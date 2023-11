Ústečtí basketbalsité přerušili sérii pěti soutěžních porážek nejlepším možným způsobem. Na domácí palubovce si v dohrávce 11. kola podali během reprezentační pauzy účastníka evropských pohárů a tuzemský kolos z Nymburka 85:78.

Sluneta Ústí - Nymburk, KNBL 2023/2024 | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

„V první řadě chci poblahopřát svým hráčům a fanouškům, protože ta energie, která tu byla, jak na hřišti, tak z hlediště, byla neskutečná. Nechci, aby to znělo příliš sebevědomě, ale do utkání jsme šli s tím, že ho chceme vyhrát, ačkoli jsme hráli proti momentálně nejlepšímu týmu v lize, který se prosazuje i v evropských pohárech," neskrýval velké nadšení ústecký trenér Jan Šotnar.

„Udělali jsme dobrý tréninkový proces, máme za sebou výborné utkání proti polské Gornicze a myslím, že jsme všichni cítili, že to klaplo do sebe a všechno fungovalo ještě více, než v té sedmizápasové sérii. Pokud budeme takhle hrát, tak se budeme jen těžko porážet," pokračoval v euforii.

Jeho svěřenci rozhodli o výhře v poslední čtvrtině, kterou ovládli o dvanáct bodů, hned šestnáct bodů trefil nejlepší střelec utkání Lamb Autrey (27).

„Nymburk je skvělý tým, dostal se do nejlepší šestnáctky v Eurocupu, takže tuhle výhru jsme chtěli opravdu hodně. V posledních zápasech jsme byli hodně blízko vítězství, byly to vždy vyrovnané koncovky. V poslední čtvrtině naše obrana odvedla skvělou práci, nedovolili jsme jim moc bodů a skvěle jsme rolovali, což se nám dařilo už v tréninku a přenesli jsme to i do zápasu," přidal svůj pohled také autor dvaceti ústeckých bodů Ty Nichols.

Slunetě pomohlo i patnáct trefených trojek, svého soupeře přeskákala i na doskoku. I díky tomu mohla nakonec více než tisícovka diváků odcházet domů spokojená. Severočeši se díky osmé výhře v sezoně vrátili na čtvrtou příčku.

„Nebyli jsme schopni soupeře zastavit tak, jak bychom chtěli, i když některé střely, které domácí dali, byly hodně těžké. Odvedli dobrou práci. My jsme postrádali konzistentní hru. Začali jsme měkce, nebyli jsme tak důrazní, jak chceme být. Soupeři to umožnilo se chytit. Také jsme hodně ztráceli míč. Ústí hrálo s velkým nasazením, zatímco my postrádali vyrovnanost výkonu a větší disciplínu," hledal příčiny porážky kouč Nymburka Francesco Tabellini.

„Do zápasu jsme nevstoupili tak, jak jsme chtěli. Hned na začátku jsme dostali pár lehkých košů, to není naše hra, protože chceme nastavovat tón hned od začátku a to se nepovedlo," litoval František Rylich, hráč hostujícího týmmu. „Pak se to různě přelévalo. Měli jsme tam měli dobré pasáže, kdy jsme dobře běhali, půjčovali jsme si míč a padaly nám střely koše, ale také jsme tam měli pasáže, kdy jsme nebyli koncentrovaní a soupeř to trestal. Nakonec to bylo o bojovnosti, kdo to chtěl víc. Ústí chtělo více a zasloužilo si vyhrát. My se snažili vytvořit na jejich hvězdy tlak, ony to ale mají tak, že v obraně si to občas trochu zlehčí, aby měly síly na útok. A to ukázaly. Nichols i Autrey jsou dobří hráči a jsou připraveni fyzicky hrát celý zápas. Tentokrát jim to opět rozhodli oni,“ dodal Rylich.