Petr Benda se hned při první příležitosti po loňském konci kariéry dočkal pocty a byl uveden do Síně slávy sportu ve Středočeském kraji. Ocenění převzal na středečním galavečeru Sportovec roku Středočeského kraje 2023 v Kralupech nad Vltavou.

Nymburský basketbalista Petr Benda | Foto: Foto: Deník

Do Síně slávy většinou vstupují sportovci a trenéři pokročilejšího věku, Petrovi se to ale povedlo už ve 42 letech. „Nebývá zvykem, že by sportovec vstupoval do Síně slávy hned v prvním roce po konci kariéry. Ale jsou věci mezi nebem a zemí, jako třeba Jaromír Jágr, který dává góly ještě v 52 letech. A tak se také stane, že když má někdo na kontě 14 titulů mistra České republiky v kolektivním sportu, tak není na co čekat," prohlásil moderátor Radek Šilhan při uvedení Petra Bendy do Síně slávy.

„Já toto ocenění vždy vnímal spíše pro sportovce, kteří skončili už před delší dobou a připomíná se tak jejich odkaz. Ale je vidět, že existují výjimky. Jsem za uvedení do Síně slávy rád. Je to ocenění mé práce, kterou jsem jako hráč odváděl. A to, jak rychle jsem to ocenění získal, zřejmě značí, že moje kariéra měla asi velký dopad, i když si to nerad připouštím a nerad se na to takto koukám," řekl skromně Petr Benda.

Benda je se čtrnácti tituly nejúspěšnějším hráčem v historii české ligy a zároveň tak patří mezi nejúspěšnější české sportovce v kolektivních disciplínách. V NBL působil od roku 2001 celkem 22 sezon a odehrál 818 zápasů, což ho řadí na třetí místo historických tabulek za Davida Machače s 854 starty a Radka Nečase, který je rekordmanem s 904 starty. Nastřílel 8334 bodů a přidal 4802 doskoků. Zároveň je třetím nejlepším doskakovačem Ligy mistrů. Čtyřikrát byl v nejlepší pětce české ligy a devětkrát v nejlepší pětce českých hráčů v KNBL.