Se 198 centimetry je Birts schopen hrát na pozici 3 i 4. Svou atletičností by měl nahradit Mylese Stephense, který v minulé sezoně patřil mezi opory. „Tylan hraje s velkou energií a je to všestranný hráč, který má vliv na obou stranách hřiště. Měl by perfektně zapadnout do našeho stylu hry. Je to hladový hráč, který se propracovává ze dna až nahoru a jeho kariéra má neustále rostoucí tendenci. Věříme, že u nás se bude ještě zlepšovat společně s námi,“ řekl trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Birts byl lídrem týmu univerzity Barry, kde se ve své poslední sezoně potkal také s další nymburskou posilou Tomášem Mikyskou. V tomto posledním roce měl průměry 19,4 bodů, 8,9 doskoků, 2,7 asistence a 1,5 bloku na zápas. Byl zvolen do nejlepší pětky celé konference a také do nejlepší pětky jižních států podle trenérské asociace.

Poté zamířil do Evropy, kde jde krok za krokem nahoru. Začal v gruzínské lize za Titebi. Následně hrál rakouskou ligu za Flyers Wels. S ním si vyzkoušel i Alpe Adria Cup, kde odehrál i jeden zápas proti Pardubicím a dal 17 z 50 bodů svého týmu. Celkem měl v Alpe Adria Cupu průměry 19 bodů, 7 doskoků, 3,3 zisků a 1,7 bloku na utkání. V rakouské lize to pak bylo 15,6 bodů, 6,2 doskoků, 3 asistence a 1,7 zisku na zápas.

Poté si krátce vyzkoušel působení na Islandu a sezonu 2022/23 dohrával ve Finsku za Pyrinto. Zde sbíral v průměru 16,3 bodů, 5,2 doskoků a 2 asistence na zápas.

Svými výkony zaujal a v minulé sezoně mohl udělat velký krok dopředu do Adriatické ligy, kam si ho vybral srbský Borac Čačak. A v soubojích s velkými evropskými celky jako jsou Partizan Bělehrad, Crvena Zvezda či Budučnost se neztratil (proti Crvene zvezde dal své maximum 18 bodů) a zvládal zapisovat v průměru 11,4 bodů, 4,6 doskoků a 1,4 asistence na utkání. S týmem obsadil konečné desáté místo, když mu o jedinou výhru uteklo play off.