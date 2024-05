Nymburku trvalo, než se po téměř dvoutýdenní pauze dostal do zápasového rytmu. Naopak Ústí od začátku ukazovalo svou rozehranost ze série s Děčínem a trefovalo i těžké střely. Po většinu zápasu si tak udržovalo vedení, které narostlo až na dvanáct bodů.

Domácím chyběly body zejména od Tye Gordona. Nejlepší střelec týmu trefil jedinou střelu ze hry. Tým ho však podržel a našel způsob, jak skórovat jinak. Důležitou roli sehrál zejména Mathon, který se dokázal prosadit pod košem a zároveň emocemi žhavil spoluhráče. Svou zkušenost ukazovali i reprezentanti Martin Kříž s Jaromírem Bohačíkem.

Minutu před koncem pak Stephens nájezdem poslal Nymburk do vedení 78:76, ale Sluneta dokázala ještě srovnat. A když domácí nevyužili poslední akci, šlo se do prodloužení. V něm za stavu 81:81 předvedl dvě dobré akce Stephens a Nymburk už výhru uhájil.

Nymburk si v zápase pomohl osmnáct útočnými doskoky, z nichž vytěžil dvacet bodů z druhých šancí. Zároveň velmi dobře střílel trestné hody, kterých proměnil třiatřicet s úspěšností osmdesát procent.

„Chci poděkovat našim skvělým fanouškům, kteří byli opravdu naším šestým hráčem. Dotlačili nás k tomuto vybojovanému, těžkému, ale na konci zaslouženému vítězství,” uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Ocenit zaslouží i charakter hráčů, kteří i přes špatnou úspěšnost střelby a přesto, že jsme nehráli náš nejlepší basketbal, zatímco soupeř trefoval i těžké střely, dokázali najít způsob jak vyhrát. Prostě nechtěli prohrát a to je ten nejlepší způsob, jak hrát finále,” přidal Tabellini.

„Chtěli jsme se tomu vyvarovat, ale nastalo to, čeho jsme se báli, že se na začátku projeví ta naše delší pauza a nerozehranost. Nebyli jsme schopni chytit rytmus a trefit se. Pak jsme to ale rozeběhli a je z toho výhra v prodloužení, kterou jsme si vybojovali. V play off je jedno, o kolik se vyhraje a počítá se jen ta výhra. Samozřejmě s výkonem nemůžeme být spokojeni a musíme se vyvarovat těch chyb, aby to příště nebylo takové drama,” řekl kapitán Nymbburka Martin Kříž.

„Rozhodla fyzičnost Nymburka a jejich útočný doskok. Chodili tam ve všech hráčích a měli z toho hromadu druhých šancí. Mathon tam odvedl skvělou práci. My byli celou dobu lepší, ale nakonci rozhodly maličkosti. Zítra bude další šance. Musíme hrát v podobném rytmu jako v prvním poločase. Pak Nymburk přitvrdil a my chodili jeden do pěti. To musíme zlepšit,“ našel příčiny těsné porážky hostující basketbalista Ladislav Pecka.

„Myslím, že jsme byli lepší tým a měli jsme tu vyhrát,” načal hodnocení hostující trenér Jan Šotnar. „Nymburk ale vyhrál díky své bojovnosti. Měl osmnáct útočných doskoků, ze kterých dal dvacet bodů. Do toho také střílel dost trestných hodů. Nebylo to ale, že by rozhodčí pískali špatně. U některých zákroků jsme se cítili ukřivdění, ale o tom to nebylo. Bylo to o tom, že jsme dovolili míče na zemi vzít Nymburku a nevzali jsme je my. My jsme tým, který je střelecký. Nymburk kromě Jaromíra Bohačíka tolik těch střelců nemá. Spoléhá spíše na tu fyzickou hru, dobrou obranu, doskoky,” pokračoval Šotnar. „Každý využíval ty své zbraně. My trojky, oni doskoky. My jsme si v šatně říkali, že když dovolíte soupeři osmnáct doskoků, z toho dvacet bodů a prohrajete o tři, tak to mrzí. Cítím, že jsme tu měli vyhrát. Byla šance,“ dodal kouč Ústí.

Nymburk - Ústí nad Labem 89:86 pp (20:21, 20:25, 19:20, 19:12 – 11:8)

Nejvíce bodů: Mathon 22 + 9 doskoků, Stephens 16, Bohačík 14, Kříž 12, Tůma 9, Rylich 6, Gordon 5, Bell 3, Sanders 2 - Nichols 28, Rowan a Martin po 11, Pecka 10. Fauly: 18:28. TH: 41/33 - 23/14. Trojky: 4:10. Doskoky: 47:38. Ztráty: 9:11. Zisky: 6:5. Asistence: 12:16. Stav série: 1:0.