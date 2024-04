FOTO: Kadeti Nymburka porazili USK Praha a vynutili si třetí rozhodující mač

Druhé utkání předkola play off se hrálo v Nymburce. Nymburští basketbaloví kadeti od začátku udávali tempo a celý zápas udržovali náskok a nakonec i zaslouženě nad týmem USK Praha vyhráli. Vzhledem k tomu, že první zápas v Praze na Folimance Nymburští prohráli, bude o postupujícím do play off rozhodovat třetí zápas ve čtvrtek 11. dubna opět v Praze na Folimance.



Z basketbalového utkání předkola play off extraligy kadetů Nymburk - USK Praha (67:60) | Foto: Miloš Plaček