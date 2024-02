/FOTOGALERIE/ Vydali se maximum, na postup to ale nestačilo. Opavští basketbalisté vypadli z Českého poháru, když ve čtvrtfinálové bitvě po velkém boji podlehli favorizovanému Nymburku 80:88. Navíc přišli o Filipa Zbránka, který se po střetu s Gordonem vážně zranil a noc stráví v nemocnici.

Opava v neděli narazila na Nymburk | Foto: BK Opava

Opavský celek nevstoupil do utkání špatně, chvíli dokonce vedl. Bohužel v prvním poločase došlo ke střetu Gordona se Zbránkem a domácí křídelník zůstal s bolestivou grimasou ležet na palubovce. Nakonec musel do nemocnice, kde stráví i noc. Jak se nakonec ukázalo, jde zranění vážnějšího charakteru. Zkušený křídelník má zlomenou čelist. Devět statečných dál drželo se Středočechy krok. Jenomže v závěru prvního poločasu měli Slezané výpadek. Když nezachytili vstup do druhého poločasu, bylo na světě až patnáctibodové manko a Czudkův výběr byl zralý na ručník.

Opava se ale dokázala neskutečně zvednout. K dobrému výkonu se rozehrál Radek Farský a k němu se přidali další. Ve čtvrté desetiminutovce Opavští i vedli, ovšem nestačilo to. Koncovku zvládli Nymburští a mohli slavit postup.

„V Československém poháru jsme nechtěli chybět. Los nám dal domácí prostřední, ovšem nejtěžšího možného soupeře. Nymburk přijel koncentrovaný, odehrál skvělý zápas, podrželi ho hlavně reprezentanti Kříž s Bohačíkem a zaslouženě postoupil,“ uznal trenér opavského týmu Petr Czudek. „Nemohu klukům upřít bojovnost a snahu. Navíc, než na dramatický průběh, to ale nebylo. Jsem rád, že jsme se dokázali do utkání vrátit. Hlavně kvůli lidem, protože to s námi nevypadalo dobře. Dnes to byl výborný výkon od Radka Farského, který nás držel v útoku. Každý něco přidal, což je důležité,“ podotkl opavský kouč a dodal: „Člověk by měl mít trošku štěstí, v tom, že má zdravý tým. To se nám nesešlo. Štěstí v tomto při nás nestálo. Deseti klukům, potažmo devíti, kteří zápas dohrávali, mohu za předvedený výkon poděkovat. Bohužel oslavy sta let basketbalu, budou bez nás.“

„Začátek nebyl podle našich představ. Bylo to opět hodně vyhrocené. Bylo tam snad sedm technických chyb, dva úmysly a vyloučení. To zápas ovlivnilo. Ve druhé půli jsme si vytvořili náskok, pak přišel náš výpadek a z plus sedmnáct jsme šli na minus tři. Ale jsem rád, že jsme ukázali charakter a sílu, nesložili jsme se a dokázali to zvrátit na naší stranu," radoval se nymburský kapitán Martin Kříž. „Když nám teklo do bot, přitlačili jsme v obraně a pohlídali jsme si to. Vyloučení Tye Gordona přišlo v nejhorší možnou chvíli. Ondra Sehnal měl teplotu, ani neabsolvoval ranní trénink, ale nechtěl nás v tom nechat a šel do boje. A když pak vyloučili Tye, bylo jasné, že bude muset být na hřišti déle," uvedl po utkání Kříž.

Klobouk dolu před Ondrou, že to zvládl. Hodně nám pomohl k výhře. Motivace postoupit byla pro všechny velká, zvláště pro ty, co tu byli už loni, kdy se nám to nepovedlo. Moc se těšíme na FINAL8 a uděláme maximum, abychom pohár zas přivezli do Nymburka. Budou to tři zápasy ve třech dnech, takže to nebude jednoduché, ale bude to pro všechny stejné. Zajímavé bude se o poměřit s týmy ze Slovenska.“

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 80:88 (20:24, 38:45, 67:67)

Body: Slavík 14, Kouřil 13, Farský 11, Gniadek 9, Jurečka 9, Puršl 9, Pecháček 7, Švandrlík 5, Mokráň 3 - Bohačík 19, Kříž 17, Sehnal 14, Svejcar 13, Gordon 8, Mathon 6, Tůma 6, Rylich 3, Bell III 2. Rozhodčí: Matějek, Blahout, Musil. TH: 28/21:37/30. Trojky: 13:12. Doskoky: 26:39. Fauly: 30:25. Diváci: 2 480.