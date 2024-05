/FOTO/ Basketbalisté Nymburka se musí ve finále Kooperativa NBL obejít bez jednoho z klíčových hráčů Ondřeje Sehnala. Český reprezentační rozehrávač utrpěl v semifinále zranění menisku. V úterý se úspěšně podrobil operaci a nyní ho čeká několikatýdenní rekonvalescence.

Basketbalista Ondřej Sehnal (s míčem) | Foto: David Šváb

Šestadvacetiletý Sehnal se zranil ve třetím semifinálovém zápase na hřišti Ostravy, kdy po nájezdu došlápl tak nešťastně, že meniskus nevydržel a malý úlomek mu koleno zablokoval. Po sérii vyšetření bylo jasné, že je třeba operaci a úlomek odstranit. Operace pod vedením klubového lékaře Petra Kmošťáka proběhla bez problémů a nyní už je Sehnal doma.

„Bylo třeba vyndat kousek menisku, který mi blokoval koleno, že jsem ho nemohl propnout. Teď už je to v pořádku. Na nohu už mohu znovu našlapovat a léčba by měla být rychlá, jen to finále už nestihnu,“ uvedl Ondřej Sehnal.

Následovat bude zhruba třítýdenní rekonvalescence a do plné zátěže by se mohl dostat za šest až osm týdnů. „Věřím, že to bude ještě rychlejší. Teď musím mít pár dní klid, od příštího týdne začnu nějaké cviky a posilovat svaly. A po pár týdnech už bude možná plná zátěž,“ řekl Sehnal.

Kvůli zranění Sehnal ale bude muset jen držet palce spoluhráčům v boji o titul, který by pro něj byl prvním v kariéře. V letošní sezoně patřil ke klíčovým postavám Nymburka a hlavním tvůrcům hry, když v přepočtu na minuty je nejlepším nahrávačem celé soutěže. V průměru za 20 odehraných minut sbíral 9,3 bodů, 3,1 doskoků a 5,3 asistence na utkání.