Basketbalisté Nymburka odehrají ve středu zřejmě nejtěžší utkání celého podzimu. nejen že doma přivítají v osmifinálové skupině FIBA Europe Cupu silný turecký tým Manisu, ale také se musejí potýkat s následky nemoci, která postihla v minulých dnech téměř celý tým a výrazně zkomplikovala přípravu na zápas. Nymburští hráči se ale snaží společně s trenéry zmobilizovat a zabojovat o výhru, která je klíčová v boji o šanci na dvě postupová místa ve skupině.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Zaragoza - Nymburk (82:79) | Foto: David Šváb

Oba celky totiž v prvním kole zaváhaly. Manisa překvapivě doma podlehla Gravelines Dunkerque 67:78. Nymburk sice odehrál velmi dobrý zápas v Zaragoze, ale nepovedla se mu koncovka, ve které soupeř ukázal svou kvalitu. Nymburk nakonec prohrál 79:82 a ještě musel vstřebávat únavu z náročného cestování, což následně vyústilo ve zdravotní problémy v téměř celém týmu.

To se projevilo už v sobotu v Brně, kde Nymburk postrádal energii a prohrál 79:81. V pondělí pak netrénovali další čtyři hráči a trenér Francesco Tabellini musel na tréninku improvizovat. Na samotné utkání by však už měl mít k dispozici většinu týmu, otázkou však zůstává, v jaké kondici budou.

Basketbalisté nestačili na Brno ani podruhé a už nejsou první

A to je čeká jeden z nejtěžších soupeřů, se kterými se v této sezoně dosud utkali. Manisa je aktuálně pátá v tabulce turecké ligy, když před ní jsou jen elitní celky. Naopak výrazně za Manisou je Bahcesehir, se kterým Nymburk hrál dva vyrovnané zápasy v základní skupině. Naposledy Manisa vyhrála střelou v poslední vteřině nad Darussafakou.

"Hrajeme proti týmu, který si vede velmi dobře v silné turecké lize. Teď je navíc posílen cennou výhrou nad silnou Darussafakou střelou v poslední vteřině a takové emoce týmu vždy pomohou. K nám přijedou hladoví, protože prohráli první zápas ve skupině. My máme za sebou velmi těžký týden, kdy jsme měli problémy trénovat, hodně jsme cestovali a ještě jsme nezískali výsledky, které jsme chtěli. Nejsme tedy v ideálním rozpoložení, ale to nemění nic na tom, že chceme bojovat a potěšit naše fanoušky. Věříme, že nám přijdou pomoci, abychom tuhle těžkou výzvu zvládli," přeje si nymburský kouč Francesco Tabellini.

FOTO: Nymburk byl blízko překvapení, nakonec v Zaragoze těsně prohrál

Podobně jako Bahcesehir spoléhá Manisa zejména na silnou základní pětku ze zahraničních hráčů. Pod košem je velmi atletický americký pivot Emanuel Terry, který v minulosti nakoukl i do NBA. Doplňují ho další Američané Ryan Luther na čtyřce a zkušený James Anderson, který má na kontě dokonce 257 startů v NBA a 223 zápasů v Eurolize, kterou dvakrát vyhrál s Efesem. Na pozici dva je pak velmi zkušený mexický reprezentant Paco Cruz a o rozehrávku se stará bývalý velký talent amerického basketbalu Trevon Duval, kterému byla věštěna velká kariéra v NBA, ale nakonec se tam neprosadil. I tak jde o velmi nadaného hráče.

V týmu je i další americký rozehrávač Daron Fatts Russell, který v minulé sezoně zářil v Adriatické lize v dresu Mornar, kdy dával i přes 40 bodů za zápas. Následně přestoupil do Galatasaraye. Nyní měl táhnout Manisu, ale poslední zápasy vynechal kvůli zranění a v Nymburce zřejmě hrát nebude. I bez něj je Manisa velmi nebezpečná při střelbě z dálky, když má sedmou nejlepší úspěšnost z trojek v celém Evropském poháru s úspěšností 36,5 procenta. Sedmá je i v počtu asistencí s 20 úspěšnými nahrávkami na zápas.

FOTO: Svejcarovi návrat do Ústí nevyšel. Sluneta zdolala kolos z Nymburka

"Naše skupina je hodně vyrovnaná a každý zápas v ní je klíčový. Ani po výsledcích v prvním kole nejsme schopni říct, kdo je ve skupině favorit a kdo outsider. Asi nikdo nečekal, že Manisa na úvod ztratí doma a že mi budeme blízko k výhře v Zaragoze. Vzhledem k tomu, že oba týmy na úvod prohrály, tak by bylo dobré Manisu doma porazit a dostat ji pod nás. Vypadá to, že jejich klíčovým hráčem bude Mexičan Cruz, který má zkušenosti a velmi dobré individuální dovednosti. V turecké lize porazili Bahcesehir, se kterým jsme hráli vyrovnaně v první skupině, teď uspěli i proti Türk Telekom a Darussaface, takže to určitě nebude jednoduchý soupeř. Doufám, že se po čase zas zaplní naše hala a fanoušci nás přijdou podpořit. Budeme je potřebovat," vzkazuje nymburský hráč Jakub Tůma.

Pro Nymburk jde o poslední zápas FIBA Europe Cupu v tomto kalendářním roce. Skupinu bude pokračovat až v lednu, kdy 10. ledna doma přivítá Gravelines a 24. ledna doma změří síly se Zaragozou. Následovat budou dvě venkovní utkání v Manise a na Gravelines. Pro šanci na dvě postupová místa bude třeba uhrát minimálně tři výhry.

FOTO: Basketbalisté byli pár vteřin od postupu, nakonec prohráli v prodloužení

„V Zaragoze to bylo hodně o naší čtvrté čtvrtině, kdy jsme nakupili hodně chyb a domácí to trestali. Ale pokud budeme hrát stylem jako prvních 35 minut, tak máme šanci proti každému. Všechny domácí zápasy jsou extrémně důležité a rozhodnou o našich šancích ve skupině. Je možné, že to od Manisy bude podobné jako od Bahcesehiru, že se hodně spoléhají na základní pětku ze zahraničních hráčů. Já si pamatuji Mexičana Cruze, proti kterému jsem už hrál a je to velice šikovný a zkušený hráč. Máme se opravdu na co těšit. Je to tým z turecké ligy, takže bude hodně kvalitní. Teď už k nám budou jezdit jen dobrý týmy s velkými jmény, takže fanoušci se mají na co těšit. Věřím, že uvidí dobrý basketbal. Snad tentokráte rozhodneme zápas dříve, ale kdyby ne, tak že koncovku tentokráte zvládneme lépe v náš prospěch a s lidmi si to užijeme," dodová další z nymburských hráčů Jaromír Bohačík.

Zápas začíná v 18:30, přímý přenos lze sledovat na ČT Sport Plus, TVCOM či YouTube kanále FIBA. Vstupenky na utkání se prodávají na Ticketportal.cz, kde lze pořídit i trojvstupenky na všechny tři domácí zápasy ve skupině za cenu dvou.

V utkání proběhne soutěž o zájezd v hodnotě 100 tisíc korun od cestovní kanceláře Snail Travel. podmínky soutěže jsou upraveny a už nejde o hod přes celé hřiště, ale z protilehlé čáry trestného hodu. Před halou budou opět stánek s kávou Amares. O taneční vystoupení se postará dcera nymburského kapitána Martina Kříže Tia s kamarádkou Sárou. Obě trénují v tanečním studiu Promodance.

Basketbalisty Nymburk čeká v poháru neznámá výzva z Ázerbájdžánu