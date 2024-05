Nymburku se povedl vstup do zápasu, když oproti prvnímu zápasu se trefil i z dálky a rychle vedl 11:2. Ústí pak sice vrátil do hry třemi trojkami v první čtvrtině Martin Nábělek, ale domácí tentokrát nenechávali důvod k pochybám a dobrým výkonem drželi zápas ve svých opratích.

Důležitou roli v tom sehrál Jaromír Bohačík, který ve druhé čtvrtině, kdy se zápas lámal, dal osm bodů v řadě. Krátce nato začal Nymburk unikat, zvláště když koncovku poločasu ovládl Myles Stephens, který trefil i trojku s poločasovým klaksonem.

Slunetu stálo hodně sil, aby se do poločasu udržela v kontaktu a ve druhé půli už jí síly chyběly. Nymburk tak měl zápas plně pod kontrolou a už ve třetí čtvrtině se náskok navýšil na dvacet bodů a postupně až na 29 bodů. Oba celky pak už šetřily opory a začaly se připravovat na třetí utkání, které proběhne v neděli v Ústí.

Nymburk podobně jako v prvním utkání dominoval pod košem, kde posbíral dvakrát více doskoků než soupeř. Naopak při snaze o rychlou hru dělal chyby a dopustil se 16 ztrát, což ale Slunetě nepomohlo, když z toho vytěžila 19 bodů.

„Odvedli jsme dobrý výkon, především v prvním poločase, kdy tam bylo opravdu velké nasazení. Soupeř se tam sice udržel ve hře díky trestným hodům a těžkým střelám, ale stálo je to hodně sil. My jsme neustále tlačili, hrálo se ve vysokém tempu a my udrželi naší hru po celý zápas, což bylo klíčové,” radoval se z výhry nymburský trenér Francesco Tabellini. „Víme, že když hrajeme naplno v obraně, tak pak je náš útok snazší, protože si více věříme, že i když nedáme, tak soupeře ubráníme. Už se ale plně soustředím na zápas číslo tři, který bude zcela odlišný. Oni jsou doma extrémně dobří. My tam ještě nevyhráli a všichni si musíme být vědomi, jak důležitý to bude zápas,” přidal Tabellini.

„Druhý zápas ve dvou dnech, to je hrozně složité hrát. Je to šíleně náročné. Nám pomohlo, že jsme na začátku něco trefili zvenku a tím se nám otevřel i prostor pod košem, protože to soupeř nemohl tak zatahovat. Byli jsme v útoku úplně v pohodě, to pak pomáhá i v tom, že si dovolíme být agresivnější v obraně. Nám to vyšlo. já se přitom cítil hrozně a už rozcvička bolela, ale uklidňoval jsem se tím, že se ústečtí hráči musejí cítit ještě hůř. Ústí je doma úplně jiné zvíře, takže očekávám, že zápas bude vypadat podobně jako ten první,” uvedl Jaromír Bohačík, hráč Nymburka.

„Rozdíl byl v energii. Ve druhé půli už jsme úplně odpadli. To je náš hlavní problém. Ale více bych se v tom nepatlal. Prohráváme v sérii 0:2, ale teď se bude hrát u nás doma a tam jsme mnohem silnější. Takže po zápasech v Ústí to bude 2:2 a budeme se sem vracet za nerozhodnutého stavu. Chtěli jsme tu jeden zápas vyhrát, ale nevadí. Doma to napravíme,“ byl po utkání přesvědčený hostující basketbalista Jan Karlovský.

„Hlavní rozdíl byl v energii. Odehráli jsme dobrý první poločas, který jsme sice prohráli o osm bodů, ale Nymburk trefoval střely, které v minulém zápase netrefoval a prosazoval se ze střel, které od nich chceme. Ale ve druhé půli chyběla energie. Tam nás Nymburk zašlapal a hrál naplno celých čtyřicet minut a my už na to nedokázali odpovědět,” zhodnotil zápas trenér hostí Jan Šotnar. „Stěžejní hráči odvedli maximum, co mohli. A už jsme pak s nimi nechtěli pokoušet štěstí, protože přece jen nějaká menší zranění tam jsou. Nebyl důvod tam kluky dál topit, protože o zápase bylo rozhodnuto. A my už se začali připravovat na ty domácí zápasy, které zas budou skvělé. Věřím, že zase bude u nás narváno. Víme, jak jsme doma silní a pokusíme se vyhrát oba zápasy a vrátit sérii sem do Nymburka za vyrovnaného stavu. Jsem přesvědčený, že na to máme,“ uvedl Šotnar.

Nymburk - Ústí nad Labem 93:71 (26:21, 22:20, 26:11, 19:20)

Nejvíce bodů: Gordon 21, Bohačík 17, Mathon a Stephens po 9, Tůma 8, Sanders 7, Bell 6, Rylich a Kříž po 5, Novák 4, Kovář 2 - Martin 15, Pecka 13, Nábělek 12, Nichols 10. Fauly: 23:24. TH: 33/20 - 24/17. Trojky: 11:6. Doskoky: 48:24. Ztráty: 16:3. Zisky: 1:9. Asistence: 22:16. Stav série: 2:0.