Už jen jediný krok dělí basketbalisty Nymburka od postupu do Ligy mistrů. Do nové sezony vstoupili v semifinále kvalifikačního turnaje v Antalyi výhrou 84:78 nad kosovskou Trepčou. Proti velmi dobře hrajícímu soupeři měl český mistr zápas po celou dobu pod kontrolou, vedl až o 15 bodů a hlídal si postup do nedělního finále. V něm se utká od 18 hodin s estonským šampionem Kalev/Cramo. Ten v druhém semifinále porazil slovenského mistra Levice 84:76.

Nymburk šel po vydařené přípravě do kvalifikace sebevědomě, ale to i Trepča, která v uplynulém týdnu získala kosovský Superpohár a v úvodním kole kvalifikace zaskočila Keravnos. A dobrou pohodu ukazovala i proti Nymburku. Ten sice velmi dobře bránil a vytvářel tlak, ale hvězdy soupeře dokázaly trefovat i těžké střely. Zejména bahamský reprezentant a účastník olympijských her Hunter, který se rozehrál k velmi dobrému výkonu.

Nymburk ale od začátku vedl a ukazoval týmový výkon, kdy se v útoku neustále střídali zakončovatelé. Když už se zdálo, že se český celek utrhne, soupeř si vždy pomohl těžkou trojkou a držel se v kontaktu. Bylo tomu tak i ve třetí čtvrtině, kdy Nymburk utekl na 13 bodů, ale Hunter opět Trepču dotáhl.

Rozhodovalo se tak až v poslední čtvrtině, kdy Birts zařídil až patnáctibodové vedení mimo jiné hezkým dunkem po nahození, jenže dvě rychlé trojky soupeře opět udržely neděje pro Trepču. Definitivně tak rozhodl až František Rylich, který trefil tři trojky v řadě a udržel tak pro Nymburk dvouciferné vedení do koncovky, což už bylo pro soupeře těžké zvrátit.

„Věděli jsme, že vstup do sezony zápasem, ve kterém jde o hodně, nikdy není snadný. Bylo to vidět. Ale vydrželi jsme hrát náš basketbal a na konci se to vyplatilo,“ uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Soupeř má dobrý tým, talentované hráče. My se připravovali, že to bude těžké a hlavní je jakkoli vyhrát. A to se povedlo. Teď už se budeme soustředit na neděli. My se mohli opřít o týmový výkon. Každý v průběhu přinesl něco. Třeba Jarda Bohačík dal na konci důležité trestné hody, když to tým potřeboval. A Fanda Rylich dal důležité tři trojky, které nám daly klid do koncovky. Je důležité, že Fanda cítí důvěru spoluhráčů a nás všech. Víme, co je za hráče. Mě rozhodně nepřekvapil,“ podotkl kouč vítězného celku.

Nymburk - Trepca 84:78 (20:17, 20:18, 21:19, 23:24)

Nejvíce bodů: Bishop 15, Birts 14, Brown a Rylich po 9, Ceaser 8, Bohačík a Shumate po 7, Svoboda, Sehnal a Kříž po 4, Tůma 3 - Hunter 28, Johnson 15, Kapiti 12. TH: 37/21 - 18/13. Trojky: 7:13. Doskoky: 45:31. Fauly: 21:29. Zisky: 14:7. Ztráty: 15:17. Asistence: 20:19.

(David Šváb)