Bohačík 11, Bell a Kříž po 10, Mathon 7 + 10 doskoků, Sanders 6, Tůma 5, Kovář 4, Rylich 3, Novák 2. Fauly: 16:14. TH: 23/12 - 28/20. Trojky: 7:8. Doskoky: 34:53. Ztráty: 15:16. Zisky: 9:7. Asistence: 21:24. Stav série: 0:4.