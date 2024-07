Čtyřiadvacetiletý Mikyska se tak vrací tam, kde s basketbalem začínal. V nymburské akademii se vypracoval až na kapitána národního týmu do 16 let. Poté odešel do akademie GBA v Praze, kde se připravoval na studium v USA. Za národní tým si zahrál i na mistrovství Evropy do 18 let po boku Víta Krejčího, Vojtěcha Sýkory, Davida Böhma, Patricka Samoury či Luboše Kováře, jehož nyní v nymburském týmu nahrazuje po Kovářově odchodu do Pardubic.

„Hledali jsme mladého českého hráče jako náhradu za Luboše Kováře pod koš, který bude mít přednosti hlavně v obraně a na doskoku a který se bude snažit maximálně využít prostor, který bude v české lize dostávat. A jak Tomáše znám, má přesně ty vlastnosti, které jsme hledali. Věřím, že u nás svou kariéru rozvine,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Posledních pět let strávil Mikyska v Americe, kde působil na univerzitě Barry a následně Central Baptist, za které hrál NCAA druhé divize. V závěrečné sezoně měl průměry 11 minut, 4,3 bodů a 2,1 doskoků na zápas.

Pro Nymburk jde o pátou letní posilu a druhou českou. Nejprve přišel z Děčína Matěj Svoboda, následně mistr angažoval Američany Christiana Bishopa, JT Shumateho a Tookieho Browna.

Angažováním Mikysky klub pokračuje ve své snaze zapojovat své odchovance. Za posledních pět let podepsal smlouvu se sedmi hráči z akademie a přivedl zpět další tři. To je více než u většiny ostatních ligových týmů. Ze současného kádru prošli mládeží v Nymburce Martin Kříž, František Rylich, Matěj Svoboda, Peter Kováčik a právě Mikyska. Šanci trénovat s týmem dostanou i dva současní akademici Vojtěch Synáček a Thomas Stanko.