Předně třeba říct, že ke skvělé atmosféře i přes nepříznivý stav pomohl kotel Nymburka, který se zapojil i do mexické vlny, kterou tak rozjelo všech 1 890 diváků. S trochou nadsázky se tak dá říct, že fanoušci hostů předvedli lepší výkon, než jejich miláčci.

Ti se totiž nedostali do vedení ani na jedinou vteřinu, za poločas navíc vyprodukovali přes agresivní obranu Ústí pouhých 23 bodů. Ve třetí čtvrtině byli při největší euforii Slunety dokonce minus 31 (85:54). Ačkoliv se na úvodní čas čekalo téměř polovinu úvodního dějství, Ústečtí nakonec strávili ve vedení takřka celé utkání. Svého soupeře nakonec donutili výtečnou obranou ke 23 ztrátám, což se spolu s méně než 37% úspěšností střelby z pole stalo Nymburku osudným.

„Od nás dnes tragický zápas od první minuty do čtyřicáté, Ústí bylo jasně lepším týmem. Nešlo nám nic útoku, nic v obraně. My jsme nehráli v obraně to, nač jsme zvyklí a tím pádem z toho nepramenily ty lehké body, z kterých normálně hodně těžíme. Máme hodně co zlepšovat a doufám, že zítra to bude diametrálně odlišný zápas," nevymlouval se rozehrávač hostů Ondřej Sehnal.

„Musím pogratulovat Ústí, odehráli skvělý zápas, hráli velmi tvrdě v defenzivě a v útoku byli extrémně efektivní. My jsme nebyli schopni přistoupit k zápasu tak, jak jsme chtěli, ale pak vždy, když jsme se o to pokusili, tak naše nasazení frustroval soupeř těžkými střelami a tvrdou obranou. Nebyl to dneska náš den. Ústí je dobrý oponent a toto velké vítězství si zasloužili. Zítra musíme být o poznání lepší," věděl i kouč poražených Francesco Tabellini.

To Severočeši pálili naprosto přesně, zpoza trojkového oblouku dokonce i s více než 50% úspěšností, a i díky minimu zahozených trestných hodů tak nakonec dokázali dát 90 bodů, což se jim ve finále povedlo vůbec poprvé. „Do zápasu jsme od začátku vstoupili velice koncentrovaně a soustředěně. Myslím, že jsme udávali tón hry, Nymburk nám dal za poločas 23 bodů, což je skvělá vizitka do dalších zápasů. Na ty se ale musíme opět připravit, protože dnešek už je minulost. Ukázali jsme ale sami sobě, jak umíme hrát," uvedl kapitán vítězů Ladislav Pecka.

„Obrovská gratulace mým hráčům za to, co dnes předvedli skvělému publiku. Nám nebylo po těch prvních dvou zápasech příliš dobře, zejména po tom úvodním, ale ukázali jsme, jak jsme doma silní. Vybudovali jsme si zde vítěznou domácí mentalitu a myslím, že jsme tentokrát Nymburk jasně přehráli," pochvaloval si kouč Jan Šotnar. „Třiadvacet bodů za poločas svědčí o naší dobré obraně, ale je to jen jeden zápas série. Snížili jsme ji na 1:2, ale pořád potřebujeme vyhrát další důležitá utkání, abychom pokračovali v tom, co je v této sérii naším cílem," dodal.

Ústí nad Labem si tak připsalo historicky první výhru ve finále nejvyšší tuzemské soutěže, už zítra ji ale bude potřebovat zopakovat, aby ve čtvrtek nečelilo v Nymburce soupeřově mečbolu. Čtvrtý duel začíná ve Sportcentru Sluneta opět v 18 hodin, a ačkoliv ho přímým přenosem vysílá stanice ČT Sport, nedělní galapředstavení Šotnarova souboru bylo tou nejlepší pozvánkou, proč utkání navštívit osobně přímo v hale.

Basketbal, Kooperativa NBL, finále, 3. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem – ERA Basketball Nymburk 90:66 (14:10, 36:23, 74:49)

Ústí: Nichols 22, Autrey 17, Rowan 12, Nábělek 9, Pecka 8, Haiblík 6, Martin a Johnson po 5, Žikla 4, Karlovský 2, Gabriel a Krupka 0.

Nymburk: Gordon 16, Sanders 10, Kříž 8, Stephens, Bohačík a Tůma všichni po 6, Mathon 5, Bell III 4, Rylich 3, Kovář 2.

Trojky: 27/14 – 20/4. Trestné hody: 17/14 – 24/16. Doskoky: 31 - 41. Osobní chyby: 20 - 18. Diváci: 1 890.

Stav série: 1:2.