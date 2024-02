Ve středu startuje FINAL8 Československého poháru. Basketbalisté Nymburka budou chtít v Praze na Královce potvrdit roli favorita a po třech letech získat pohár. K tomu ale potřebují vyhrát tři zápasy. První bude už ve středu v 11 hodin proti slovenskému celku Iskra Svit. V případě postupu se ve čtvrtečním semifinále utkají s vítězem duelu mezi USK Praha a Handlovou a v pátek je od 19 hodin na programu finále, na které jsou z druhé strany pavouka favorité obhájce pohárového triumfu Děčín a lídr slovenské ligy Levice.

Nymburk naposledy získal pohár v roce 2021 v domácím prostředí. V roce 2022 v Lounech prohrál ve finále s Opavou a loni vypadl už ve čtvrtfinále v Brně. Svou sbírku patnácti triumfů v poháru tak už dlouho nerozšířil a o to větší motivaci má uspět nyní. Zvláště když pro osm hráčů aktuálního kádru to může být vůbec první profesionální týmová trofej kariéry.

„Čeká nás náročný turnaj, ve kterém všechny týmy odehrají tři zápasy ve třech dnech. K tomu je potřeba, abychom všichni podali konzistentní výkony a dobře regenerovat. Nelze ale myslet na tři zápasy najednou, musíme jít den po dni,” uvedl před startem finálového turnaje Francesco Tabelini, trenér Nymburka. „Takže teď je naše plná koncentrace na Svit. Je to tým se silnou identitou. Mají sice menší rotaci, ale jejich hlavní hráči mají velké sebevědomí a jasně určené role. Mají tam dva tvůrce hry, jednoho hlavního střelce a na pozici čtyři velmi dobrého doskakovače a bojovníka. A jejich pětka je silná pod košem v obraně i v útoku,” našel silné stránky prvního protivníka kouč Nymburka. „Důležité bude, abychom od začátku ukázali, že jsme připraveni a měli správný přístup. Všichni jsme rádi, že můžeme být na tomto turnaji a že můžeme bojovat o trofej, ale musíme to ukázat i na hřišti. A věřím, že nám k tomu přijedou pomoci i fanoušci,“ podotkl Tabellini.

První překážkou pro Nymburk bude aktuálně třetí tým slovenské ligy Iskra Svit. Klub, který získal československý titul v roce 1961, slovenský titul v roce 2003 a pětkrát slovenský pohár. Půjde zároveň o souboj dvou nejmenších měst na FINAL8. Svit má jen osm tisíc obyvatel a Nymburk patnáct tisíc. Dohromady tak nemají tolik obyvatel, co třetí nejmenší z účastníků.

Svit ležící kousek od Popradu vyhrál šest z posledních osmi zápasů. Jeho hlavní hvězdou je americký rozehrávač Julius Brown, který se při menší výšce opírá zejména o velkou rychlost. Dává v průměru téměř 18 bodů na zápas. Mezi další opory patří Američan Bryson Mozone, Američan se slovenským pasem Peter Kalthoff a kapitán Robert Rožánek, který dříve působil v české lize.

FINAL8 se hraje v Praze na Královce, kde Nymburk hrál naposledy před rokem Ligu mistrů. Každý den jsou na programu čtyři zápasy.

Nymburku bude chybět zraněný Spencer Svejcar a nejistý start je u Luboše Kováře, který má poraněný kotník.

„Mám velkou motivaci zde uspět, protože můj dosud největší úspěch je ještě z USK a to finále poháru, které jsme tehdy s Nymburkem těsně prohráli. Doufám, že se něco takového už pro mě nebude opakovat,” zamyslel se nymburský basketbalista Ondřej Sehnal. „Pro nás je tohle jedna z hlavních událostí sezony a všichni chceme uspět. A my, co zatím nic nevyhráli, chceme uspět o to více. Věřím, že do toho vlítneme a ty tři zápasy budeme hrát tak, jak si představujeme,” řekl Sehnal, který ocenil I fakt, že zde české týmy poměří svoje síly se slovenskými. „Spojení se Slovenskem na tento turnaj je určitě zajímavé zpestření i pro diváky. Málokdo tu asi slovenský basketbal sleduje, tak pro ně bude zajímavé to srovnání českých a slovenských klubů. Doufám, že se nestane, že ve čtvrtfinále vyhrají všechny čtyři české týmy a že třeba dojde na československé finále,” přeje si nymburský hráč.