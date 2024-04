/FOTOGALERIE/ Na pátý pokus to vyšlo! Opavští basketbalisté po dobrém výkonu obrali na domácí palubovce lídra soutěže z Nymburku. Dramatický duel se lámal v koncovce. Zodpovědnost na sebe vzal Radovan Kouřil, jehož trojka Středočechy definitivně zlomila. Slezané vyhráli 90:83 a do play-off jdou z druhého místa.

Opava porazila Nymburk | Foto: BK Opava/Mikuláš Celta

Opavští šli do zápasu ve výročních červených dresech. Na po pozici maséra se objevil Petr Kivorchian, neboť Tomáš Roman je aktuálně s juniorkou na Lize mistrů v Maďarsku. Středočeši přijeli do Slezska v osmi lidech, nicméně na jejich hře to znát nebylo. „Nymburk byl v prvním poločase lepším týmem. My jsme dělali ztráty. Z nich pramenily rychlé protiútoky, které má Nymburk výborné,“ poznamenal opavský kouč Petr Czudek. „Šestibodový rozdíl byl pro nás ještě milosrdný.“ přiznal domácí stratég.

Ve druhém poločase Opavští výsledek otočili. „Projevila se naše rotace jedenácti hráčů. Přitlačili jsme v obraně. Nymburk držel Gordon, který podal excelentní výkon,“ podotkl Petr Czudek. V koncovce dal důležitou trojku Kouřil, následně se prosadil znovu. „Druhá půle byla celkově výborná, utkání se hrálo v play-off módu. Kdo byl na palubovce, vydal se na maximum. Důležité body dal Radovan Kouřil. Vítězství se nerodilo vůbec lehce, o to více těší. Nyní chceme vyhrát na Folimance,“ zakončil Petr Czudek.

Osobnost Deníku Filip Vavroušek: Výhra nebyla jen moje zásluha

„Opava odehrála dobré utkání a tu výhru si zasloužila. Hrála agresivně a tvrdě, my jsme se jí v tom vyrovnali, bojovali jsme, co to šlo. Pokud bychom ale chtěli vyhrát, není možné soupeři dovolit tolik útočných doskoků. To nelze připustit. Když nezískáte míče, které jsou padesát na padesát, pak je těžké vyhrát. Ale jinak jsme odehráli solidní utkání s velkým nasazením,“ uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Nastoupili jsme do zápasu dobře, v porovnání s jinými zápasy. I v osmi lidech jsme hráli s Opavou vyrovnané utkání až do konce. Bohužel jsme si nepohlídali doskok, dovolili jsme jim získat příliš míčů v útoku a to rozhodlo. Je to celkem dobrý výsledek na to, v jaké jsme museli přijet sestavě. Bohužel se to tak sešlo, že se kluci na poslední chvíli zranili. Ale kdybychom neudělali pár zbytečných chyb, tak jsme tu klidně mohli i v těch osmi vyhrát. Byl to dobrý výkon a s lepším doskokem jsme mohli v klidu vyhrát. Pro mě to byl první zápas v roli kapitána, tak je škoda, že to skončilo porážkou,“ řekl k zápasu nymburský basketbalista Jakub Tůma.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 90:83 (25:30, 46:52, 70:68)

Body: Šiřina 23, Mokráň 15, Kouřil 14, Gniadek 9, Farský 8, Pecháček 6, Švandrlík 6, Jurečka L3, Slavík 3, Zbránek 3 - Gordon 24, Stephens 16, Bell III 12, Mathon 12, Sehnal 11, Novák 5, Tůma 3. Rozhodčí: Pokorný, Vošahlík, Zatloukal. TH: 22/14:26/18. Trojky: 14:9. Doskoky: 42:32. Fauly: 25:21. Diváci: 1721.