Nymburk měl osmadvacetiletého Browna v hledáčku už delší dobu. Získal v něm 180 centimetrů vysokého tvůrce hry se zkušenostmi z Německa, Turecka, Francie a naposledy Polska, kde byl klíčovou postavou čtvrtého týmu ligy Stargradu.

„Stephen byl od začátku přestupního období v našem hledáčku. Je to už velmi zkušený hráč, přesto stále mladý. Prokazoval svou kvalitu v ligách nejvyšší úrovně a je stále hladový udělat klíčový krok ve své kariéře. Věřím, že jeho rychlost, touha a kreativita budou pro nás výraznou vzpruhou,“ řekl trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Brown byl hvězdou univerzity Bucknell, kde v posledním roce zapisoval 15 bodů, 3,3 doskoků a 4,3 asistence na zápas. Byl zvolen i do nejlepší pětky celé konference Patriot. Sezony předtím se dostal do druhé i třetí pětky a třikrát byl zvolen do nejlepší defenzivní pětky. Bucknell s ním vyhrál dvakrát celou konferenci a Brown byl jednou zvolen nejlepším hráčem konferenčního finále. Na celostátním turnaji NCAA ale vždy hned v prvním kole těsně prohrál.

Profesionál kariéru začal Brown v roce 2018 v Estonsku v dresu Valgy, sezonu poté dohrával v Turecku za Belediyespor. Následně zamířil do německé bundesligy v dresu Giessenu, kde měl průměry 13 bodů a 5,2 asistence. Sezonu 2020/21 začal v London Lions, se který absolvoval kvalifikaci o Ligu mistrů, ale bez postupu, a tak se poté přesunul do francouzské druhé ligy do kabiny Voltaire.

O rok později se vrátil do Německa, když ho angažoval Göttingen, kde patřil do základní sestavy a sbíral 12,7 bodů a 4,3 asistence na utkání. Jeho pendlování mezi Německem a Francií pokračovalo, když v létě 2022 zamířil do první francouzské ligy v dresu nováčka Fos Sur Mer. K záchraně v nejvyšší soutěži však jeho výkony nestačily.

Naposledy působil v Polsku, kde byl lídrem Stargardu. Po základní části byl s týmem na osmém místě, ale v play off zazářil a ve čtvrtfinále vyřadil vítěze základní části Wloclawek. V semifinále už ale nestačil na Szczecin a obsadil čtvrté místo. Brown k tomu pomohl v průměru 13,5 bodů, 3,1 doskoků, 5,2 asistencemi a 1,5 zisku na zápas. Se Stargardem si zahrál i základní skupinu FIBA Europe Cupu.