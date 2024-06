Sedmadvacetiletý Svoboda působil v Nymburce už v letech 2013 až 2017 jako talentovaný mladík. Pak se ale rozhodl odejít do USA na univerzitu Dayton. Po jednom roce se vrátil do české ligy, de se ve Svitavách a poté v Děčíně vypracoval mezi hlavní hvězdy Kooperativa NBL a získal místo v národním týmu. Nyní se do Nymburka vrací na vrcholu kariéry.

„Chci se kariérně posunout. Mým cílem vždy bylo zahrát si evropský pohár a v rámci Česka je Nymburk v podstatě jediným klubem, kde se to dá nyní splnit,“ řekl Matěj Svoboda v rozhovoru pro klubový web. „Navíc v sobě cítím potřebu kapitolu Nymburk uzavřít, protože jsem cítil, že jsem toho tehdy byl schopen nabídnout mnohem více, akorát se to z různých důvodů nevedlo. Teď jsem se vypracoval, jsem starší a zkušenější a věřím, že se vracím jako mnohem lepší hráč a že budu schopný dokázat v Nymburce to, co se tehdy nepovedlo,“ dodal rodák z Ostravy.

Právě v Ostravě nakoukl poprvé do ligy ještě jako patnáctiletý. V Nymburce svůj talent rozvinul, což mu pomohlo být lídrem na mistrovství Evropy do 20 let, kde pomohl Česku k sedmému místo v průměru 19 body na zápas a byl tak druhým nejlepším střelcem i druhým nejužitečnějším hráčem turnaje za Lauri Markkanenem, současnou hvězdou NBA. Až za nimi skončilo několik hráčů, kteří následně prošli Euroligou a NBA.

„To samo o sobě ukazuje jeho potenciál, teď má nejvyšší čas ho ukázat i v evropských pohárech, k čemuž mu dáme příležitost,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský, který byl tehdy na šampionátu dvacítek v realizačním týmu.

„Matěje dobře známe. Je na své pozici trojky jeden z nejlepších českých hráčů a svými výkony si zasloužil naší pozornost. A to nejen v této sezoně, ale i v těch předchozích. Je teď v ideálním věku a jak ho znám, je to hráč, který má rád výzvy a tohle pro něj určitě výzva bude. Bude chtít ukázat, že na Nymburk má,“ prohlásil Sokolovský. „Počítáme s ním na pozici tři, kde jsme nyní měli Jaromíra Bohačíka a Mylese Stephense. Jaromíra bychom rádi také udrželi a měli tak na pozici tři dva kvalitní Čechy. Věřím, že Matěj ještě posílí české jádro, které máme v šatně i na hřišti a že to bude jeden ze stěžejních hráčů,“ dodal.

Svoboda dal Nymburku přednost před nabídkami ze zahraničí. „Pohrával jsem si s myšlenkou zkusit zahraničí, nějaké oťukávání proběhlo, ale nabídka Nymburka byla lepší a vnímám ho jako lepší klub, než co jsem měl za nabídky ze zahraničí. Nymburk beru jako nejlepší český klub s nejlepšími možnostmi, proto když přišla nabídka, tak jsem neváhal,“ popsal Svoboda.

V Děčíně loni pomohl týmu do finále ligy a letos do semifinále, když byl s průměrem 18,5 bodů na zápas čtvrtým nejlepším střelcem soutěže. K tomu přidal i 5 doskoků a 2 asistence na zápas. „Vím, že mě čeká těžší práce než v Děčíně, kde jsem měl pozici vytvořenou a nebyla tam taková konkurence. Vím, že mě čeká boj s konkurencí, ale to je dobře. V takovém prostředí se člověk může dál zlepšovat a posouvat dál. Doufám, že co nejlépe mezi kluky zapadnu, že se mi podaří vycházet s trenérem a vedením a doufám, že obě strany budeme spokojené. A že pomohu v Nymburce vytvořit novodobou dynastii, která zavede v lize pořádek a řád,“ dodal Svoboda.