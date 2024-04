Basketbalisté Nymburka zvítězili v dohrávce 9. kola nadstavby Kooperativa NBL doma nad Kolínem jasně 94:63. Domácí utkání zlomili v koncovce první půle, kterou vyhráli 15:1 a od té doby si hlídali jasné vedení. Nejlepším střelcem byl s 18 body Ty Gordon.

Z basketbalového utkání nadstavbové části NBL Nymburk - Kolín (94:63) | Foto: David Šváb

Utkání hrané na Velikonoční pondělí začal Nymburk lépe než předchozí zápasy a od začátku se snažit hrát hodně aktivně. Kolín se však dlouho držel v kontaktu, když zpočátku spoléhal hodně na vysokého pivota Veljkoviče.

Nátlakovou hrou ale dostával Nymburk soupeře do úzkých a v poslední pětiminutovce první půle zaútočil. Nejprve nájezdy ničil obranu hostů Stephens, poté zavelel kapitán Kříž. Po trojce Gordona byl poločasový rozdíl už 17 bodů.

Ve třetí části se ještě Kolín nadechl a snížil na osm bodů, ale pak přišla další šňůra 16:2, Nymburk odskočil už přes dvacet bodů a utkání se pak už jen dohrávalo.

Poborský: Chybělo potřebné nasazení a zápal, což je v boji o záchranu základ

Nymburk ničil soupeře rychlými protiútoky, ze kterých vytěžil 22 bodů. Také dal 18 bodů po útočných doskocích. Mathon doskočil 15 míčů a o jediný doskok tak zaostal za svým sezonním maximem. Všichni hráči Nymburka se zapsali do střelecké listiny, když si po delší době zahrál i Dávid Novák a dal šest bodů.

„Chtěli jsme nastoupit aktivně, abychom se dostali do správného rytmu a jsem rád, že se to povedlo. Sice jsme na začátku neproměňovali střely, jak se nám poslední dobou stává, ale tentokrát nás to nefrustrovalo a bylo tam viditelné zlepšení. Když hrajete tak aktivně, tak se to začne vyplácet. Najednou to začalo padat, soupeř ztratil pár míčů, dali jsme snadné koše z protiútoku a rázem jsme měli výrazné vedení. Proto je pro nás velmi důležitá vyrovnanost v našem výkonu a aktivitě,” hodnotil derby Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Šňůra na konci poločasu nám hodně pomohla a dodala sebevědomí do druhé půle. My jsme věděli, že důležité bude hrát ve vysokém tempu, protože Kolín s námi nemůže vydržet běhat. To se pak ukázalo, oni odpadli a hrálo se nám lehčeji. Je příjemné vyhrát vysokým rozdílem a nestrachovat se o koncovku. Mohli si zahrát všichni, všichni dali body, takže dobrý zápas na posílení morálky. Pro nás je teď důležité zakončit nadstavbu co nejlépe,“ uvedl po utkání nymburský basketbalista František Rylich.

„Zase se opakoval problém Kolína. Hrajeme část zápasu dobře, pak se ale něco stane, uděláme něco špatně a pak už neuhrajeme nic. Stalo se nám to v Brně, teď také. Hráčům pak chybí chuť a motivace, přístup je pak špatný. Bohužel. Budeme chtít bojovat, ale to jsme chtěli před zápasem také,“ nebyl spokojený trenér Kolína Predrag Benaček.

I.B třída: Pokud se nám hráči Peček omlouvají, je něco špatně, řekl Šmidrkal

„Nymburk na konci poločasu začal hrát rychleji a my jim nestačili. Pak odešla koncentrace a už jsme nehráli to, co nám na začátku fungovalo. Ve druhé půli jsme se ještě nadechli, bylo to o osm, ale pak jsme odpadli a dopadlo to takovým fiaskem. O sedmé místo ale ještě chceme zabojovat. Hraje s Ústím, se kterým máme kladnou bilanci. Věřím, že je potrápíme a vyhrajeme, USK prohraje a my urveme to sedmé místo, postoupíme z předkola a půjdeme na druhý tým,“ podotkl Lukáš Stegbauer, hráč Kolína.

Nymburk - Kolín 94:63 (23:19, 27:14, 25:21, 19:9)

Nejvíce bodů: Gordon 18, Stephens 14, Tůma 13, Kříž 9, Sehnal a Bell po 8, Mathon 8 + 15 doskoků, Rylich 7, Novák 6, Kovář 3 - Boškovič 18, Novotný 10, Stegbauer 9. Fauly: 20:23. TH: 26/19 - 22/18. Trojky: 11:7. Doskoky: 49:33. Ztráty: 12:15. Zisky: 9:5. Asistence: 21:20.