Basketbalisté Nymburka vstoupili do osmifinálové skupiny FIBA Europe Cupu těsnou porážkou na hřišti favorizované Zaragozy o pouhé tři body 79:82. Český celek sahal po překvapení, když v poslední čtvrtině vedl už o čtrnáct bodů, ale pak jakoby se zalekl nečekaného úspěchu a v závěru znervózněl, čehož zkušený španělský tým dokázal využít a pod taktovkou velmi dobře hrajícího Marka Smitha skóre otočil. Nymburk teď čekají tři domácí zápasy s Manisou, Gravelines a Zaragozou, ve kterých se pokusí uspět a mít tak naději na dvě postupová místa.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Zaragoza - Nymburk (82:79) | Foto: David Šváb

Nymburku se zkomplikovala cesta do Zaragozy, která nakonec kvůli dvěma zrušeným letům a zpožděním zabrala sedmnáct hodin a do španělského města dorazil až nad ránem. Vynechal tak trénink a hráči se pokusili zmobilizovat síly a zapomenout na únavu. A to se povedlo. Nymburk byl od začátku Zaragoze vyrovnaným soupeřem a svou obranou trápil i velké hvězdy soupeře, které mají na kontě tituly z Ligy mistrů.

První čtvrtina ještě patřila domácím, ale pak Nymburk získával půdu pod nohama, zvykl si na podmínky v hale, shodil počáteční nervozitu a ve třetí čtvrtině zavelel k útoku. Soupeři dovolil ve třetí desetiminutovce jen dvanáct bodů a sám dal dvojnásobek. Nejprve to na sebe vzal Thomas Bell, pak trojka Spencera Svejcara, další trojka Martina Kříže a v koncovce třetí čtvrtiny kraloval Ty Gordon.

Když pak na začátku poslední části dal Svejcar trojku z brejku a následně se prosadil i Sehnal, vedl Nymburk osm minut před koncem už o čtrnáct bodů. Jenže to byla výzva pro Smitha, který hned vzápětí trojkou snížil a nastartoval stíhací jízdu, kterou sám táhl šestnácti body v poslední desetiminutovce.

Nymburku se téměř čtyři minuty nepovedlo skórovat a hráči znervózněli. Kříž pak ještě vykřesal naději, ale minutu před koncem bylo srovnáno. Vzápětí ztratil míč Bohačík a mladý guard domácích Langarita z brejku zasmečoval. Další útok Nymburku nevyšel, musel přijít faul, domácí odskočili na tři body, jenže ani poslední útok pro hosty nedopadl dobře a Spencer Svejcar těžkou trojku na vyrovnání minul.

„Pro nás je to těžká porážka. Ale musím pogratulovat i svým hráčům, protože vstoupili do skupiny velmi dobře a byli blízko velkému úspěchu,” uvedl po zápase Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Velkou část zápasu jsme hráli opravdu dobře, ale nedokázali jsme to dotáhnout. Pokud bych měl hledat důvod, tak jsme všichni začali věřit, že si zasloužíme vyhrát v takto krásné hale a s tak silným soupeřem, až jsme ztratili naší mentalitu outsidera, a místo toho, abychom si šli za výhrou, tak jsme se o ni začali strachovat. Znervózněli jsme, že ten dobře rozehraný zápas ztratíme. A to si nemůžeme dovolit. Jít si za výhrou musí být vzrušující, něco, co si budete pamatovat, jenže místo toho jsme cítili tlak a podlehli jsme mu. Ve statistikách nejde najít jiný důvod, možná jen mít přesnější střelbu. Hlavní důvod ale byla ta změna nálady v týmu v úvodních pětatřiceti minutách a v posledních pěti minutách,“ hledal příčiny těsné prohry Tabellini.

„Nevím, jestli to pojmenovat strach z výhry, prostě jsme tam zase měli krátký výpadek, který nás stál výhru. Přitom jsem byli rádi, že i přes tu komplikovanou cestu jsme byli schopni být konkurenceschopní týmu ze španělské ligy,” zamyslel se kapitán Nymburka Martin Kříž. „Pět minut do konce to bylo ještě o deset bodů. Jenže pak přišel ten výpadek, kdy přestaneme hrát to, co máme. Začneme být statičtí, navíc dostaneme lehké koše. Nevím, jestli je to strach z výhry, ale tohle by se stávat nemělo. Už jsme byli i plus čtrnáct, ale koncovku jsme prohráli o sedmnáct bodů, tak tam bylo něco špatně. Musíme se na to podívat a v budoucnu se takovým výpadkům vyvarovat. Je to první zápas ve skupině, musíme jít dál,“ řekl odhodlaně kapitán nymburského celku.

„Začali jsme dobře. Hráli jsme agresivně a nedali jim nic zadarmo. Zápas se začal vyvíjet pro nás dobře, jenže pak jsme přestali hrát naší hru. Začali jsme si náskok hlídat a to je vždy problém. Když jsme pak chvíli nedali koš, soupeř se dostal zpět do hry. Najednou jsme jim dovolili snadné koše. Musíme se z toho poučit a i v těchto momentech se snažit hrát naší hru. Je to škoda, protože jinak jsme tu odvedli opravdu dobrou práci, příště to jen musíme dotáhnout až do konce,“ podotkl nymburský hráč Thomas Bell.

Zaragoza - Nymburk 82:79 (25:21, 17:20, 12:24, 28:14)

Nejvíce bodů: Smith 20, Kravič 13, Langarita 9 - Gordon 17, Bell a Bohačík po 12, Svejcar 11, Kříž 10, Sehnal 8, Mathon 7, Collins 2. Fauly: 19:30. TH: 28/17 - 22/19. Trojky: 5:8. Doskoky: 41:33. Ztráty: 17:13. Zisky: 5:6. Asistence: 15:13.

David Šváb