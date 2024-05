Basketbalisté Nymburka v úvodním semifinále play off Kooperativa NBL potvrdili roli favorita a zvítězili doma nad NH Ostrava jasně 92:69. Od začátku si udržovali mírné vedení, které pak ve druhé půli navýšili až na 28 bodů a zápas v klidu dohrávali. Jaromír Bohačík k výhře přispěl 19 body, Sukhmail Mathon proti svému bývalému týmu nasbíral 12 bodů a 15 doskoků. Za Ostravu dal 18 bodů David Škranc. Druhé utkání série na čtyři vítězství se hraje hned v pondělí od 19 hodin.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko (69:61) | Foto: David Šváb

Ostrava dorazila do Nymburka bez jedné z opor Michala Svobody. Nymburk od začátku diktoval tempo hry a snažil se rychle přecházet do protiútoků. Jen slabší úspěšnost střelby mu nedovolila výrazněji odskočit.

V polovině druhé čtvrtiny prolomil trápení ve střelbě z dálky Jaromír Bohačík, když dal první nymburskou trojku. Vzápětí přidal další a Nymburk si udržoval vedení kolem deseti bodů.

Definitivní zlom v utkání nastal na konci třetí čtvrtiny, kdy Jakub Tůma trefil dvě trojky po sobě a Nymburk odskočil na 16 bodů, což sebralo Ostravě víru ve zvrat. Rozjetí domácí už si pak výhru v klidu hlídali a ještě pošetřili opory.

Kouč Kubánek: Až se nám bude svaz omlouvat, dva body nám to nevrátí

Nymburk těžil hlavně z rychlých protiútoků a z převahy pod košem. Na body z vymezeného území vyhráli 46:28, na body z protiútoků 23:5 a na body z druhých šancí 21:9, když doskočili v útoku hned 25 míčů, což je třetí nejlepší počin sezony. Rekordem je 27 útočných doskoků Písku.

„V play off zápasech je jedno, o kolik to skončí. Můžete vyhrát o hodně a druhý den prohrát. Takže na rozdíl ve skóre nesmíme koukat. Chceme se soustředit jen na sebe a co máme dělat. Tedy být konzistentní v obraně a sdílet míč v útoku. Tentokrát jsme tak moc konzistentní nebyli, ale zítra budeme lepší. Výzvou bude emoční stránka,” uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Výsledek je pro nás dobrý, koncovku jsme si pohlídali. Ale první tři čtvrtiny jsme nehráli náš nejlepší basketbal a máme co zlepšovat. Trochu nás brzdila úspěšnost střelby, ale když jsme se pak trefili, začali jsme utíkat. Když pak dal dvě trojky po sobě Jakub Tůma a natáhlo se to na šestnáct bodů, tak se zápas zlomil. Když to padá z dálky, je basketbal jednodušší. Obrana nebyla špatná, ale trenér s ní určitě spokojený nebude. Doufám, že se Ostravští dají dohromady, viděl jsem tam nějaké bolístky, tak snad budou v pořádku, abychom se zase mohli utkat v plné síle,“ řekl po utkání nymburský basketbalista Jaromír Bohačík.

Slovan držel v okresním derby gólman Bína, Polaban své šance zahazoval

„Dvě čtvrtiny jsme se drželi v kontaktu, takže ten konečný rozdíl ve skóre není odpovídající průběhu. Na konci ale Nymburk ukázal svou sílu. My přijeli bez nemocného Michala Svobody a v první čtvrtině si Rhodes něco udělal s rukou, takže jsme byli oslabeni o dva důležité hráče. O to hůř se nám hrálo. Věřím, že zregenerujeme a na zítra se dobře připravíme. Věděli jsme, co od Nymburka čekat, ničím nás nepřekvapili. Věděli jsme, že hrají rychle dopředu, kvalitně brání a chodí na útočný doskok. A to se potvrdilo. Oni jsou v české lize jedineční tou svou obranou, ale věřím, že jsme si na to teď zvykli a zítra to od nás bude lepší. Musíme se co nejdéle udržet, pak bychom mohli v koncovce těžit z toho, že my nemáme co ztratit a oni musí mít svázané ruce,“ podotkl Matej Majerčák, hráč Ostravy.

„Nymburk ukázal, že má sílu. Prohráli jsme souboje pod košem a na doskoku. My dělali hodně chyb, měli jsme hodně ztrát. Musíme hrát zítra mnohem tvrději a musíme je lépe ubránit. My jsme obranný tým a zítra to musíme ukázat,“ komentoval utkání asistent trenéra Ostravy Nihat Gürbüz.

Nymburk - NH Ostrava 92:69 (19:16, 26:21, 23:14, 24:18)

Nejvíce bodů: Bohačík 19, Mathon 12 + 15 doskoků, Bell 12, Kovář 9, Sehnal 9 + 9 asistencí, Stephens a Tůma po 6, Kříž 4, Rylich 3, Finke a Novák po 1 - Škranc 18, Heinzl 15, Madden 11. Fauly: 18:23. TH: 16/12 - 26/13. Trojky: 10:8. Doskoky: 56:35. Ztráty: 13:18. Zisky: 9:8. Asistence: 19:18. Stav série: 1:0.