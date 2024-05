Nymburk je zatím v play off neporažen, když Olomoucko ve čtvrtfinále a Ostravu v semifinále přehrál 4:0 na zápasy a všechny zápasy měl pod kontrolou. Na své palubovce je pak neporažen už dvacet zápasů v řadě, když zaváhal jen v úvodu sezony s Brnem.

Vyhrál zde i oba zápasy se Slunetou 89:83 a 86:72. Na druhou stranu ale prohrál oba duely v Ústí 78:85 a 80:87. Oba celky tak mají vyrovnanou bilanci, což naznačuje, že by finálová série měla být vyrovnaná. Nymburk se však bude snažit potvrdit dobrou formu a využít více sil, které během play off ušetřil.

Komplikací pro Nymburk může být jen zranění reprezentačního rozehrávače Ondřeje Sehnala, který si v semifinále poranil koleno a musel na operaci. Léčba sice bude trvat jen pár týdnů, ale finále už nestihne. Trenér Francesco Tabellini však má k dispozici dostatek kvalitních hráčů, aby se tým s absencí jednoho z tvůrců hry vypořádal. Větší zodpovědnost připadne zejména na Jakuba Tůmu, který je po Martinu Křížovi druhým služebně nejstarším hráčem Nymburka, za který hraje už pět let.

Přestože Nymburk usiluje už o svůj devatenáctý titul, na jeho soupisce je jen pět hráčů, kteří už mistrovské oslavy zažili. A to právě Tůma s kapitánem Křížem, Jaromír Bohačík, Luboš Kovář a František Rylich. Pro ostatní by šlo o premiérový triumf. Na straně Slunety pak získal titul jen momentálně zraněný František Váňa, který slavil v roce 2022 právě s Nymburkem. Ve finále si pak ještě v dresu Děčína zahrál Lamb Autrey.

Nymburk je ve finále podvacáté a zatím jen jednou odešel poražen a to hned při prvním postupu v roce 2003. Od roku 2011 má dokonce ve finále bilanci jednatřiceti výher a jedinou porážku a to ještě těsně o jediný koš před dvěma roky v Opavě. Na své palubovce pak ve finále rovněž prohrál jen jednou a to už v roce 2003. Od té doby čtyřicet dva domácích zápasů v řadě ve finále vyhrál.

Sukhmail Mathon má na kontě 995 bodů a v průběhu série tak může pokořit hranici 1000 nastřílených bodů v české lize jako stý cizinec v historii.

Pro finálové zápasy je připraven i doprovodný program. O hudbu se budou starat profesionální DJ, kteří mají zkušenosti i z velkých hokejových hal. Dojde i na divácké soutěže. A to střelba z půlky, outěž ve střelbě na koš a piškvorky či křesílka.

„Moc se na to těším. Ústí má dobrý tým, bude to zajímavá série. My si jdeme pro ty čtyři výhry, které jsou potřeba. Mají tam dobré hráče jako Ty Nichols a Lamb Autrey, které se musíme snažit přibrzdit. Pokud ale budeme schopni hrát naší hru a to, co chceme hrát, tak nemám pochyb o tom, že se nám povede náš cíl splnit,” uvedl před prvním finálovým zápasem Ty Gordon, hráč Nymburka. „Titul je pro nás všechny velká motivace. Pro mě osobně by byl první v mé profesionální kariéře, takže by to pro mě znamenalo opravdu hodně. Stojí za mnou hodně lidí z mé rodiny a přátel, kteří mi hodně fandí a chci jim přivézt domů zlatou medaili. Také vím, co to znamená pro komunitu tady v Nymburce. Loni se jim to nepovedlo a bylo by hezké teď vrátit titul tam, kam patří. Všichni tady očekávají, že vyhrajeme každý zápas a pokaždé je překvapením, když nevyhrajeme. Nymburk je nejúspěšnější klub v Česku a my to chceme potvrdit. A věřím, že nám přijdou pomoci i fanoušci. Je to finále, už není na co čekat,” přidal Gordon.

„I potřetí jsme měli před sérií dlouhý tréninkový kemp a čekali jsme na soupeře. Hodně jsme se tak soustředili na nás a na naší hru. Od pátku už se ale připravujeme na Ústí. Takže i když se může zdát jako optimální, že jsme zatím prošli play off bez porážky, tak to má i své nevýhody,” upozornil nymbburský basketbalista Jaromír Bohačík. „V Ústí je teď určitě euforie, bylo to cítit i přes televizní obrazovku. Měli i možnost to pořádně oslavit, tak uvidíme, jak se ta dobrá nálada projeví na jejich výkonu. My si ale jdeme za titulem. Je to ten hlavní cíl, kvůli kterému jsem se do Nymburka vracel. Po té minulé sezoně mají všichni v hlavách, že titul chceme vyhrát. A teď už nás od toho dělí jen čtyři zápasy,“ řekl Bohačík.

„My máme jasný cíl a to zase dotáhnout Nymburk k titulu. Mrzí nás, že u toho nebude na hřišti Ondra Sehnal, který ještě titul nemá, ale budeme se snažit i hrát za něj a ten titul získat i pro něj,” podotkl hráč Nymburka Jakub Tůma.